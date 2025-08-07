Essay Contest 2025

తల్లిపాలు దానం చేస్తున్నారు - పసిపిల్లల ఆకలి తీరుస్తున్నారు - WORLD BREASTFEEDING WEEK 2025

తల్లిపాలను మిల్క్‌ బ్యాంక్‌లకు దానం చేస్తున్న పలువురు తల్లులు - తమ పిల్లలకు పాలిస్తూనే మిగిలిన పాలను భద్రపరస్తున్న మాతృమూర్తులు

Breastfeeding Week 2025
Breastfeeding Week 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 1:11 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:01 PM IST

Breastfeeding Week 2025 in AP : తల్లిపాలే శిశువులకు అమృతం. ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే ప్రకృతి అద్భుతం. తొలిసారి చనుబాలు పట్టించే సమయంలో ఆ తల్లి, బిడ్డ పొందే మధురానుభూతిలో జీవితకాలపు ఆరోగ్యం ఇమిడి ఉంటుంది. అందుకే వైద్యులు బిడ్డ జన్మించిన అరగంటలోగా తల్లి ముర్రుపాలు పట్టించమంటారు. కానీ చనుబాలు అందక గుక్కపట్టి ఏడ్చే పసివాళ్లు ఎందరో. ప్రస్తుతం నెలలు నిండకుండా, తక్కువ బరువుతో చిన్నారులకు జన్మనిచ్చే మాతృమూర్తులకు పాలు రావడం లేదు.

Breastfeeding Week 2025
తల్లిపాలే బిడ్డలకు అమృతం (ETV Bharat)

సాధారణంగా ప్రసవించినా కొందరికి పాలు రావడం లేదు. తద్వారా పిల్లలకు తల్లిపాలు లేకుండా పోతున్నాయి. మరోవైపు పసి ప్రాయంలోనే చిన్నారులకు వీటిని ఇస్తే ఎదుగుదల బాగుంటుంది. రోగనిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శిశువు ఎదగటానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ప్రొటీన్‌, కొవ్వుల వంటివన్నీ సమపాళ్లలో ఉంటాయి. దీంతో బిడ్డకు సంపూర్ణమైన పోషణ లభిస్తుంది. ఇవి తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. భవిష్యత్​లో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఎన్ని రకాల ప్రాసెసింగ్ మిల్క్ వచ్చినా తల్లి చనుబాలకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయం లేని తల్లిపాలను ఉచితంగానే అందిస్తామని ముందుకొచ్చారు కొందరు మాతృమూర్తులు.

Breastfeeding Week 2025
కొందరు తల్లలుకు సరిపడా రాని పాలు (ETV Bharat)

Mothers Donate Milk in AP : అమృతం లాంటి తల్లిపాలను ఉచితంగా పంచుతున్నారు. తమ పిల్లలకు పాలిస్తూనే మిగిలిన వాటిని జాగ్రత్తగా ఒడిసిపట్టి వేరొకరికి ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. తద్వారా ఎందరో చిన్నారుల ఆకలి తీరుస్తున్నారు. ఆసుపత్రులు కూడా మిల్క్‌ బ్యాంకులు నిర్వహిస్తున్నాయి. తల్లిపాల విశిష్టత తెలుసుకున్న మాతృమూర్తులు కొంతమంది శిశువుల ప్రాణాలైనా కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో పాలు భద్రపరిచి ఆసుపత్రులకు అందజేస్తున్నారు. తల్లి పాల వారోత్సవాల సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక కథనం.

Breastfeeding Week 2025
తల్లిపాలను దానం చేస్తున్న కొందరు మాతృమూర్తులు (ETV Bharat)

కాన్పు సమయంలో తాను చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్లు విజయవాడలోని బెంజి సర్కిల్​కు చెందిన మోహనప్రియ తెలిపారు. తొలుత పాలు రాలేదని చెప్పారు. తద్వారా ఎన్నో అవస్థలు పడ్డామన్నారు. ఫార్ములా మిల్క్‌ కూడా పట్టామని వివరించారు. నాలుగు నెలల తర్వాత బిడ్డకు సరిపోగా పాలు మిగిలేవని పేర్కొన్నారు. మరికొందరికి ఉపయోగపడతాయని మిల్క్ భద్రపరచాలనే ఆలోచన వచ్చిందని చెప్పారు. రోజుకు 200 నుంచి 300 ఎంఎల్‌ నిల్వ చేసినట్లు తెలియజేశారు. అనంతం ఈ విషయాన్ని ఆసుపత్రి వైద్యులకు చెబితే సిబ్బంది వచ్చి తీసుకెళ్లారని మోహనప్రియ వెల్లడించారు.

కాన్పు సమయంలో అధిక రక్తపోటు, డెంగీ వచ్చిందని విజయవాడ వన్‌టౌన్​కు చెందిన మేడా హారిక వివరించారు. సిజేరియన్‌ చేసి బిడ్డను తీయాల్సి వచ్చిందన్నారు. శిశువు బరువున్నా పాలు ఉండేవి కావని తెలిపారు. ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వడానికి మనసు ఒప్పుకోలేదని పేర్కొన్నారు. ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినట్లు చెప్పారు. ఆ బాధ ఏ తల్లీ పడకూడదని ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 16 నుంచి జూన్‌ 17 వరకు రోజుకు 200 నుంచి 500 ఎంల్‌ వరకు భద్రపరిచినట్లు తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు 52.5 లీటర్ల పాలను బ్యాంక్‌కు ఇచ్చానని మేడా హారిక అన్నారు.

తన స్నేహితురాలు ఆరో నెలలోనే ప్రసవించిందని ఉయ్యూరుకు చెందిన మానస చౌదరి పేర్కొన్నారు. పాలు రాక ఐసీయూలో ఆమె ఇబ్బందులు కళ్లారా చూసి చలించిపోయానని చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం జనవరిలో నాకు బాబు పుట్టాడని తెలిపారు. స్నేహితురాలి బాధ నుంచి పాలు భద్రపరచాలనే ఆలోచన చిగురించిందని వివరించారు. వైద్యుల సలహా తీసుకొని ఏప్రిల్‌ నుంచి పాలు సేకరించి ఇప్పటివరకు దాదాపు 6 లీటర్లు ఇచ్చినట్లు మానస చౌదరి వెల్లడించారు.

పాలదానం ఎవరు చేయొచ్చు? : పాలిచ్చే తల్లులు ఎవరికైతే హైపటైటిస్ బి, సిఫిలిస్, హెచ్ఐవీ వంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు లేవని తేలుతాయో వారు పాలదానం చేయొచ్చు. తల్లిపాలు దానం చేసే మాతృమూర్తుల రక్తంలో కనీసం 10 గ్రాముల హీమోగ్లోబిన్ కలిగి ఉండాలి. అంతే కాదు, ఆరోగ్య సమస్యలేవీ లేవని ధ్రువీకరించాకే పాలదానం చేసే అవకాశముంటుంది.

