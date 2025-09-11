ETV Bharat / state

కూకట్​పల్లిలో దారుణం : కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి - కుక్కర్​తో కొట్టి మహిళ హత్య

కూకట్‌పల్లిలోని స్వాన్‌లేక్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో మహిళ దారుణ హత్య - రేణు అగర్వాల్ అనే మహిళను కిరాతకంగా చంపిన దుండగులు - భారీగా బంగారం, నగదుతో పరారైన నిందితులు

Woman Murdered kukatpally Apartments
Woman Murdered kukatpally Apartments (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 9:29 AM IST

Woman Murdered kukatpally Apartments : హైదరాబాద్‌లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేరాలు నగరవాసుల్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. కూకట్‌పల్లిలోని స్వాన్‌లేక్ గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలోని అపార్ట్‌మెంట్‌లోని 13వ అంతస్తులో ఉండే రేణు అగర్వాల్ అనే 50 ఏళ్ల మహిళ సెప్టెంబర్​ 10వ తేదీన (బుధవారం) సాయంత్రం దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ హత్యతో స్థానికులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఇంట్లో ఉన్న మహిళను గుర్తుతెలియని దుండగులు అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు. కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి, కత్తితో గొంతు కోసి, కుక్కర్‌తో కొట్టి చంపారు. భారీగా నగదు, బంగారం దోచుకెళ్లారు. హత్య చేశాక అదే ఇంట్లో తాపీగా స్నానం చేసి యజమానికి చెందిన ద్విచక్ర వాహనంపైనే పరారయ్యారు.

అసలు ఏమైందంటే? : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రాకేశ్- రేణు అగర్వాల్(50) దంపతులు కొన్నేళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. స్వాన్‌లేక్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్‌మెంట్‌ 13 అంతస్తులోని ప్లాట్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి 22 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. రేణు అగర్వాల్ భర్త రాకేశ్, కుమారుడు కలిసి బాలానగర్‌లో ఐరన్, స్టీల్‌కు సంబంధించిన దుకాణం పెట్టి వ్యాపారం నడిపిస్తున్నారు.

రాకేశ్, అతని కుమారుడు రోజూలాగే బుధవారం (సెప్టెంబర్​ 10) ఉదయాన్నే బాలానగర్‌లోని షాప్‌కి వెళ్లారు. సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో రాకేశ్‌ ఇంట్లో ఉన్న తన భార్య రేణు అగర్వాల్‌కు ఎన్నిసార్లు ఫోన్‌ చేసినా ఆమె అందుబాటులోకి రాలేదు. అనుమానంతో కుమారుడిని తీసుకుని 7 గంటలకు ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నాడు. లోపలి నుంచి గడియపెట్టి ఉండటంతో ప్లంబర్‌ను తీసుకొచ్చి బాల్కనీలో నుంచి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. ఎదురుగా రక్తపు మడుగులో ఉన్న భార్యను చూసి ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కత్తితో పలుమార్లు పొడిచి : ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పలు ఆధారాలు, వివరాలు సేకరించారు. అక్కడున్న ఆధారాల మేరకు రేణు అగర్వాల్‌ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కత్తితో పలుమార్లు పొడిచినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ప్రెజర్ కుక్కర్‌తోనూ తలపై కొట్టినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో పాటు గాయాలతో విలవిల్లాడుతూ ఆమె అక్కడే మరణించింది. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి, ప్రెజర్‌ కుక్కర్‌ సహా ఇతర ఆధారాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు, సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించారు.

హత్య తర్వాత ఏం చేశారంటే? : ఇద్దరు యువకులు హత్య తర్వాత ఇంట్లోని లాకర్లను బద్దల కొట్టి డబ్బు, నగలు సూట్​కేసులో సర్దారు. వారిద్దరూ ఖాళీ చేతులతో వచ్చి సూట్​కేసుతో తిరిగి వెళ్లినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయింది. హత్య చేశాక రక్తపు మరకలతో ఉన్న దుస్తులను ఇంట్లోనే వదిలేసి స్నానం చేశారు. వేరే దుస్తులు ధరించారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి తాళం వేసి రాకేశ్​​ కుటుంబానికే చెందిన స్కూటీపై పరారయ్యారు.

ఇంట్లో పని చేసే ఇద్దరు యువకులే! : ఇద్దరు యువకులు బ్యాగ్‌ తీసుకుని అనుమానాస్పదంగా వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఒకరు మృతురాలి ఇంట్లో, మరొకరు ఆమె బంధువు ఇంట్లో పని చేసే యువకుడిగా గుర్తించారు. పైఅంతస్తులోని మృతురాలి బంధువు ఇంట్లో రోషన్‌ అనే యువకుడు కొన్నేళ్ల క్రితం పనిలో చేరగా, హర్ష అనే యువకుడు రేణు అగర్వాల్ ఇంట్లో 10 రోజుల క్రితం పనిలో చేరినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన ఈ ఇద్దరూ ఏజెంట్‌ ద్వారా ఇక్కడకు వచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు.

నిందితుల కోసం 3 బృందాలు : మృతురాలి ఇంట్లో నగదు, నగలు ఎత్తుకెళ్లేందుకే ఆమెను చంపి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులు సికింద్రాబాద్ వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి రైలు మార్గం ద్వారా రాష్ట్రం దాటి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. వారి కోసం 3 బృందాలు గాలిస్తున్నాయని, ఎక్కడున్నా త్వరలోనే పట్టుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

