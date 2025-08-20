Free Bus Scheme Not Implemented In AP-Karnataka Border in Anantapur District : మహిళలకు ఆర్థిక చేయూత అందించడం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం స్త్రీశక్తి పేరుతో ఉచిత ప్రయాణాన్ని అమల్లోకి తీసుకు వచ్చింది. నిత్యం వేలాది మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా భౌగోళికంగా కర్ణాటకతో అతిపెద్ద సరిహద్దు ఉండటం వల్ల ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో అంతర్రాష్ట్ర సేవలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో చాలా వరకు బెంగళూరు, బళ్లారి, పావగడ, చెళ్లికెర వెళ్తున్నాయి. అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులకు పథకం వర్తించకపోవడంతో ఆ నిబంధన విధించడంతో ఆయా మార్గాల్లోని సరిహద్దు గ్రామాల మహిళలు నష్టపోతున్నారు. సరిహద్దుల్లోని కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్లాలంటే అంతర్రాష్ట్ర సేవల పైనే ఆధారపడాల్సి ఉంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 84 బస్సులు ఇతర రాష్ట్రాలకు నడుస్తున్నాయి. ఉరవకొండ, కళ్యాణదుర్గం, రాయదుర్గం, పెనుకొండ, మడకశిర, రామగిరి ప్రాంతాల్లోని సరిహద్దు గ్రామాల మహిళలకు అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసుల్లోని అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
కొన్ని మార్గాల్లో ఇదీ పరిస్థితి:
- ఉరవకొండ డిపోలో 60 బస్సులు ఉండగా, వాటిలో 44 బస్సులకు స్త్రీశక్తి పథకం వర్తిస్తోంది.
- ఉరవకొండ, విడపనకల్లు, బొమ్మనహాళ్ మండలాల్లోని 16 గ్రామాలను కలుపుతూ మల్లాపురం, దేవగిరి మీదుగా కర్ణాటకలోని బళ్లారికి ఒక్క పల్లె వెలుగు సర్వీసు నడుస్తోంది.
- అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసు పేరుతో ఈ పథకం అమలు కావడం లేదు. ఈ బస్సు సాయంత్రం ఉరవకొండ నుంచి గుంతకల్లు మధ్య నడుస్తోంది.
- అనంతపురం - ఉరవకొండ మార్గంలో నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు అన్నీ బళ్లారి వరకు వెళ్తున్నాయి. ఆ రూట్లోని ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో పథకాన్ని అమలు చేయకపోవడంతో మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- ఫలితంగా అనంతపురం-ఉరవకొండ మధ్య నడిచే పల్లె వెలుగు బస్సులు రద్దీగా మారుతున్నాయి.
- కళ్యాణదుర్గం నుంచి పావగడ, చెళ్లికెర, బళ్లారి, పరుశురాంపురం వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్, పల్లె వెలుగు బస్సుల్లో ఈ పథకాన్ని ఇంకా వర్తింపజేయలేదు. అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మందికి అవగాహన లేక బస్సుల్లో ఎక్కి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- పెనుకొండ నుంచి రొద్దం వెళ్లాలనుకుంటే, పావగడ వెళ్లే బస్సులే ఏకైక మార్గం. ముఖ్యంగా రొద్దం వరకు ఒకటి, రెండు బస్సులు మాత్రమే ఉండటంతో మహిళలు ఈ పథకానికి దూరమవుతున్నారు.
- హిందూపురం నుంచి బెంగళూరు, పావగడ వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఏపీ సరిహద్దు గ్రామాల వరకు ఉచిత పథకాన్ని అమలు చేయాలని అక్కడి మహిళలు కోరుతున్నారు.
Free Bus Facility Is Not Applicable To Merged Mandals in AP: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలోని విలీన మండలాల్లో అమలు కావడం లేదు. ప్రధానంగా కూనవరం, వీఆర్పురం, ఎటపాక, చింతూరు మండలాలు అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న, ఆయా మండలాల్లోని మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందుబాటులోకి రాలేదు.
నాలుగు మండలాలకు వర్తించని పథకం: ఈ నాలుగు మండలాలకు వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు తెలంగాణలోని భద్రాచలం వరకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఈ బస్సులను ఆర్టీసీ అధికారులు అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా చూపుతున్నారు. ఈ బస్సుల్లో 2 కిలోమీటర్ల ప్రయాణిస్తే భద్రాచలం పట్టణానికి చేరుకుంటారు. మిగతా ప్రయాణమంతా ఏపీలో జరుగుతుంది. అయితే అధికారులు వీటిని అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా పరిగణించడంతో, 4 మండలాల మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం అందుబాటులో లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చివరి స్టాఫ్ వరకైనా ఫ్రీ బస్సు సదుపాయం కల్పించాలని మహిళలు కోరుతున్నారు.
మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై తిరుమల కొండకూ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
'ఈ బస్సులో స్త్రీ శక్తి పథకం వర్తించదు' - నాలుగు మండలాల వారికి నిరాశే!