పాతకాలపు రుచులు - నూతన ఉపాధి అవకాశాలు
చిరుధాన్యాల వంటకాలతో ఆరోగ్యమూ, ఆదాయమూ! - చిరుధాన్యాలతో వ్యాపారంతో నెలకు రూ.10 వేల వరకూ ఆదాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 9:10 PM IST
Millet Snacks in Andhra Pradesh: ఈ రోజుల్లో మనం తినే ఆహారం చాలావరకు పాలిష్డ్గా, పోషకాలు లేని పిప్పిలా మారింది. తినే వంటకాల్లో ఆరోగ్య ప్రయోజనం లేకపోవడంతో ప్రజలు తరచుగా అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు చిరుధాన్యాల వినియోగంపై మళ్లీ దృష్టి పెరిగింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రమే కాకుండా పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా చిరుధాన్యాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.
పాతకాలపు వంటకాలను తిరిగి పరిచయం చేస్తూ రాగి జావ, కొర్రల అరిసెలు, ఊదల చేగోడీలు వంటి వంటకాలను ప్రజల ఆహారంలో మళ్లీ చేరుస్తున్నారు. వీటితో ఆరోగ్యమే కాకుండా మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధ్యమవుతోందని తాజా ఉదాహరణలు చెబుతున్నాయి.
మహిళలకు శిక్షణ - ఆరోగ్యకరమైన మార్గం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని లావేరు, రణస్థలం మండలాల నుంచి మహిళా సంఘాలకు చెందిన 60 మంది సభ్యులకు బెజ్జిపురం యూత్ క్లబ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ రెండు నెలలపాటు చిరుధాన్యాలతో తినుబండారాల తయారీపై ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ శిక్షణతో మహిళలు ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు తయారు చేయడం నేర్చుకున్నారు.
తయారు చేస్తున్న వంటకాలు: మహిళలు ఇప్పుడు వివిధ రకాల వంటకాలు తయారు చేస్తున్నారు. వీటిలో ఊదలతో చేగోడీలు, పప్పు చెక్కలు, కొర్రలతో అరిసెలు, రాగి పిండితో జంతికలు, చిరుధాన్యాల పిండితో గులాబీ పువ్వులు, గవ్వలు, బిస్కెట్లు, ఆర్గానిక్ బెల్లంతో పప్పు ఉండలు, నువ్వుల ఉండలు, మినప పిండితో సున్నుండలు, ఇలా పలు రకాల ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ తయారు చేస్తున్నారు.
నాబార్డు సహాయం – యూనిట్లు స్థాపన: తాజాగా నాబార్డు నుంచి రుణ సహాయం లభించడంతో ఈ మహిళలు సొంతంగా తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. యంత్ర సామగ్రి సమకూర్చుకుని మిల్లెట్స్ స్నాక్స్ తయారీని మరింత విస్తరించారు. తాళ్లవలస, వెంకటేశ్వర కాలనీలోని మహిళలు చిరుధాన్యాలతో దాదాపు 12 రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు.
ఆదాయం - అవకాశాలు: మహిళలు చెబుతున్నదేమిటంటే, పదార్థాల తయారీకి అవసరమైన ఖర్చు మినహా నెలకు రూ.10 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోందని, మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తే తమ ఆదాయం మరింత పెరుగుతుందని, వ్యాపారం బలపడుతుందని తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలో స్టాళ్లు పెట్టుకునే అవకాశం కల్పించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
మార్కెటింగ్పై చర్యలు: “మహిళలు తయారు చేస్తున్న మిల్లెట్స్ స్నాక్స్కు మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం” అని నాబార్డు డీడీ రమేష్కృష్ణ తెలిపారు. దీంతో భవిష్యత్తులో చిరుధాన్యాల ఆహార పదార్థాలు మరింత విస్తృతంగా ప్రజలకు చేరవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఆరోగ్యానికి మేలు - మహిళలకు ఆర్థిక బలం: మొత్తం మీద చిరుధాన్యాల వంటకాలు తినేవారికి ఆరోగ్యాన్ని అందించడమే కాకుండా, తయారు చేసే మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబనను కల్పిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పెంచడమే కాకుండా, మహిళా సంఘాలకు కొత్త ఉపాధి మార్గాలను తెరిచాయి. ఈ ప్రయత్నాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళల అభివృద్ధికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి.
