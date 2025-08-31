Women Facing Health Problems due to Working without Rest : ఇంట్లో అన్ని పనులు చక్కదిద్ది పిల్లలు, భర్త, పెద్దలు అందరి బాధ్యతలు చూసుకుంటూ. వారికి అన్ని సపర్యలు చేసి పెట్టే తల్లులు తమ ఆరోగ్యంపై అశ్రద్ధగా ఉంటున్నారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు కుటుంబం కోసం విరామం లేకుండా శ్రమిస్తారు. ఈ క్రమంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత నిద్ర పోవడం, వ్యాయామం చేయడం వంటి వాటిపై నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. దీంతో శారీరక, మానసిక సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఆహారంలో పోషక లోపం, అలసట, అధిక ఒత్తిడి వంటివి తరచుగా సమస్యలు వస్తుంటాయి.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 16 లక్షల మంది మహిళలు ఉండగా, వీరిలో 12 లక్షలకు పైగా తల్లులు ఉన్నారు. ఇందులో 90 శాతం పైగా మహిళలు తమ కుటుంబ బాధ్యతలు చూస్తూనే ఇతర పనులు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో అనేక మంది మహిళలు తమ ఆరోగ్యం, ఆహారం పట్ల అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఇలా చేయడంతో 40 ఏళ్ల వయసులోనే అనేక దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.
కొంత విశ్రాంతి అవసరం : క్షణం తీరిక లేకుండా గడిపే మహిళలు అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. ఖాళీ సమయం దొరికిన తర్వాత ఉదయం 11, 12 గంటల ప్రాంతంలో అల్పాహారం తింటారు. ఇక రాత్రి విషయానికొస్తే భర్త ఇంటికి వచ్చి ఇంటి పనులు అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత తింటుంటారు. ఇలా అనేక కారణాలతో మహిళలు ప్రధానంగా అధిక బరువు, తద్వారా మధుమేహం, రక్తపోటు, గుండె సమస్యలు వంటి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. దీన్ని తగ్గించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు మహిళలకు రోజులో తప్పని సరిగా కొంత విశ్రాంతి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది.
- మిర్యాలగూడకు చెందిన ఓ మహిళ ఇంటి పనుల్లో తీరిక లేకుండా పనులు చేస్తుండటంతో తనకు కడుపు నొప్పి వచ్చిన నిర్లక్ష్యం చేసింది. సమస్య తీవ్రంగా మారిన తర్వాత వైద్యులను సంప్రదించడంతో శస్త్ర చికిత్స చేసి గర్భసంచి తొలగించారు.
అనారోగ్య సమస్యలు ఇవి :
- సరైన సమయపాలన లేకపోవడంతో మధుమేహం, రక్తపోటు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
- నడుము, మెడ, కీళ్ల నొప్పులు వస్తాయి.
- జీవనశైలిలో మార్పులు రావడంతో అధిక బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
- విశ్రాంతి లేకపోవడంతో నిరాశ గురవుతారు, ఆందోళన దరి చేరే ప్రమాదం ఉంది.
ఇవి పాటించండి :
- తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
- నిత్యం కొంత సమయం యోగా, వ్యాయామం,ధ్యానం వంటివి చేయాలి.
- భోజనంలో పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి.
- ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.
''సాధారణంగా మహిళలతో పోలిస్తే కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తించే మహిళల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, భర్త, కుటుంబ బాధ్యతలు మొత్తం వారే చూసుకుంటూ తమపై నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. 40 ఏళ్లు దాటిన అనేక మంది మహిళలు రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. ఇలా అనారోగ్య బారిన పడకుండా ఉండేందుకు మహిళలు తప్పని సరిగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒక సారి వైద్యులను సంప్రదించడంతో పాటు, చిన్న సమస్యలు వచ్చిన వైద్యులు సలహా తీసుకోవాలి''. - డాక్టర్ జీవనజ్యోతి, ప్రముఖ వైద్యురాలు, మిర్యాలగూడ
