బండి చక్రాల్లో చీర, చున్నీ అంచులు పడుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి - WOMEN SAFETY SCOOTY DRIVING TIPS

చున్నీ వాహన చక్రంలో ఇరుక్కొని కిందపడి గాయాలపాలైన మహిళ - పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయని సూచిస్తున్న రవాణా శాఖ అధికారులు

Published : August 23, 2025 at 2:09 PM IST

Be Careful on While sitting on Bike women : ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో పురుషులతో సమానంగా మహిళలు పని చేస్తున్నారు. విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వారూ ప్రతిభ చాటుతున్నారు. వారి అవసరాలను బట్టి ద్విచక్ర, నాలుగు చక్రాల వాహనాలనూ నడుపుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మహిళలు తడబాటుకు గురై ప్రమాదాలతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటన జరిగింది.

  • జులై నెలలో 30వ తేదీన నల్గొండ పట్టణంలో పెట్రోలు పోయించుకునేందుకు స్కూటీపై వెళ్తున్న ఓ మహిళ చున్నీ ఆ వాహన చక్రంలో ఇరుక్కొని కిందపడి గాయాల పాలయ్యారు. ఇలాంటి ఘటనలు పల్లెలు, పట్టణాల్లో తరచుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
  • ప్రస్తుతం పట్టణ, పల్లె విపణుల్లో ‘విద్యుత్తు’ స్కూటీలు ఎక్కువగా సందడి చేస్తున్నాయి. వీటికి భారీ డిమాండ్‌ ఉండటంతో మండల కేంద్రాల్లోనూ షోరూమ్‌లు తెరుచుకుంటున్నాయి.

గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపు 45 వేల మంది మహిళలు ద్విచక్ర వాహనాలు కొనుగోలు చేసినట్లు అంచనా. ఈ సంవత్సరంలో జులై వరకే సుమారు 16 వేల వాహనాలు విక్రయాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ద్విచక్ర, నాలుగు చక్రాల వాహన శిక్షణ కేంద్రాలు మహిళల కోసం ఇటీవల పట్టణాలు, నగరాల్లో తెరుచుకుంటున్నాయి. అయితే వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారిలో కేవలం 15 నుంచి 20 శాతం మందే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పొందుతున్నారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • మహిళలు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయని రవాణా శాఖ అధికారులు, పోలీసులు తెలిపారు.
  • మహిళలు చాలా మంది డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ తీసుకోవడం లేదు. వీరికి డ్రైవింగ్​పై సరైన అవగాహన లేకుండా పరీక్షకు హాజరై తప్పుతున్నట్లు సమాచారం.
  • ద్విచక్ర వాహనం నడిపే సమయంలో చీర కొంగు కిందకు వేలాడేలా ఉంచకుండా నడుము చుట్టు చుట్టి గట్టిగా బిగించుకోవాలి.
  • చున్నీల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గాలికి వేలాడనీయకూడదు. స్కార్ప్‌ పెద్దగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. స్కార్ప్‌ కంటే హెల్మెట్‌ ధరించడం ఉత్తమం.
  • పిల్లలతో బైక్​పై ప్రయాణానికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది. వారితో ప్రయాణించే సమయంలో పిల్లల రక్షణపైనే దృష్టి పెడుతూ స్వీయ రక్షణ మరిచిపోతున్నారని ఇటీవల రవాణా, పోలీసు శాఖ అధికారుల సర్వేల్లో పేర్కొన్నారు.
  • కొత్తగా వచ్చిన వాహనాల్లో ఛైల్డ్‌ క్యారియర్‌ సౌకర్యం ఉంది. వీటిని వినియోగించుకోవాలి. అందులో చంటి పిల్లలను ఉంచుకొని డ్రైవింగ్‌ చేయడం మంచిది.
  • మహిళల చీర, చున్నీ అంచులు బైక్​ చక్రాల్లో పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రక్షణ జాలీ (శారీ గార్డు) ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

పిల్లల కోసం బైక్‌ బెల్ట్‌ : మహిళలు చాలా మంది పిల్లలను టూ వీలర్​పైన ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తుంటారు. అలాంటి సమయాల్లో కాస్త పెద్ద పిల్లలైతే వారు జారి పడిపోకుండా ఎలాగోలా పట్టుకుంటారు. కానీ చిన్న పిల్లలతోనే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వారు అటూ ఇటూ కదులుతూ ఉండటం, లేదంటే నిద్రపోవడమో చేస్తుంటారు. అలాంటి సమయంలో ప్రయాణం చేస్తున్నంతసేపూ వాళ్లమీద ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.

సాధారణంగా బైక్​ మీద ఇద్దరు పెద్దవాళ్లు ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు కానీ ఎవరైనా ఒక్కరే అమ్మనో, నాన్ననో డ్రైవింగ్​ చేస్తూ పిల్లలతో వెళ్లాలంటే మాత్రం వారికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, పిల్లల పడిపోతారన్న బెంగా లేకుండా ఉండాలంటే ఇక ఈ టూ వీలర్​ బేబీ బెల్ట్​ను కొనుక్కోవాల్సిందే. ఈ బెల్ట్​ బ్యాక్​ప్యాక్​లా ఉంటుంది. అటు చిన్నారులను, ఇటు మనల్నీ కలుపుతుంది. ఇది ఉపయోగించడం వల్ల చిన్నారులు ఎటూ కదలకుండా ఉంటారు. ప్రస్తుతం పిల్లల బొమ్మలతో పరిమాణాల్లో మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి.

