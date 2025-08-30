Woman Traditional Oil Business In Nellore District: ప్రజల్లో క్రమంగా ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరుగుతోంది. కొందరు అయితే బయట ఆహారాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. ఇంట్లో స్వయంగా చేసుకునే వాటి పైనే దృష్టి పెడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మనం రోజు వాడే వాటిల్లో నూనె చాలా ప్రధానమైనది. చాలా వ్యాధులకు ఇదే కారణమవుతుంది. మార్కెట్లో రకరకాల పేర్లతో ఆయిల్ విక్రయిస్తున్నారు. ఈ కల్తీ ఆయిల్ వాడకం వల్ల చాలావరకు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు.
అయితే కాలానుగుణంగా కొందరూ ప్రజలు వేరుశనగను గానుగ ద్వారా తీసే సాంప్రదాయ నూనెలకు అలవాటుపడుతున్నారు. మరికొందరూ ఆరోగ్యం కోసం సేంద్రియ కూరగాయలు, ఆకుకూరల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వంటకు ఉపయోగించే నూనెలు స్వచ్ఛమైనవైతేనే కదా ప్రయోజనాలు అందేది అని ఆలోచించారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మల్లినేని రాజేశ్వరి. దాన్నే ఆచరణలో పెట్టారామె. సంప్రదాయ విధానంలో నూనెలు తీసి విక్రయిస్తున్నారు. తాను ఉపాధి పొందడమే కాకుండా పొదుపు సంఘాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
అక్కతో కలిసి 2015లోనే: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం గురవాయపాళేనికి చెందిన మల్లినేని రాజేశ్వరి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. వేరుశనగ పండించేవారు. ఈ కాయలను తీసుకువెళ్లి గానుగ ఆడించేవారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన నూనెను ఇంట్లో వినియోగించేవారు. అలా గానుగ నూనెపై అవగాహనకు వచ్చిన ఆమె ఒకవైపు పొదుపు సంఘంలో కొనసాగుతూనే, మరోవైపు అక్క మాధవితో కలిసి 2015లో వేరుశనగ, కొబ్బరి, నువ్వుల నూనె తీసే యంత్రాలతో నెల్లూరు రూరల్ గుడిపల్లిపాడులో శ్రీలక్ష్మి ఆయిల్ రోటరీ పరిశ్రమను ప్రారంభించారు.
రూ. 6 లక్షలతో: మొదట రూ. 6 లక్షల పెట్టుబడితో పరిశ్రమను ప్రారంభించారు. అదే విధంగా వేరుశనగ కాయలు వలిచే యంత్రాన్ని మరో రూ. 3.50 లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు. మొదట ప్రైవేటు వ్యక్తుల నుంచి వడ్డీకి డబ్బు తీసుకున్నా, 2018లో రూ.5 లక్షల ముద్ర రుణం మంజూరైంది. దాంతో వీరి పరిశ్రమను విస్తరించారు. డీఆర్డీఏ శిక్షణ తరగతుల్లో వ్యాపార మెలకువలు నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు పరిశ్రమను విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకు వెళుతున్నారు.
అర కిలో నుంచి, 5 కిలోలు, 25 కిలోల డబ్బాల్లో పోసి అమ్ముతున్నారు. జిల్లాతో పాటు హైదరాబాద్, తిరుపతి, గుంటూరు, విజయవాడకు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లోనూ అమ్మకాలు ప్రారంభించారు. మొత్తంగా ఏడాదికి రూ. 50 లక్షల నుంచి రూ. 60 లక్షల వ్యాపారం చేస్తున్నామని పరిశ్రమ నిర్వాహకురాలు మల్లినేని రాజేశ్వరి వెల్లడించారు. తాము ఉపాధి పొందుతూ, మరో ఏడుగురు మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని అన్నారు.
విదేశాలకూ ఎగుమతి చేస్తాం: పొదుపు సంఘం ద్వారా మరోసారి రుణం తీసుకుని పొద్దు తిరుగుడు నూనె తీసేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రానున్న కాలంలో విదేశాలకూ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అన్నారు. రైతులకు మేలైన విత్తనాలు కూడా అందిస్తున్నాం. వారి వద్దనే కొనుగోలు చేస్తున్నామని తెలియజేశారు.
