రద్దీ ప్రాంతాలే టార్గెట్ - అనంతపురంలో రెచ్చిపోతున్న మహిళా దొంగలు

బ్యాంకులు, బస్టాండ్లలో రెచ్చిపోతున్న మహిళా చోరులు - బంగారు ఆభరణాలు, నగదుపై కన్నేసి దోపిడీలు

Women Thieves in Anantapur
Women Thieves in Anantapur (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read

Women Thieves in Anantapur: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ఇటీవల మహిళా దొంగలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు. రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్లు, బ్యాంకులు, మార్కెట్లు వీరి ప్రధాన టార్గెట్‌గా మారాయి. మాటువేసి తిరిగే ఈ మహిళా ముఠాలు ప్రజల బ్యాగులు, బంగారు ఆభరణాలు, నగదు దొంగిలిస్తూ మాయమవుతున్నాయి. దీంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.

తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి కొంతమంది మహిళలు బెంగళూరు మీదుగా బీదర్, చిత్రదుర్గం వైపు చేరి అనంతపురం జిల్లాలోని రాయదుర్గం, కళ్యాణదుర్గం ప్రాంతాల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి బళ్లారికి వెళ్లిపోతున్నారు. ఇటీవల బస్టాండ్లలో మహిళల రద్దీ పెరగడం ఈ ముఠాలకు అనుకూలంగా మారింది. కొంతమంది బ్యాంకుల వద్ద పెద్ద మొత్తంలో నగదు డ్రా చేసుకున్న వారిని గమనించి, మార్గమధ్యలో చాకచక్యంగా దోచేస్తున్నారు.

ఇల్లంతా దోచేశారు - వెళ్లేటప్పుడు తాళిబొట్లు ఇచ్చేశారు

ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు:

  • ద్విచక్రవాహనంలో రూ.4 లక్షలు చోరీ: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండలంలోని కొండాపురం గ్రామానికి చెందిన భుజంగరావు దంపతులు బుధవారం గోరంట్లలోని ఎస్​బీఐ బ్యాంకులో రూ4.లక్షలు నగదు తీసుకుని, ద్విచక్ర వాహనం బ్యాగులో పెట్టి సమీపంలోని దుకాణంలోకి వెళ్లారు. గమనించిన ఇద్దరు మహిళలు ఓ మహిళ దుకాణం వద్ద అడ్డంగా ఒకరు నిలబడి, మరో మహిళ వచ్చి ద్విచక్ర వాహనం బ్యాగులో పెట్టిన నగదును చాకచక్యంగా కాజేసి అక్కడినుంచి పరారయ్యారు. దుకాణం నుంచి తిరిగి వచ్చిన దంపతులు ద్విచక్రవాహనం బ్యాగులో నగదు కనిపించకపోవడంతో వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దుకాణంలోని సీసీ ఫుటేజ్​లను పరిశీలించగా అసలు విషయం బయటపడింది. దొంగతనానికి పాల్పడిన కిలేడీల కోసం గోరంట్ల పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారాయి.
  • ఆగస్టు 28న రాయదుర్గం మండల పోలీసులు చిత్తూరుకు చెందిన మహిళా ముఠాను పట్టుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • కదిరిలో నెల క్రితం తండ్రీకొడుకులు బ్యాంకులో రూ.70 వేలు డ్రా చేసి, స్కూటీలో ఉంచి దుకాణంలోకి వెళ్లారు. వారు వచ్చేలోపు నగదు మాయం అయింది.
  • రాయదుర్గంలో గురువారం మరో ఘటన చోటు చేసుకుంది. జె.వెంకటంపల్లికి చెందిన కుళ్లాయప్ప రూ.1.70 లక్షలు బ్యాంకులో డ్రా చేసి టీ తాగేందుకు ద్విచక్రవాహనాన్ని నిలిపి ఉంచాడు. ఇంతలోనే చోరులు నగదు దోచేశారు.

అప్రమత్తత అవసరం: నగదు, బంగారు ఆభరణాలు తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రద్దీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు బ్యాగులు కళ్లముందే ఉంచుకోవాలి. బ్యాంకులో పెద్ద మొత్తంలో నగదు డ్రా చేసుకున్న వెంటనే నేరుగా ఇంటికి వెళ్లడం ఉత్తమం. మధ్యలో ఆపి, ఇతర పనులు చేయడం ప్రమాదకరం. అనుమానాస్పదంగా కనిపించే వారిపై కన్నేసి ఉంచడం చాలా అవసరం.

పోలీసుల చర్యలు: అనంతపురం ఎస్పీ జగదీశ్ మాట్లాడుతూ, మహిళా దొంగలు ముఠాలుగా ఏర్పడి ఉన్నట్లు స్పష్టమైన సమాచారం లేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఇటీవల జరిగిన ఘటనలపై నిఘా వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేశామని తెలిపారు. బ్యాంకులు, బస్టాండ్ల పరిసరాల్లో పోలీసుల పహారా పెంచుతున్నామని చెప్పారు. మహిళలు బస్సులు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

ఈ ఘటనలు ప్రజలకు ఒక హెచ్చరికలా మారాయి. చిన్న నిర్లక్ష్యం పెద్ద నష్టానికి దారి తీస్తుందని, కాబట్టి నగదు, బంగారం వెంట తీసుకెళ్తున్నప్పుడు రెండింతల జాగ్రత్త అవసరమని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

బస్సు, రైళ్లలో చోరీలు - నలుగురు మహిళా దొంగల ముఠా అరెస్టు

వెల్ఫేర్​ అసిస్టెంట్​ను కత్తితో బెదిరించి - పింఛను డబ్బు ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

