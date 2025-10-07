ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు విద్యుత్తు కార్ల తయారీపై అవగాహన - జేఎన్టీయూలో వర్క్షాప్
విద్యుత్తు కార్ల తయారీని తెలుసుకునేలా కార్యశాలలు నిర్వహిస్తున్న జేఎన్టీయూ - మూడో సంవత్సరం ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ విద్యార్థులకు అవకాశం - ఈవీ కార్ల తయారీ, సిమ్యులేటర్ ద్వారా బ్యాటరీలు, విడిభాగాల అమరికలపై అవగాహన
Published : October 7, 2025 at 9:34 PM IST
Workshops on Electric Vehicle Technology In JNTU : హైదరాబాద్లోని జేఎన్టీయూ విశ్వవిద్యాలయంలో మూడో సంవత్సరం ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ విద్యార్థులకు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈవీ కార్ల తయారీ, సిమ్యులేటర్ ద్వారా బ్యాటరీలు, విడిభాగాల అమరికలపై స్వయంగా తెలుసుకునేలా వర్క్షాప్లు నిర్వహిస్తున్నారు. కార్ల తయారీ కంపెనీల ప్రతినిధులు, బ్యాటరీ తయారీ నిపుణులతో ప్రత్యక్షంగా వాటి గురించి పూర్తి అవగాహన ఏర్పడేలా చెప్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో విద్యుత్తు వాహనాల మార్కెట్ అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేలా వర్సిటీలో కార్యశాలలు నిర్వహిస్తున్నారు.
బ్యాటరీల్లో కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం : విద్యుత్తు కార్ల బ్యాటరీల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇతర అంశాలను నిపుణులు విద్యార్థులకు చెబుతున్నారు. బ్యాటరీలు పేలిపోతాయన్న సందేహాలతో కొందరు హైబ్రిడ్ కార్లు కొంటున్న పరిస్థితుల్లో బ్యాటరీతో, డీజిల్, పెట్రోల్తో నడిపేప్పుడు ఎలాంటి సమన్వయం చేయాలన్న అంశాలను ప్రయోగాత్మకంగా వివరిస్తున్నారు. నిజమైన విద్యుత్తు కారులో ప్రయాణించే అనుభూతిని కలిగించే సిమ్యులేటర్ విద్యుత్తు కారులో విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టి వారు గమనించిన అంశాలను వెల్లడిస్తున్నారు.
కారు ప్రాధాన్యం కీలక విడిభాగాలు : విద్యుత్తు కారు ప్రాధాన్యం, కీలక విడిభాగాలను విద్యార్థులకు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ పద్ధతుల్లో నిపుణులు చూపించి మరింత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విద్యుత్తు కారు తయారీకి కీలకపాత్ర పోషించే సాఫ్ట్వేర్ను ఎలా రూపొందించాలి? ఇంజిన్తో సహా ఇతర విడిభాగాల బరువును ఎలా తగ్గించాలన్న అంశాలను కార్లను తయారీ చేసే నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. బ్యాటరీకి విద్యుదాఘాతం కాకుండా, వేడిని తట్టుకునేందుకు అంతర్గతంగా ఎలాంటి మెకానిజం ఉండాలన్న అంశాలను వారికి వివరించడంతోపాటు కారు విడిభాగాలను విద్యార్థులే అమర్చేలా నేర్పిస్తున్నారు.
కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయిలో : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాల(ఈవీ) కొనుగోళ్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఈవీ నూతన పాలసీ వాహనదారుల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుండడంతో ఈవీ కార్లు, ఆటో రిక్షాలు, మోటార్ సైకిళ్ల కొనుగోలు క్రమంగా పెరుగుతోంది. పెట్రోల్, డీజిల్తో నడిచే వాహనాల కారణంగా కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయిలో పెరుగుతోందంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబరు 18న ఈవీ నూతన విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. నూతనంగా కొనుగోలు చేసే ఈవీ వాహనాలపై రోడ్డు ట్యాక్స్తో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజును రవాణాశాఖ పూర్తిగా మినహాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
2026 డిసెంబరు 31 వరకు వర్తింపు : ఈవీ కొనేవారికి రోడ్ ట్యాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల మినహాయింపు ఉత్తర్వులు వాహనాల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా 2026 డిసెంబరు 31 వరకు అమల్లో ఉంటాయని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం గతేడాదే ప్రకటించారు. పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాల కొనుగోళ్లు, రిజిస్ట్రేషన్ల సంఖ్యతో పోలిస్తే ఈవీ వాహనాల సంఖ్య చాలా తక్కువే. అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రాయితీల మినహాయింపుతో ఈ సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది.
ఏటా పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సామాన్యులనే కాదు, ఉన్నత ఆదాయ వర్గాలను కూడా బెంబేలెత్తిస్తునాయి. ఇంధనానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో భాగంగా విద్యుత్తు వాహనాల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. గతంలో విద్యుత్తు వాహనాలను అంతగా ఇష్టపడని వారు ఇపుడు వీటి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. రాబోయే కాలం అంతా వీటిదేనని కూడా పేర్కొంటున్నారు.
