Woman Kills Husband with help Lover in Saroornagar : ఓ సినిమాలో హీరో తన ప్రేయసి చిట్టి గురించి గొప్పగా ఊహించుకుంటాడు. అందుకు తగ్గట్టే ఆమె క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే చిట్టి కథ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. సినిమాలో అసలు, నకిలీ ఉన్నట్టే పెళ్లై పదహారేళ్లైన తర్వాత ఈమె కూడా నకిలీ చిట్టిలా మారింది. సినిమాలో చిట్టి హీరోకు ప్రేమను పంచితే సరూర్నగర్లో ఉండే ఈ చిట్టి మాత్రం తన భర్త శేఖర్కు మరణ శాసనం రాసింది. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న భర్తను ప్రియుడితో కలిసి హతమార్చింది. హైదరాబాద్ సరూర్నగర్లో జరిగిన ఈ ఘటనలో తండ్రి మృతి చెందడం, తల్లి జైలు పాలవ్వడంతో వారి ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు.
జీవనోపాధి కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి : నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఉర్కొండ మండలం మాదారం గ్రామానికి చెందిన జెల్లెల శేఖర్-చిట్టిలకు 16 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. దంపతులిద్దరూ కలిసి జీవనోపాధి కోసం హైదరాబాద్ వచ్చారు. వీరికి కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. బాలిక మహేశ్వరంలోని గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతుండగా బాలుడు ఇంటి వద్ద తల్లిదండ్రులతోనే ఉంటూ స్థానిక స్కూల్లో చదువుతున్నాడు. సరూర్నగర్లోని కోదండరాంనగర్లో ఉంటున్న శేఖర్ ప్రైవేటు కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండగా చిట్టి ఇళ్లలో పనులు చేసేది. రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లికి చెందిన హరీశ్ అనే యువకుడు వీరు నివాసం ఉండే ప్రాంతంలోనే ఉంటున్నాడు.
మూడేళ్ల క్రితం హరీశ్తో చిట్టికి పరిచయం : దీంతో మూడేళ్ల క్రితం హరీశ్తో చిట్టికి పరిచయం ఏర్పడి అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. అప్పటి నుంచి భర్త లేని సమయంలో చిట్టి ప్రియుడు హరీశ్ను కలుస్తూ ఉండేది. ఓ రోజు అర్ధరాత్రి ఇంటి బయట హరీశ్తో చిట్టి మాట్లాడుతుండగా నిద్రలో ఉన్న శేఖర్కు మెలుకువ రావడంతో చూసి నిలదీశాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య ఉన్న వివాహేతర సంబంధం గురించి శేఖర్కు తెలిసింది. ఊర్లోకి తీసుకెళ్లి పెద్దమనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టించగా పిల్లల భవిష్యత్ ఆగమవుతుందని ఇద్దరికీ సర్దిచెప్పి కలిసుండమని పంపించారు.
అయినా ఆమె తీరులో మార్పు రాలేదు. ఇదే విషయంలో తరచూ దంపతుల మధ్య గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలనుకుంది. ప్రియుడు హరీశ్తో కలిసి పథకం వేసింది. అదునుకోసం ఎదురుచూస్తున్న క్రమంలోనే ఆగస్టు 28న రాత్రి అవకాశం దొరికింది.
