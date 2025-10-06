ETV Bharat / state

తిరుమల మహారథాన్ని నడిపించింది ఈ అమ్మాయిలే! - బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్ఫూర్తిదాయక కథ

50 అడుగుల మహారథాన్ని నడిపించిన ముగ్గురు మహిళలు - తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టిన కొత్త తరం మహిళలు

Tirumala Rathotsavam
Tirumala Rathotsavam (Image Source: TTD)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women Lead Tirumala Rathotsavam: ముగ్గురు యువతులు ఖ్యాతిశ్రీ, హర్షిణి, మోహితారెడ్డి తమ వృత్తుల్లో డాక్టర్‌, ఇంజినీర్‌, చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్‌గా పనిచేస్తున్నప్పటికీ, శ్రీ వేంకటేశ్వరుడి సేవను జీవితంలో అత్యున్నత గౌరవంగా భావిస్తారు. తిరుమాడ వీధుల్లో రథాన్ని ముందుకు నడిపించడం భక్తి పరంగా మాత్రమే కాకుండా, ధైర్యం, శ్రమకు కూడా ఒక ప్రతీక.

‘ఇది మహిళల పని కాదు అనేవారికి సమాధానం’: “రథాన్ని నియంత్రించడం అంటే మహిళలకు కష్టమైన పని అని అనేవారికి మేం సమాధానం చెప్పాం. వేలాది మంది భక్తజనం మధ్యలో రథం కంట్రోల్​ అవ్వకపోతే ప్రాణాపాయం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. అయినా ధైర్యంగా, నిబద్ధతతో రథాన్ని ముందుకు నడిపించడం మా అదృష్టం,” అని అంటున్నారు ఈ ముగ్గురు అమ్మాయిలు.

Tirumala Rathotsavam Women
హర్షిణిరెడ్డి, ఎంటెక్, సివిల్‌ ఇంజినీర్‌ (Eenadu)

తొమ్మిదేళ్లుగా రథ సేవలో హర్షిణి: ఎంటెక్ సివిల్‌ ఇంజినీర్‌ చేసిన హర్షిణిరెడ్డి తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. “మా వంశీకులే ఏళ్లుగా రథాన్ని నియంత్రిస్తున్నారు. నేను ఏడవ తరం అమ్మాయి. నాన్న మునస్వామిరెడ్డి ప్రోత్సాహంతోనే నేర్చుకున్నా. బీటెక్‌ చదివేటప్పుడే రథాన్ని మలుపు తిప్పడం, బ్రేకులు వేయడం, వేగాన్ని నియంత్రించడం వంటి పనుల్లో పాల్గొన్నా. తొమ్మిదేళ్లుగా రథంలో కుడివైపు, మధ్యలో ఉంటూ నియంత్రిస్తున్నా. ఇది కష్టమైన పని. చిన్న పొరపాటు జరిగితే ప్రమాదం తప్పదు. అయినా స్వామివారి సేవే మాకు ముఖ్యం.” అని అంటున్నారు.

Tirumala Rathotsavam Women
ఖ్యాతిశ్రీ, వైద్యురాలు (Eenadu)

‘ఇప్పుడు మగవాళ్లకన్నా మేము మెరుగ్గా చేస్తున్నాం’: వైద్యురాలు అయిన ఖ్యాతిశ్రీ స్వామి వారి రథాన్ని నియంత్రించడంలో పాల్గొంటున్నారు. “మొదట భయం వేసింది. కానీ అక్క హర్షిణి స్ఫూర్తితో నేర్చుకున్నా. రథాన్ని మలుపుల్లో తిప్పే బాధ్యత నాది. సరుక బరువే 15 కిలోలు. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా దెబ్బలు తగులుతూనే ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. ‘అమ్మాయిలు చేసేది కాదు’ అని అన్నవారు ఇప్పుడు ‘మీ వల్లే సాధ్యమైంది’ అంటున్నారు.” అని ఆమె పేర్కొన్నారు. తిరుమలతో పాటు తిరుచానూరు, గోవిందరాజస్వామి ఆలయం, నారాయణవనం, కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా వీరు రథసేవలో పాల్గొంటారు.

Tirumala Rathotsavam Women
మోహితారెడ్డి, సీఏ (Eenadu)

‘మా పూర్వీకుల వారసత్వం కొనసాగించాలనే సంకల్పం’: “మా ఇంట్లో మగవాళ్లు లేకపోయినా పూర్వీకుల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలనే సంకల్పంతో నేర్చుకున్నా. నాలుగేళ్లుగా రథాన్ని ఎడమవైపు నియంత్రిస్తున్నా. తిరుమల మహారథం ఎత్తు 50 అడుగులు, బరువు 70 టన్నులు. ఒక్కో ఇనుప చక్రం 8 అడుగుల ఎత్తు. ఇంత భారీ రథాన్ని నియంత్రించడం కత్తిమీద సామే. ఒక్కోసారి రథం మోపు కాళ్లపై పడుతుంటుంది. ఆ నొప్పి భరించలేనిది. అయినా స్వామివారి సేవే మా శక్తి.” అని చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్‌ మోహితారెడ్డి తెలిపారు.

Tirumala Rathotsavam Women
Tirumala Rathotsavam Women (Eenadu)

మహిళా సాధికారతకు కొత్త రూపం: ఈ ముగ్గురు యువతులు తమ భక్తిని కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా, చర్యల్లో చూపారు. శారీరకంగా కఠినమైన, ప్రమాదకరమైన పని అని భయపడకుండా, స్వామివారి రథాన్ని నియంత్రిస్తూ, ‘భక్తికి లింగం ఉండదు’ అని నిరూపించారు. తిరుమల మహారథం కేవలం రథం కాదు, అది భక్తి ప్రతీక. ఆ మహారథాన్ని నడిపించేవారు ఇప్పుడు ఈ యువతులు కావడం ఒక గొప్ప గౌరవం. వీరు చూపిన నిబద్ధత, శ్రమ, ఆధ్యాత్మికత ప్రతి యువతికి స్ఫూర్తి. మహారథాన్ని నడిపేది, నియంత్రించేది వీరి ముగ్గురు చేతుల్లోనే ఉన్నా, ఆ శక్తిని అందిస్తున్నది ఆ ఏడుకొండల శ్రీ వేంకటేశ్వరుడే.

అశ్వ వాహనంపై కల్కి అవతారంలో శ్రీనివాసుడు- రథోత్సవాన్ని తిలకిస్తే మోక్షం!

మొదటిసారి 'తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు' ఎవరు నిర్వహించారు - ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHA RATHAM TIRUPATIWOMEN CONTROLLING TEMPLE CHARIOTFEMALE DEVOTEES IN TEMPLE SERVICEGIRLS LEADING RATHAM IN TIRUMALATIRUMALA RATHOTSAVAM WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.