ప్రథమ చికిత్సతో ప్రాణాలు నిలుపుదాం - అవగాహనే కీలకం అంటున్న వైద్యులు
ప్రథమ చికిత్సపై అవగాహన పెంచేలా ‘ప్రపంచ ప్రథమ చికిత్స దినోత్సవం’ - ప్రతి ఏటా సెప్టెంబరు రెండో శనివారం నిర్వహణ - అవగాహన ఉన్న ఎవరైనా ప్రథమ చికిత్స చేయడంతో బాధితుల ప్రాణాలు క్షేమం
Published : September 13, 2025 at 5:06 PM IST
World First Aid Day : తెలంగాణలో నిత్యం ఏదో ఒక చోట రోడ్డు ప్రమాదాలు, కాల్వలో కొట్టుకుపోవడం, కుక్కకాటు, పాముకాటు, గండెపోటు, అగ్నిప్రమాదం, విద్యుత్తు ప్రమాదాలు వంటివి చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ ప్రమాదాల కారణంగా ఎంతో మంది క్షతగాత్రులు కావడం, ప్రాణాలు కోల్పోవడం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో బాధితలకు సాంత్వన కలిగించేలా అవగాహన ఉన్న ఎవరైనా ప్రథమ చికిత్స చేయడం ద్వారా వారి ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని వైద్యులు అంటున్నారు. ప్రథమ చికిత్సపై అవగాహన పెంచేలా ప్రతి ఏటా సెప్టెంబరు రెండో శనివారం 'ప్రపంచ ప్రథమ చికిత్స దినోత్సవం' నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలో ఉండాల్సినవి : ప్రమాదవసాత్తు గాయాలైన సందర్భాల్లో వాటిని శుభ్రం చేసే సమయంలో చేతులకు ధరించేందుకు డిస్పోజబుల్ నాన్ లేటెక్స్ గ్లౌజ్, నీరు అవసరం లేకుండా గాయాలను శుభ్రం చేసేందుకు యాంటీ సెప్టిక్ వైప్స్, చేతులు శుభ్రం చేసుకునేందుకు శానిటైజర్, గాయాలు కడిగిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉండేందుకు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఆయింట్మెంట్, వాటర్ప్రూఫ్ టేప్, బ్యాండేజీ, ఇన్స్టంట్ ఐస్బ్యాగ్స్, కత్తెర, సీపీఆర్ ఫేస్ షీల్డ్, బర్న్ హైడ్రోజల్, గుండెపోటు అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు వైద్యుడి సూచనల మేరకు వేసేలా ఆస్పిరిన్ మాత్రలు, జ్వరం మాత్రలు, వంటివి ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలో అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
ఇవి గమనించండి :
- ప్రతి ఇల్లు, వాహనం, పని ప్రదేశాల్లో ప్రథమ చికిత్స కిట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
- మందులు, ఆయింట్మెంట్లు, ఇతర వస్తువులు గడును తేదీలను గమనించాలి.
- గడువు ముగుసిన వస్తువులు, మందులు వాడకూడదు.
- గాయం చిన్నదైనా, పెద్దదైనా ప్రథమ చికిత్స అనంతరం తక్షణమే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
ప్రమాదాలకు తగిన విధంగా : గుండెపోటు వచ్చే సమయాల్లో సీపీఆర్, అగ్నిప్రమాదాలు జరిగే సమయంలో మంటలను ఆర్పడం, పాము కాటు సమయాల్లో ఏ పాము కరిచిందో తెలుసుకుని బిగుతుగా ఉండే వస్తువులు తొలగించడం, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారి రక్తస్రావం తగ్గించడం వంటివి చేయడం, చెరువులో పడితే తాగిన నీటిని కక్కించడం, ఆసుపత్రికి తరలించడం వంటి ప్రథమ చికిత్సలను చేయవచ్చు.
సీపీఆర్ వంటి ప్రథమ చికిత్సలపై అవగాహన : పలు ప్రమాదాలతో పాటు గండెపోటు వంటి సమయాల్లో ప్రథమ చికిత్స ఎంతో అవసరమని డాక్టర్ మువ్వా రామారావు అన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రథమ చికిత్స చేయడం వల్ల ప్రాణాలు నిలిపేందుకు ఆస్కారం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రథమ చికిత్స చేస్తూనే దగ్గరలోని ఆసుపత్రులకు తరలించడం ఎంతో ముఖ్యమని తెలిపారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో సీపీఆర్ వంటి ప్రథమ చికిత్స రోగుల ప్రాణాలను కాపాడడం చూస్తూనే ఉన్నామని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు సీపీఆర్ వంటి ప్రథమ చికిత్సలపై కొంత అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు.
