మహిళను వివస్త్రను చేసి, గుండు గీయించి - హనుమకొండలో అమానవీయ ఘటన - INHUMAN INCIDENT IN HANAMKONDA

Terrible Situation at Hanamkonda ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 29, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 9:07 AM IST 2 Min Read

Terrible Situation at Hanamkonda : హనుమకొండ జిల్లా ధర్మసాగర్‌ మండలంలో అమానవీయ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారంటూ ఓ మహిళ తన బంధువులకు చెప్పి భర్త, అతడితో ఉన్న మహిళపై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసి, గుండు గీయించారు. మహిళను వివస్త్రను చేసి, కొట్టిన దారుణ ఘటన ఆరు రోజుల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చింది. మహిళా పోలీసులు కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చినా : కాజీపేట ఏసీపీ ప్రశాంత్‌ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ధర్మసాగర్‌ మండలం తాటికాయల గ్రామానికి చెందిన గంగకు వరంగల్‌ జిల్లా నల్లబెల్లి మండలం బోలోనిపల్లికి చెందిన చిక్కుడు రాజుతో 16 ఏళ్ల కిందట వివాహమైంది. వీరికి 14, 15 సంవత్సరాల కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. చిక్కుడు రాజు ఐదేళ్లుగా ఆయన స్వగ్రామంలోని ఓ వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ విషయమై భార్య గంగ పలుమార్లు ఇద్దరిని హెచ్చరించారు. నల్లబెల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. మహిళా పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు పిలిపించి కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చినా వారిలో మార్పు రాలేదు. మూడు నెలల నుంచి ఇద్దరూ నల్లబెల్లి మండలం కన్నారావుపేటలో సహజీవనం చేస్తున్నారంటూ గంగ తన సోదరులకు చెప్పారు. దీంతో వారు ఈ నెల 22న కన్నారావుపేటలోని పత్తి చేలో పని చేస్తున్న రాజును, సదరు మహిళను తీసుకొచ్చి తాటికాయలలో బంధించారు. మహిళను మంచానికి కట్టేసి వివస్త్రను చేసి, గుండుగీసి విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. రాజు చేతులు కూడా వెనక్కి కట్టేసి కొట్టి, గుండు గీయించారు. దీన్నంతా ఒకరు సెల్‌ఫోన్‌లో రికార్డు చేశారు. తర్వాత బోలోనిపల్లిలో ఉంటున్న వారి కుటుంబాలకు సమాచారం ఇచ్చారు. వారొచ్చి వీరిని మరోసారి కలుసుకోకుండా చూసుకుంటామని హామీ ఇచ్చి మహిళను తీసుకెళ్లారు. వీరు గ్రామానికి దూరంగా ఉన్న సంచార జాతులు కావడంతో జరిగిన ఘటన ఎవరికీ తెలియలేదు. సోషల్​ మీడియాలో ఈ వీడియోలు వైరల్‌ కావడంతో విషయం బయటకు వచ్చింది. దీంతో ధర్మసాగర్‌ పోలీసులు రాజును, మహిళను కొట్టిన ఘటనలో 14 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాజీపేట ఏసీపీ పింగిలి ప్రశాంత్‌ రెడ్డి, మడికొండ సీఐ కిషన్, ఎస్‌ఐ జానీ పాషా తదితరులు విచారణ చేశారు.

