ETV Bharat / state

రెండున్నరేళ్ల కుమారుడితో మూడో అంతస్తు నుంచి దూకిన తల్లి - అసలేమైందంటే? - MOTHER JUMPS FROM THIRD FLOOR

A Woman Suicide With Her Child ( ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 12:52 PM IST

Woman Jumps From Third Floor With His Son : బంగారు ఆభరణాలు పోవడంతో మనస్తాపంతో ఓ మహిళ రెండున్నరేళ్ల కుమారుడితో పాటు మూడో అంతస్తు నుంచి దూకింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ ఆగమయ్య నగర్‌లోని చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

వలస్థలిపురం పోలీసుల కథనం ప్రకారం చింతల్​కుంటకు చెందిన సుధేష్ణ (28) నాలుగేళ్ల కిందట అమ్మదయ కాలనీకి చెందిన నోముల ఆశీష్​ కుమార్​తో వివాహం జరిగింది. వీరికి రెండున్నరేళ్ల కుమారుడు ఆరుష్​ కుమార్​ ఉన్నాడు. అయితే ఈ నెల 16న సుదేష్ణ నాచారంలో జరిగిన బంధువుల శుభకార్యానికి వెళ్లింది. తన ఏడు తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరికి గురయ్యాయి. అవి దొరక్కపోవడంతో ఆమె మనస్తాపానికి గురైంది. మంగళవారం ఆగమయ్య నగర్​లోని తన ఇంట్లో మూడు అంతస్తు నుంచి కుమారుడితో పాటు కిందకు దూకింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది. బాబుకు స్వల్పగాయాలు కావడంతో బయటపడ్డాడు.