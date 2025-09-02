ETV Bharat / state

ఆ బ్యాంక్​లో వాళ్లే సభ్యులు, నిర్వాహకులు - రూ.8 కోట్ల టర్నోవర్‌తో లాభాలు - WOMENS SETTING UP BANK

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో బ్యాంకు ఏర్పాటు చేసి విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న మహిళలు - ఇందులో 8,500 మంది సభ్యులుగా చేరి, రూ.8 కోట్ల టర్నోవర్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 4:30 PM IST

Women Setting up Bank and Running Successfully: పరస్పర పొదుపు, పరపతి సంఘం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇదో బ్యాంకు. ఈ బ్యాంకులో మహిళలే సభ్యులు, నిర్వాహకులు కూడా. ఇంక ఇందులో రుణాలు ఇచ్చేదీ, తీసుకునేదీ వాళ్లే. ఇందులో 8,500 మంది సభ్యులుగా చేరి, రూ.8 కోట్ల టర్నోవర్‌ సాధించడం విశేషం.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా అభివృద్ధిలో ఏన్నో ఏళ్లుగా రూరల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ట్రస్ట్‌ (RDT)ది కీలక పాత్ర. మహిళల అభ్యున్నతి కోసం ఈ సంస్థ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పొదుపు సంఘాలను ఏర్పాటు చేసింది. 20000 మందికిపైనే సభ్యులుగా చేరగా, ఆ పొదుపు మొత్తం బ్యాంకుల్లో రూ.45 కోట్లకు చేరింది. అయితే ఆర్డీటీ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు విశాలా ఫెర్రర్‌ దీనిపై తక్కువగా వడ్డీ రావడంతో బ్యాంకు కంటే ఎక్కువ లాభాలు వచ్చేలా చేయాలనుకున్నారు. దీనిపై అధ్యయనం చేసేందుకు తిరుపతి, కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో పొదుపు సంఘాల ప్రతినిధుల్ని కలిశారు.

సభ్యులే ఆర్థిక లావాదేవీల్ని నిర్వహిస్తూ, లాభాలను వాళ్లే పంచుకోవడం గమనించారు. ఆ స్ఫూర్తితో 2023లో అనంతపురం జిల్లా కూడేరులో ‘శ్రీవిశాలా ఫెర్రర్‌ మహిళా పరస్పర సహాయక సహకార పొదుపు, పరపతి సంఘం’ను ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత కళ్యాణదుర్గం, కంబదూరు, నార్పల, శెట్టూరు, వజ్రకరూరు, రాప్తాడు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో బత్తలపల్లి, నల్లమాడ మండలాల్లో ఈ సంఘాలను ప్రారంభించారు.

ఎలా నిర్వహిస్తారంటే: సంఘాన్ని ‘మ్యాక్స్‌’ సొసైటీ 1915 చట్టం కింద రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు. సభ్యుల్లో ఐదుగురు బ్యారర్లు (అధ్యక్షురాలు, ఉపాధ్యక్షురాలు, కార్యదర్శి, ఉపకార్యదర్శి, కోశాధికారి)గా, 15 మంది బోర్డు ఆఫ్‌ డైరెక్టర్లు (బీఓడీ)గా ఉంటారు. ఒక్కో సభ్యురాలు రూ.50/100తో సభ్యత్వం తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు ఒక షేర్‌ విలువ రూ.500 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తారు. ఎవరైనా గరిష్ఠంగా 10 షేర్ల వరకు కొనొచ్చు. షేర్లు, పొదుపు రూపంలో సభ్యులు పెట్టిన మొత్తంపైన ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా మూడింతల రుణం మంజూరు చేస్తారు.

రూ.100కి రూ.1.50 వడ్డీగా తీసుకుంటారు. పొదుపు మీద రూ.100కి 50 పైసల వడ్డీ ఇస్తారు. రుణాలు తీసుకున్న మహిళలు చిరు వ్యాపారాలతో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్నారు. రుణాలను సక్రమంగా చెల్లిస్తూ సంఘాలను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు. నెలకోసారి సభ్యులు అందరూ సమావేశం అవుతారు. ఏడాదికోసారి ఖర్చులు, లాభాలను లెక్కిస్తారు. లాభంలో 20 శాతం డివిడెండ్‌ను సభ్యులు పంచుకుంటారు. మొత్తం 9 సంఘాల్లో 8,500 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. జూన్‌ వరకు రూ.8 కోట్ల టర్నోవర్‌ ఉండగా రూ.45 లక్షల లాభాలు వచ్చాయి. ఈ సంఘాల నిర్వహణ గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర నుంచి పలువురు వచ్చి అభినందిస్తున్నారు.

రుణం తీసుకుంటే బీమా: ఈ సంఘాల్లో సభ్యులు రుణం తీసుకుంటే బీమా వర్తిస్తుంది. రూ.25 వేలకు రూ.500 కట్టాలి. ఈ డబ్బును సభ్యుల సేవింగ్స్‌ ఖాతాలో నిల్వ చేస్తారు. ప్రమాదవశాత్తూ ఏవరైనా సభ్యురాలు మృతి చెందితే వేరేవారు నష్టపోకుండా ఇన్సూరెన్స్‌ డబ్బుతో ఆ రుణం చెల్లిస్తారు.

