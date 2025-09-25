వాయు కాలుష్యంతో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ - హైదరాబాద్ వాసులు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
నేడు ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవం - పెరుగుతున్న క్యాన్సర్, సీవోపీడీ, ఆస్తమా కేసులు - వాయు కాలుష్యానికి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్న ఊపిరితిత్తులు - ధూమపానం చేయని వారిలోనూ ప్రభావం
Published : September 25, 2025 at 3:06 PM IST
world lung Day 2025 : ప్రస్తుతం నగరంలో పరిశ్రమలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్యానికి అతి పెద్ద సవాలుగా వాయు కాలుష్యం మారింది. ఇది శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి పెద్ద నగరాల్లో, వాహనాల పొగ, నిర్మాణ పనులు వంటి కారణంగా గాలిలో నాణ్యత తగ్గిపోతుంది. దీంతో ఈ గాలిని పీల్చడంతో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లు, సీవోపీడీ, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధుల కేసులు ఏటా పెరుగుతుండటంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఊపిరితిత్తులకు ముంచుకొస్తున్న ముప్పు : హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి వస్తున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుదల కనిపిస్తోందని వైద్యులు వెల్లడిస్తున్నారు. 2021లో సుమారు 649 బాధితులు ఉండగా, అది రోజురోజుకు పెరుగుతూ ఆ సంఖ్య 749కి చేరింది. ఈ పెరుగుదల సుమారు 5-10 శాతం వరకు ఉంది. సెప్టెంబరు 25న (గురువారం) ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం చాలా కీలకమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ధూమపానం చేయని వారిలోనూ : ఇంతక ముందు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధానంగా ధూమపానం చేసే వారిలోనే కనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి వచ్చే కేసుల్లో దాదాపు 30 శాతం మందికి ధూమపానం అలవాటు లేకపోయినా క్యాన్సర్కు గురవుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం నగరంలోని తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యమేనని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
దీనికి ప్రధానంగా వాయు కాలుష్యం, ధూమపానం లంగ్స్లోని కణజాల నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాను. న్యూమోనియా లాంటి ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లు, క్షయ, లంగ్ క్యాన్సర్, నీరు చేరడం (పల్మనరీ ఎడిమా), పల్మనరీ ఎంబాలిజం తదితర రోగాలు దాడి చేస్తున్నాయి. నగరంలోని ఆసుపత్రులకు ఆయా సమస్యలతో వచ్చే వారి సంఖ్య ఏడాదికి 5-10 శాతం వరకు పెరుగుతోంది
ఇదీ లెక్క :
- క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (సీవోపీడీ)- 7.4 శాతం
- ఎంఎన్జేకు లంగ్ క్యాన్సర్ బాధితులు - 749 (2024 సంవత్సరం)
- ఆస్తమా కేసులు - 1.18 శాతం
- పురుషుల్లో సీవోపీడీ - 11.4 శాతం
''నిరంతర దగ్గు, తేలికపాటి పనికే అలసట, ఛాతీలో నొప్పి, బిగుతుగా ఉండటం, తరచూ ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లు, అలసట, బరువు తగ్గడం లాంటివి ఉంటే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. పొగ తాగడం, పాసివ్ స్మోకింగ్కు దూరంగా ఉండాలి. గాలి కాలుష్యం నుంచి రక్షణకు మాస్క్ ధరించాలి. న్యూమోనియో, ఫ్లూ టీకాలు తీసుకోవాలి. ప్రతి రోజు వ్యాయామం చేయాలి.'' - డాక్టర్ పెద్ది శ్రీకాంత్, క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్, స్టార్ ఆసుపత్రి
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :
- కాలుష్యం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా నిర్మాణ స్థలాల వద్ద, N95 మాస్క్లు ధరించడం మంచిది.
- వీలైనంత వరకు గాలి నాణ్యత మెరుగ్గా ఉన్న సమయంలో (ఉదయం త్వరగా లేదా సాయంత్రం ఆలస్యంగా) మాత్రమే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వ్యాయామం చేయాలి.
- పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా ఉన్న పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి.
- ధూమపానం అలవాటు ఉన్నవారు దానిని వెంటనే మానేయడం అత్యంత ముఖ్యం.
'నిమ్స్'లో లంగ్స్ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స
21 ఏళ్లుగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఇరుక్కుపోయిన పెన్ క్యాప్ - విజయవంతంగా తొలగించిన కిమ్స్ వైద్యులు