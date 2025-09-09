ETV Bharat / state

ప్రపంచ ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల దినోత్సవం - 2020లో మొదలైన ఉద్యమం

ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌ 9న నిర్వహణ - కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపు, పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్దేశం

World EV Day 2025
World EV Day 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
World EV Day 2025: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలతో పాటు, పట్టణీకరణ, వాహన వినియోగం విపరీతంగా పెరిగాయి. అధికంగా ఉపయోగిస్తున్న డీజిల్‌, పెట్రోల్‌ వాహనాల వల్ల గాలి కాలుష్యం పెరిగి, పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. దీనివల్ల వాతావరణ మార్పులు, కర్బన ఉద్గారాలు పెరగడం, ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సమాధానంగా ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల (EVs) వినియోగం ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా నిలుస్తోంది.

పర్యావరణ హితం - ఆర్థిక లాభం: ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల ప్రధాన ప్రయోజనం ఇవి ఎలాంటి పొగను విడుదల చేయవు. శబ్ద కాలుష్యాన్ని కలిగించవు. కర్బన ఉద్గారాలను గణనీయంగా తగ్గించి పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడతాయి. సంప్రదాయ ఇంధన వాహనాలతో పోలిస్తే ఈవీల నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారంభంలో కొనుగోలు ధర అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో ఆర్థికంగా వినియోగదారులకు లాభం కలిగిస్తుంది.

బ్యాటరీలు - ఈవీల ప్రాణాధారం: ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు నడవడానికి ప్రధానంగా బ్యాటరీలపై ఆధారపడతాయి. ఇవి రీఛార్జ్‌ చేసుకునే విధంగా రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాటరీ టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. త్వరలోనే ఎక్కువకాలం పనిచేసే, వేగంగా ఛార్జ్‌ అయ్యే బ్యాటరీలు మార్కెట్లోకి రానున్నాయి. దీని వల్ల ఈవీల వినియోగం మరింత సులభతరం అవుతుంది.

చారిత్రక నేపథ్యం: ప్రపంచ ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల దినోత్సవం (World EV Day) ను 2020లో మొదటిసారి జరిపారు. గ్రీన్‌ టీవీ వ్యవస్థాపకుడు అడే థామస్‌ దీనికి నాంది పలికారు. ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలపై అవగాహన పెంచి, పర్యావరణ హిత రవాణా ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజును ప్రతీ సంవత్సరం జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఆలోచనకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ EV ఛార్జింగ్‌ కంపెనీ ABB భాగస్వామ్యమైంది. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌ 9న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తు రవాణా - ఈవీలదే: ప్రస్తుతం అనేక దేశాలు ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. భారతదేశంలో కూడా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు ప్రోత్సాహక పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. రోడ్లపై ఈవీల సంఖ్య పెరగడానికి ఛార్జింగ్​ స్టేషన్ల ఏర్పాటు, సబ్సిడీలు, టాక్స్‌ మినహాయింపులు అందిస్తున్నారు. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం రాబోయే రెండు దశాబ్దాల్లో ఈవీలే ప్రధాన రవాణా మార్గంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఈ రోజు ఉద్దేశం:

  • ప్రపంచ ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల దినోత్సవం ద్వారా పర్యావరణానికి ఈవీల ప్రాధాన్యం వివరించడం.
  • కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపులో వీటి పాత్రను గుర్తుచేయడం.
  • ప్రజల్లో సుస్థిర రవాణా పట్ల అవగాహన కల్పించడం ప్రధాన లక్ష్యం.

ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు కేవలం రవాణా సాధనం మాత్రమే కాక, పర్యావరణ పరిరక్షణకు అవసరమైన ఒక పెద్ద విప్లవం. మన భవిష్యత్తు తరాలకు శుభ్రమైన గాలి, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని అందించాలంటే ఈవీల వినియోగం పెంపొందించడం తప్పనిసరి. ఈ దిశగా ప్రపంచ ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల దినోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి.

కనీసం 20 శాతం ఉండాలి: ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల కోసం కొత్త తరహా బ్యాటరీల రూపకల్పనకు, వాడిపారేసిన బ్యాటరీల ప్రాసెసింగ్‌కు పరిశోధన-అభివృద్ధిపై భారత ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. సోడియం అయాన్, సాలిడ్‌ స్టేట్‌ బ్యాటరీల వంటి కొత్త పరిజ్ఞానాలు, పరికరాలను అభివృద్ధి చేయాలి. దేశంలో తిరిగే వాహనాల్లో కనీసం 20శాతం ఈవీలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం నేరుగా రాయితీలు ఇవ్వడం, నవీకరణ, స్థానిక ఉత్పత్తి సాధన వంటి చర్యలు ఎంతో అవసరం. కాలుష్యం కారణంగా పర్యావరణానికి జరుగుతున్న నష్టాన్ని ఈవీలు నిరోధించడమే కాకుండా, దేశార్థికానికీ తోడ్పడగలవు. ప్రపంచ ఆటోమోటివ్‌ పరిశ్రమలో భారత్‌ను ప్రధాన శక్తిగా నిలపడంలోనూ కీలకమవుతాయని సంప్రదాయేతర ఇంధన రంగ నిపుణులు, ఓఎంఐ ఫౌండేషన్‌లో సీనియర్‌ మేనేజర్‌ ప్రదీప్‌ కరుటూరి స్పష్టం చేశారు.

పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ వాహనాలు - ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొస్తున్న సంస్థలు

మంచి ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌/ కార్‌ కొనాలా? ఈ టాప్‌-5 టిప్స్ మీ కోసమే!

