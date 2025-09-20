ETV Bharat / state

ఏపీలో దుకాణాలు, ఫ్యాక్టరీల్లో రోజువారీ పని గంటలు పెంపు - సవరణ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం

దుకాణాలు, సంస్థల్లో ప్రస్తుతం 9 గంటలు విధానం - 10 గంటలకు పెంపు, వారానికి 48 గంటల పని విధానంలో మాత్రం మార్పు లేదు

Working Hours Increase in Shops And Factories
Working Hours Increase in Shops And Factories (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Working Hours Increase in Shops And Factories in AP: ఏపీలోని దుకాణాలు, సంస్థలు, ఫ్యాక్టరీల్లో పని గంటలు పెంచే సవరణ బిల్లులకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. నిన్న జరిగిన శాసనసభలో (శుక్రవారం) ఏపీ దుకాణాలు, సంస్థల సవరణ బిల్లు-2025, ఫ్యాక్టరీస్‌ సవరణ బిల్లు-2025 లను కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లులకు సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది.

దుకాణాలు, సంస్థల్లో ప్రస్తుతం రోజుకు 8 పని గంటలు ఉంది. దీన్ని మరో రెండు గంటలకు అదనంగా 10 గంటలకు పెంచారు. వారానికి 48 పని గంటల్లో మాత్రం ఏ విధమైన మార్పును చేయలేదు. ఫ్యాక్టరీల్లో ప్రస్తుతం 9 పని గంటలు ఉండగా దీన్ని 10 గంటలకు పెంచారు. దాంతో మొత్తం వారానికి 48 పని గంటలే ఉంటాయి. ఫ్యాక్టరీల్లో విశ్రాంతి సమయంతో కలిపి 12 గంటలకు మించకూడదు. ప్రతి ఆరు గంటలకు అర్ధగంట విశ్రాంతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఓవర్‌ టైం మూడు నెలలకు కలిపి దాదాపు 75 గంటలు ఉండగా దీన్ని 144 గంటలకు పెంపు చేశారు. దుకాణాలు, సంస్థలు, ఫ్యాక్టరీల్లోనూ మహిళలను రాత్రిపూట విధులకు అనుమతిస్తారు.

నిబంధనలను పాటించాలి: ప్రస్తుతం ఫ్యాక్టరీల్లో రాత్రి 7గంటలు, దుకాణాల్లో 8.30గంటల వరకు అనుమతించేందుకు అవకాశం ఉండగా దీన్ని రాత్రి 7గంటలు, 8.30 గంటల నుంచి ఉదయం 6గంటల వరకు అనుమతించేలా సవరణ చేశారు. రాత్రి షిప్టు చేసేందుకు తప్పనిసరిగా ఆయా మహిళల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంటి నుంచి పని ప్రదేశం వరకు రవాణా సదుపాయం, భద్రత కల్పించాలి. దుకాణాలు, సంస్థల్లో 20 మందిలోపు సిబ్బంది ఉంటే చట్టం నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చారు. అయితే నిబంధనలను మాత్రం పాటించాల్సి ఉంటుంది.

Work Hours Survey Reports : వారానికి 72 గంటలు- వారానికి 90 గంటలు అంటూ పని వేళలపై కొంతకాలంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. దీనిని ఖండించే వాళ్లే కాకుండా సహా సమర్థించే వాళ్లూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఉద్యోగులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది ఓ సర్వే సంస్థ. ఇందులో 78 శాతం మంది భారతీయులు కుటుంబమే తమకు ప్రాధాన్యమని పేర్కొనడం గమనార్హం. దాని తర్వాతే ఏదైనా అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ జాబ్‌సైట్‌ ఇండీడ్‌ ఫ్యూచర్‌ కెరీర్‌ రిజల్యూషన్‌ రిపోర్ట్‌ను విడుదల చేసింది.

సర్వేలో పాల్గొన్న భారతీయుల్లో ఐదుగురిలో నలుగురు (78 శాతం) కుటుంబ బంధాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు ఇండీడ్‌ తెలిపింది. 2025 కెరీర్‌లో రాణించడం కంటే భార్యాపిల్లలు, తల్లిదండ్రులతో గడపడానికే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తామని పేర్కొన్నారు. తక్కవ పని ఒత్తిడి ఉండే విధంగా చూసుకోవడంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యంపైన సైతం దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నట్లు ఉద్యోగులు వెల్లడించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు విస్తరిస్తాయన్న ఆశాభావాన్ని ఇదే సర్వేలో పలువురు వ్యక్తం చేశారు.


'రోజుకు 8గంటలు కాదు- వారానికి 80గంటలు పని చేయాలి'- భారత యువ వ్యాపారవేత్త కీలక వ్యాఖ్యలు

ఈ వయస్సులోనూ ఓవర్ టైమ్ పనిచేస్తున్నా- 'వారానికి 70 గంటల పని'పై సుధామూర్తి ఫస్ట్ రియాక్షన్​ ఇదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

WORKING HOURS SHOPS AND FACTORIESWORKING HOURS INCREASEWORKING HOURS INCREASE IN APదుకాణం ఫ్యాక్టరీల్లో పనిగంటలుపెంపుWORKING HOURS INCREASE IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.