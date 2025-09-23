హైదరాబాద్ టు విశాఖపట్నం - ఈ హైవేతో 5 గంటల ప్రయాణం ఆదా
శరవేగంగా ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారి నిర్మాణ పనులు - తెలుగు రాష్ట్రాల అనుసంధానం చేయనున్న రహదారి - 2026 జనవరి నుంచే హైదరాబాద్ - విశాఖ రాకపోకలు - 5 గంటలు తగ్గనున్న ప్రయాణం
Story On Khammam Devarapalli Greenfield Highway : హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వయా విజయవాడ మధ్య దూరం 676 కిలోమీటర్లు. 12 గంటల ప్రయాణం. అదే విశాఖపట్నానికి 125 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గి, 5 గంటల ప్రయాణం ఆదా అయితే ఎలా ఉంటుంది? భలే ఉంటుంది కదా. కానీ అది సాధ్యమేనా? అంటే ఎందుకు కాదు అంటోంది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇందుకు చేపట్టిన ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారి నిర్మాణ పనులు కూడా చకచకా పూర్తి అవుతున్నాయి.
అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే 2026 జనవరి నుంచే హైదరాబాద్- విశాఖ రాకపోకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే విజయవాడ వెళ్లకుండా హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖకు రయ్ రయ్మంటూ దూసుకెళ్లొచ్చు. ఇలా ఎన్నో విశిష్టతలు, మరెన్నో విశేషాలతో ముస్తాబవుతున్న ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే పనుల పురోగతిని తెలిపే ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం.
హరిత వారధిగా నిర్మితం : తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు అతి తక్కువ సమయంలో తీసుకెళ్లే రహదారే ఇదీ. తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా తల్లంపాడు వద్ద ప్రారంభమయ్యే గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి వరకు నిర్మితం అవుతుంది. హరిత వారధిగా నిర్మితం అవుతున్న ఈ జాతీయ రహదారి అనేక ప్రత్యేకతల సమాహారం.
ఈ జాతీయ రహదారి ప్యాకేజీ పనులను ఓసారి పరిశీలిస్తే మొత్తం 5 ప్యాకేజీలుగా పనులను విభజించారు. 5లో తెలంగాణలో 3 ప్యాకేజీల ద్వారా 100 కి.మీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 ప్యాకేజీల ద్వారా 65 కి.మీల పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. తెలంగాణ ఖమ్మం జిల్లాలోని మొదలైన ప్యాకేజీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పనులు శరవేగంగా : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 4, 5 ప్యాకేజీల కింద 65 కిలోమీటర్ల రహదారి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ 2 ప్యాకేజీల్లో దాదాపు 85% పనులు పూర్తయ్యాయి. పలు అడ్డంకులు, కోర్టు కేసులు ఎదురైనా వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకుంటూ రహదారుల పనుల పూర్తికి కృషి చేస్తోంది అధికార యంత్రాంగం. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని 2 ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మొత్తం పొడవు 165 కిలోమీటర్లు కాగా, మార్గమధ్యలో 117 అండర్ పాస్లు, 33 కల్వర్టులు, 9 భారీ వంతెనలతో నిర్మాణం చేపట్టింది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇదిలా ఉంటే గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే ఎంట్రీలు, ఎగ్జిట్ల సమాచారమిదీ. 165 కిలోమీటర్లు రహదారి నిర్మాణం దాదాపు పూర్తవ్వగా, పలు భారీ వంతెనలు మాత్రమే నిర్మించాల్సి ఉందని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ దివ్య ఇలా వివరిస్తున్నారు.
"5 ప్యాకేజీలుగా నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. చాలా వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. 85 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల కేసులు, భూమి కేటాయింపు వల్ల జాప్యం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్ని పరిష్కారం అయ్యాయి. ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అండర్పాస్లు, బ్రిడ్జ్లు కొంత మేర పూర్తి కావాల్సి ఉంది. అవి కూడా ఒక నెలలో పూర్తవుతాయి." - దివ్య, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్
