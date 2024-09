ETV Bharat / state

టవల్ చుట్టుకుని గర్భిణిగా నమ్మించింది- ప్రసవానికి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తే డాక్టర్లు షాక్ - PREGNANT CHEATING

Woman Pretending to be Pregnant in Jangaon District : పెళ్లై రెండు సంవత్సరాలు దాటినా పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో ఏం చేయాలో తోచని ఆ వివాహిత తాను గర్భం దాల్చినట్లు భర్త, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించింది. తర్వాత నొప్పులు వస్తున్నాయంటూ ఆసుపత్రికి వెళ్లి అక్కడే గర్భస్రావమైనట్లు అబద్ధమాడింది. అనుమానం వచ్చిన డాక్టర్లు పరీక్షించడంతో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. ఈ ఘటన జనగామ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

9 నెలలుగా ఇంట్లో వారిని నమ్మిస్తూ : ఈ ఘటనపై వైద్యులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. జనగామ జిల్లా దేవరుప్పుల మండలంలోని ఓ తండాకు చెందిన వివాహితకు పిల్లలు లేరు. పెళ్లై రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్నా, ఇంకా పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో ఆవేదనకు గురైన మహిళ, తాను గర్భం దాల్చినట్లు ఇంట్లో వారితో చెప్పింది. కొన్ని నెలలు ఇంట్లో వారిని అలానే నమ్మించింది. అలా 9 నెలల నాటకమాడింది.

బాత్​రూమ్​లో పిండం పడిపోయిందని : ఈ నెల 9, 10 తేదీల్లో జనగామ ఎంసీహెచ్ ఆసుపత్రికి వచ్చి ఓపీలో రిజిస్టర్ చేయించుకుంది. బుధవారం మళ్లీ హాస్పిటల్​కు వచ్చి పురిటి నొప్పులు వస్తున్నాయని ఓపీలో నమోదు చేయించుకుంది. నిజమేననుకున్న వైద్యులు మహిళకు సాధారణ కాన్పు చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇంతలో ఆమె బాత్​రూమ్​కు వెళ్లి అందులో గట్టిగా అరిచి, తనకు రక్తస్రావమైందని, పిండం పడిపోయిందని చెప్పింది.