గొంతు నులిమి చంపేందుకు యత్నం : చిట్టి కుమారుడు వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆగస్టు 28న రాత్రి గణేశ్ మండపం వద్ద నిద్రించేందుకు వెళ్లగా మద్యం మత్తులో ఉన్న శేఖర్ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. అదే అదునుగా భావించిన చిట్టి పథకం అమలు చేసేందుకు ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పి అర్ధరాత్రి ఇంటికి పిలిపించింది. గాఢనిద్రలో ఉన్న శేఖర్పై కూర్చుని గొంతు నులిమి చంపేందుకు హరీశ్ యత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య పెనుగులాట జరిగింది. వెంటనే ఇంట్లో ఉన్న డంబెల్ తీసుకున్న చిట్టి భర్త తలపై గట్టిగా కొట్టింది. తీవ్రగాయంతో శేఖర్ సృహతప్పి పడిపోయాడు. ఇద్దరూ కలిసి అతని గొంతు నులిమి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపారు. ఘటనలో శేఖర్కు గాయాలై రక్తం రావడంతో ఎక్కడా చుక్క రక్తపు మరక కనిపించకుండా తుడిచేశారు. ఆ తర్వాత హరీశ్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
''జెల్లెల శేఖర్, చిట్టికి 16 ఏళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య చిన్నచిన్న మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి. గొంతుపై గాయాలతో చనిపోయి ఉన్నాడు. ఇటు విచారణ చేయగా ఆయన భార్య, ఆమె ప్రియుడు కలిసి హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం." - సైదిరెడ్డి, సీఐ
నేరాన్ని అంగీకరించిన చిట్టి : ఉదయం ఇంటికి వచ్చిన కుమారుడికి మాయమాటలు చెప్పిన చిట్టి ఆ తర్వాత చావు కబురు చల్లగా చెప్పింది. దీంతో బాలుడు స్థానికులు, బంధువులకు సమాచారం అందించాడు. చిట్టి మాటల్లో తేడా గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వచ్చి మృతదేహాన్ని పరిశీలించి గాయాలను గుర్తించారు. చిట్టిపై అనుమానంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలిలో విచారించారు. దీంతో చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించిన చిట్టి.. చంపిన తీరును పోలీసులకు వివరించింది.
ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి నగరమంతా : ఘటన అనంతరం పరారైన హరీశ్ ఫోన్ వాడకపోతే పోలీసులకు దొరకకుండా తప్పించుకోవచ్చని అనుకున్నాడు. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి నగరంలో సరదాగా తిరిగాడు. ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి వద్దకు సైతం వెళ్లాడు. పోలీసులకు దొరకవద్దని బస్సులు, ఆటోలు మారుతూ ఒక్కో వాహనంలో కొంతదూరం మాత్రమే ప్రయాణిస్తూ తెలివి ప్రదర్శించాడు. గాలింపు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు అతని స్నేహితులు, సన్నిహితులను విచారిస్తూ ఆరా తీశారు.
''శేఖర్ మృతదేహం పక్కన నా మరదలు ఏడుస్తుంది. ఏం జరిగిందని ప్రశ్నిస్తే అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ఇంటికి తాగి వచ్చాడు. అప్పటికే ఎవరో కొట్టినట్లు ఉన్నారు. నాతో గొడవపడ్డాడు. నన్ను కొట్టాడు. నేను తోస్తే కింద పడ్డాడు. ఒళ్లు నొప్పులుగా ఉన్నాయంటే జండూ బామ్ రాశాను. రాత్రి పడుకున్న తర్వాత నేను ఉదయం 6 గంటలకు లేచి పనికి వెళ్లిపోయాను. ఆ తర్వాత ఉదయం 10 నుంచి 11 గంటల మధ్య వస్తే చూస్తే చనిపోయి ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆమెనే మాకు సమాచారం అందించింది. మేము వచ్చిన తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం అందించాం. ఆమెపై అనుమానంతో పోలీసులు విచారించగా, తాను, హరీశ్ అనే వ్యక్తి కలిసి హత్య చేశామని చెప్పింది." - కృష్ణ, మృతుడి సోదరుడు
మరోవైపు సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించారు. ఎట్టకేలకు నగర శివారు కోహెడలో హరీశ్ ఉన్నట్లు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నిందితులిద్దరినీ రిమాండ్కు తరలించారు. చిట్టిని చంచల్గూడ మహిళా జైలుకు, హరీశ్ను చర్లపల్లి జైలుకు పంపించారు. పదహారేళ్లు కలిసి జీవించిన భర్తను పరాయి వ్యక్తి కోసం చిట్టి కడతేర్చిందంటూ శేఖర్ తరఫు బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తండ్రి మృతి, తల్లి జైలుకెళ్లడంతో ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలయ్యారంటూ విలపించారు. నిందితులిద్దరికీ కఠిన శిక్ష పడేలా చూడాలని వేడుకున్నారు.
నడిరోడ్డుపై అమ్మాయి గొంతు కోసిన యువకుడు- నంబర్ బ్లాక్ చేసిందనే కోపంతో!
గుప్త నిధులున్న స్థలం చూపించలేదని - తలపై రాడ్డుతో కొట్టి, గుంతలో పూడ్చేసి