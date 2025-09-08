ETV Bharat / state

ఆసుపత్రుల్లో మానవమృగాలు! - మహిళలకు లేని రక్షణ

ఆసుపత్రుల్లో మానవ మృగాల వికృత చేష్టలు - ఇబ్బంది పడుతున్న మహిళలు - నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులు - కరీంనగర్​లోని ఆసుపత్రుల్లో పెరుగుతున్న వేధింపుల కేసులు

Women not Safe in Hospitals
Women not Safe in Hospitals (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read

Women not Safe in Hospitals : వైద్యోనారాయణోహరి అని భావించే కొన్ని ఆసుపత్రుల చెంతన మహిళలకు రక్షణ అనేది లేకుండా పోయింది. కొందరి మానవ మృగాల వికృత చేష్టల వల్ల వారిపై లైంగిక దాడులు, ఇతరత్రా వేధింపుల ఘటనలు పెరిగిపోయాయి. చాలా వరకు బయటకు రావడం లేదు. వైద్యారోగ్యశాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఇలాంటివి పునరావృతం అవుతున్నాయి. ఎక్కడా లేని విధంగా కరీంనగర్​లోనే 546 ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. మరో 150కి పైగా వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలు కూడా వెలిశాయి. వీటిల్లో పని చేసే సిబ్బంది ఎలాంటి వారో యాజమాన్యాలు సైతం దృష్టి సారించడం లేదు. ఇలాంటి వాటిపై అధికారుల పర్యవేక్షణ అనేది కొరవడింది.

నిబంధనలు గాలికి :

  • సిబ్బంది వివరాలను పక్కాగా వైద్యారోగ్య శాఖకు తెలపాలి. కానీ ఏ ఆసుపత్రిలో వీరి వివరాలు అనేవి నమోదు కావడం లేదు.
  • కచ్చితంగా మహిళా రోగిని మహిళా సిబ్బంది మాత్రమే పర్యవేక్షించాలి. ఇందుకు భిన్నంగా రాత్రి విధుల్లో మగవారే చికిత్సను అందిస్తున్నారు.
  • రాత్రి వేళ మద్యం తాగి వస్తున్న సిబ్బంది చాలా చోట్ల ఉంటున్నారు. వీరికి బ్రీత్​ అనలైజర్​ పరీక్షలు అనేవి లేవు.
  • ధనార్జన మీద పెట్టిన దృష్టిని కొందరు సిబ్బంది విషయంలో పెట్టడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారందరినీ తక్కువ వేతనాలతోనే పని చేయిస్తున్నారు.

మొక్కుబడి తనిఖీలేనా : గతేడాది చివరిలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో తనిఖీలు చేపట్టామని వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు చెప్పిన అది మొక్కుబడిగానే నిర్వహించింది. ఆ తనిఖీల్లో కేవలం వైద్యుల అర్హతలు, సౌకర్యాలు, అనుమతులు పైనే దృష్టి సారించారు. కానీ వాటి సేవల్లో లోపాలను గుర్తించనే లేదు. రోగులు, సహాయకులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయనే కోణంలో వారు వివరాలు సేకరించనే లేదు. అలాగే సిబ్బంది వివరాలు కూడా తీసుకోలేదు. ప్రతి రెండు, మూడు నెలలకోసారి తనిఖీ చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. తాజా ఘటనతోనైనా అన్ని ఆసుపత్రుల్లో సిబ్బంది ప్రవర్తనపై ఆరా తీస్తే చికిత్స కోసం వచ్చే వారికి భద్రత అనేది లభించనుంది.

అమానవీయ ఘటనలతో కలవరం :

  • రెండు రోజుల కిందట కరీంనగర్​లోని ఓ ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలో రోగులు వెళ్లే మూత్రశాలకు బురఖా ధరించిన వ్యక్తి వెళ్లాడు. ఈ ఘటనపై కొత్తపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వందలాది మంది రోగులు ఉండే చోట ఇలాంటి ఘటన అందరినీ నివ్వెరపోయేలా చేసింది.
  • తాజాగా నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో జ్వరంతో ఓ యువతి బాధపడుతుంటే అక్కడి సిబ్బంది అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ యువతిని మత్తు మందు ఇచ్చి మరీ లోబర్చుకోవాలని చూశారు. ఇది దవాఖానాల్లో నిర్లక్ష్యాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది.
  • ఏడాదిన్నర కిందట పట్టణంలో పేరొందిన ఓ ప్రైవేటు దవాఖానాలో మహిళలు వెళ్లే టాయిలెట్​లలో ఓ వ్యక్తి సెల్​ఫోన్​ని పెట్టి రికార్డు చేశాడు. ఈ విషయాన్ని రోగుల సంబంధీకులు గుర్తించి నిందితుడిని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. ఆ తర్వాత అతనిపై కేసు నమోదు చేయించారు.

సరోగసి పేరున సృష్టి ఆసుపత్రి దారుణాలు - పిల్లలను కొని 'మీ బిడ్డే' అంటూ మోసాలు

కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకుండ రోగులకు ఆహారం - ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న సిబ్బంది

For All Latest Updates

TAGGED:

KARIMNAGAR HOSPITALSWOMEN NOT SAFEWOMEN PROBLEMS IN HOSPITALSWOMEN NOT SAFE IN HOSPITALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.