కుమార్తెపై కన్నేసిన తండ్రి - గొడ్డలితో హతమార్చిన తల్లి - wife killed her husband

Wife who Killed her Husband with an Axe in Sangareddy District : కొన్నేళ్ల క్రితమే భర్త చనిపోయి ఆమె తన పుట్టింటికి వచ్చి పుట్టెడు శోకంతో ఉంది. అనంతరం ఆమెకు మరో వివాహం చేశారు. అతనితో కూడా వేధింపులు ఎదురవడంతో పుట్టినింటికి వచ్చేసింది. అల్లుడు చనిపోయాడు, మరో అల్లుడు ఇలా చేశాడని తెలిసి ఆ కన్నకూతురిని ఏ తల్లిదండ్రులు అయినా అనుకుంటారు.

కానీ ఆ కామాంధపు తండ్రి కుమార్తెపైనే కన్నేశాడు. ఆ సమయం చూసి మద్యం మత్తులో కుమార్తెపైనే అత్యాచారయత్నం చేయబోయాడు. ఈ దృశ్యాలను చూసి చలించిపోయిన కన్నతల్లి కట్టుకున్న భర్త అని చూడకుండా కన్నపేగు విలువను చాటి చెబుతూ ఎదురు తిరిగింది. గొడ్డలితో భర్తను కడ తేర్చింది. ఈ విషాదకరమైన ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా చౌటకూరు మండలం సుల్తాన్పూర్​ గ్రామంలో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లాలోని చౌటుపూరు మండలం సుల్తాన్పూర్​ గ్రామానికి చెందిన మాణయ్య, ఇందిర దంపతులు జీవనం సాగిస్తున్నారు. రోజూ పొట్టకూటి కోసం కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవితం గడుపుతున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. భర్తకు తాగుడు వ్యసనం ఉండటంతో తరచూ ఆ ఇంట్లో గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఏడాది క్రితం పెద్ద కుమార్తెకు వివాహం జరిపించి అత్తారింటికి పంపించారు. అయితే విధి మాత్రం మరోలా తలపించింది. పెళ్లి అయిన కొంతకాలానికే ఆమె భర్త మరణించాడు.