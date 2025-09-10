డ్రోన్​ వినియోగంతో మహిళలకు ఉపాధి - సత్ఫలితాలిస్తున్న నమో డ్రోన్​ దీదీ పథకం

ETV Bharat / state

Special Story on Namo Drone Didi : పొదుపుతో ఆకాశమే హద్దుగా రాణిస్తున్న అతివల మరో అడుగు ముందుకు పడింది. సాగులో అన్నదాతకు అధిక పెట్టుబడుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఎరువుల పిచికారీలో భాగస్వామ్యం కల్పించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మహిళల ఆదాయ వనరులు పెంచేందుకు కేంద్రం ‘నమో డ్రోన్‌ దీదీ’ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. రెండేళ్ల క్రితం ప్రయోగాత్మకంగా పలువురు మహిళలకు డ్రోన్ల వినియోగంపై నైపుణ్య శిక్షణ(స్కిల్​ ట్రైనింగ్​) ఇవ్వగా ఉపాధిని పొందుతున్నారు. మరికొంతమందికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

జీవనోపాధులు మెరుగు : నమో డ్రోన్​ దీదీ పథకం రెండో విడతగా ఆసక్తి ఉన్న మహిళలను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉచిత రాయితీ కాకుండా రూ.8 లక్షలు రాయితీ, రూ.2 లక్షలు మండల, గ్రామ సమైఖ్య లోన్​తో పరికరాలను కొనుగోలు చేయనున్నారు. పిచికారీ చేయడం వల్ల వచ్చిన సొమ్ములో సగం ఆపరేటర్, సహాయకుడు తీసుకుంటే మిగిలిన సగం మండల సమాఖ్యకు దక్కనుంది. ఈ ఏడాది కరీంనగర్‌లో 7, జగిత్యాలలో 13, పెద్దపల్లిలో 2, రాజన్న సిరిసిల్లలో 9 చొప్పున పంపిణీ చేసేందుకు లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించారు.

ప్రోత్సహించి శిక్షణ ఇచ్చి : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని(ఎస్​హెచ్​జీల) మహిళలు అత్యధికంగా వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పంటల సాగులో ముందుంటున్న ఔత్సాహిక మహిళలకు డ్రోన్ల వినియోగంపై నైపుణ్య శిక్షణ(స్కిల్ ట్రైనింగ్) ఇస్తున్నారు. ఏ రకమైన పంటకు ఎలా పిచికారీ చేయాలి? ఎంత మోతాదులో రసాయన ఎరువుల మిశ్రమం కలపాలనే అంశాలను నేర్పిస్తున్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా కొంతమందికి డ్రోన్లను, రూ.10 లక్షల విలువ చేసే పరికరాలను వంద శాతం రాయితీతో పంపిణీ చేయగా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ శిక్షణను అందిపుచ్చుకుని పురుగు మందు పిచికారీ చేస్తూ ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

అరుదైన అవకాశం : సంఘంలో సభ్యురాలిగా చేరి డ్రోన్‌ ఆపరేటర్‌గా ఎదగడం ఆనందంగా ఉందని డ్రోన్​ దీదీ పథకం కింద శిక్షణ తీసుకున్న ముస్తాబాద్​ మండలానికి తన్నీరు శ్రీలత చెప్పారు. రెండేళ్ల క్రితం డ్రోన్ల వినియోగంపై శిక్షణ ఇచ్చి పరికరాలు పంపిణీ చేశారని వివరించారు. పురుగుమందులు పిచికారీ చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నామని ఆమె అన్నారు. గతేడాది పీఎం మోదీతో సమావేశంలో పాల్గొనే అవకాశం దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని శ్రీలత అన్నారు.

"స్వశక్తి సంఘాల మహిళల ఆదాయం రెట్టింపు చేసేందుకు డ్రోన్‌ పరికరాలు పంపిణీ చేస్తున్నాం. పంటల సాగులో ఆధునిక విధానంతో రైతులకు పెట్టుబడుల ఖర్చు తగ్గుతోంది. కూలీల కొరతతోపాటు సమయం ఆదా అవుతుంది"- శ్రీనివాస్, అదనపు గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి, పెద్దపల్లి

మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన : డ్రోన్​ దీదీ పథకం ద్వారా మహిళలు ఆర్థికంగా మరింత సాధికారత సాధించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఓ వైపు ఉపాధి, మరోవైపు ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది. ఇప్పటికే పలువురు డ్రోన్​ దీదీలుగా శిక్షణ తీసుకుని రాణిస్తున్నారు. శిక్షణలో భాగంగా డ్రోన్​ను ఏవిధంగా ఉపయోగించాలనే దానితో పాటు పలు అంశాలపై మహిళలకు శిక్షణను ఇస్తున్నారు. మరికొంతమందికి శిక్షణను ఇచ్చేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

