ఏపీలోని విద్యారంగంలో మార్పులు రోల్​ మోడల్​ - మంత్రి లోకేశ్​పై ప్రపంచబ్యాంక్​ ప్రతినిధుల ప్రశంసలు

సాల్ట్ ప్రోగ్రాం అమలుపై ప్రపంచబ్యాంక్ హర్షం - దక్షిణాసియా మొత్తానికే రోల్​ మోడల్​గా నిలుస్తుందని వెల్లడి

World Bank Praises On Minister Lokesh
World Bank Praises On Minister Lokesh (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 10:02 AM IST

World Bank Praises On Minister Lokesh : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విద్యారంగంలో జరుగుతున్న వినూత్నమైన మార్పులకు ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు, సమగ్ర శిక్షలో అమలవుతున్న సాల్ట్ ప్రోగ్రాం కార్యక్రమాలు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వినూత్నంగా అమలవుతున్నాయని, ఈ కార్యక్రమాలు దేశానికే కాకుండా దక్షిణ ఆసియా మొత్తానికే రోల్‌ మోడల్‌గా నిలుస్తున్నాయని ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులు విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ని ప్రశంసించారు.

సాల్ట్ ప్రోగ్రాం అమలుపై ప్రపంచబ్యాంక్ హర్షం : విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​తో సమావేశమైన ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధి బృందం, ఆయన నాయకత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. పాల్‌ ల్యాబ్‌లు, గ్యారెంటీడ్ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ, న్యూమరసీ, స్కూల్ లీడర్ షిప్ శిక్షణలు బాగా జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల విద్యశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్, సమగ్ర శిక్ష రాష్ట్ర పథక సంచాలకులు బి.శ్రీనివాసరావుతో పాటు ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులు క్రిస్టెల్ కౌమే, సౌమ్య బజాజ్, యిన్ విన్ ఖైన్, ప్రియాంక సాహూ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

విద్యారంగంలో వినూత్న మార్పులకు - మంత్రి లోకేశ్​పై ప్రపంచబ్యాంక్​ ప్రతినిధుల ప్రశంసలు (ETV)

లీప్ కార్యక్రమానికి సాల్ట్ ప్రోగ్రాం ఎంతగానో దోహదపడుతోందని విద్యాశాఖమంత్రి లోకేశ్​ చెప్పారు. గ్యారెంటెడ్ ఎఫ్ఎల్ఎన్‌కి సాల్ట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా జరిగిన ఎఫ్ఎల్ఎన్ ట్రైనింగ్ పునాది వేయడానికి ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. శిక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా మూల్యాంకనం చేసి భవిష్యత్తు శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపడతామని పేర్కోన్నారు. ప్రపంచ బ్యాంకుతో భవిష్యత్తు నిర్మాణ కార్యక్రమానికి, భాగస్వామ్యానికి చర్చించడం కోసం మరోసారి సమావేశం అవుతామని లోకేశ్​ అన్నారు. విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి పాల్ ల్యాబ్‌లు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయని, ఈ ల్యాబ్‌ల ద్వారా విద్యార్థుల్లోని లోపాలను గుర్తించి, వ్యక్తిగతంగా సహాయం చేయడానికి వీలు కలుగుతుందని తెలిపారు.

World Bank Praises On Minister Lokesh
మంత్రి లోకేశ్​తో సమావేశమైన ప్రపంచబ్యాంక్​ ప్రతినిధులు (ETV)

దీనివల్ల ఉపాధ్యాయులు మరింత మెరుగైన ప్రణాళికతో బోధించ గలుగుతున్నారని ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులతో మంత్రి అన్నారు. ఫౌండేషనల్‌ లెర్నింగ్‌ అండ్‌ న్యూమరసీ అందించే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో ఉందన్న లోకేశ్​. గ్యారంటీడ్ ఎఫ్‌ఎల్‌ఎన్‌ సాధిస్తామని, అప్పుడు ప్రపంచానికే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దిక్సూచిగా నిలుస్తుందన్నారు. రాష్ట్ర విద్యాభివృద్ధికి సాల్ట్ - సమగ్ర శిక్ష చేస్తున్న కృషికి విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్, ఎస్పీడీ బి.శ్రీనివాసరావులని, ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులు అభినందించారు.

అమరావతి ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములవ్వండి - బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, ఎండీలతో సీఎం సమావేశం

అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధుల పర్యటన : ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో సోమవారం ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ ప్రతినిధులు పర్యటించారు. అక్కడ లింగాయపాలెం గ్రామస్థులతో ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. రాజధాని భూ సమీకరణ, రైతు కూలీల జీవన ప్రమాణాలతో పాటు వారి స్థితిగతుల పై చర్చించారు. అనంతరం వీఐటీ యూనివర్సిటీలో యాజమాన్య ప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ ప్రతినిధులతో పాటు సీఆర్డీఏ అదనపు కమిషనర్‌ కూడా పాల్గొన్నారు.

అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ బృందం పర్యటన - నిర్మాణ పనులు పరిశీలన

పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువలు పెంపు - విద్యార్థులకు 'విలువల విద్య' పుస్తకాలు

