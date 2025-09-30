ETV Bharat / state

A woman Conflict RTC conductor asked her to show Aadhaar : తెలంగాణలో ఉచిత బస్సు టికెట్‌ కోసం ఆధార్‌ చూపించాలని అడిగిన ఓ ఆర్టీసీ కండక్టర్‌పై మహిళ బీభత్సం చేసింది. ఈ ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చుంచుపల్లి మండలం విద్యానగర్‌లో చోటు చేసుకుంది. స్థానిక ఎస్సై రవికుమార్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం శేషగిరినగర్ పంచాయతీకి చెందిన బోయ చిట్టి (36) అనే మహిళ మద్యం తాగి కొత్త గూడెం బస్టాండ్‌లో ఖమ్మం పట్టణానికి బయలుదేరే బస్సు ఎక్కింది.

బస్సు నుంచి కిందికి దించిన కండక్టర్ : ఉచిత బస్సు టికెట్ ఇవ్వడం కోసం ఆధార్‌ కార్డు చూపించాలని కండక్టర్‌ ఆమెను అడిగారు. తన దగ్గర ఆధార్‌ కార్డు లేదని పెద్దగా అరుస్తూ వాదనకు దిగడంతో మహిళను విద్యానగర్‌లో కండక్టర్ బస్సు నుంచి కిందికి దించారు. తనని బస్సు నుంచి కిందికి దింపుతారా? అని మహిళ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఊగిపోయింది.

అరుపులు కేకలు పెడుతూ హల్‌చల్ : ఏకంగా బస్సు కింద అడ్డంగా పడుకొని అరుపులు కేకలు పెడుతూ హల్‌చల్ చేసింది. ట్రాఫిక్ జామ్ కావటంతో ఆర్టీసీ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో పోలీసులు అక్కడి చేరుకుని ఆమెను పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. బోయ చిట్టి కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి మందలించి ఆమెను పోలీసులు వదిలేశారు. మద్యం తాగి ప్రజలకు సిబ్బందికి ఆటంకాలు సృష్టించవద్దని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

ప్రతి ముగ్గురు ప్రయాణికుల్లో ఇద్దరు మహిళలే : మహాలక్ష్మీ పథకంలో భాగంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలులోకి వచ్చాక మహిళల ప్రయాణాలు మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇప్పుడు ప్రతి ముగ్గురు ప్రయాణికుల్లో ఇద్దరు మహిళలే ఉంటున్నారు. చదువులు, ఉద్యోగాలు, కుటుంబ అవసరాలకు, వైద్యానికి ఆసుపత్రులకు సులభంగా, సౌకర్యంగా వెళ్లివస్తున్నారు.

మహాలక్ష్మి పథకం అమలుతో టీజీఎస్​ ఆర్టీసీకి గత రెండేళ్లుగా లాభాలు వస్తున్నాయి. 2023 డిసెంబరు 9 నుంచి ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బస్సుల్లో మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మీ పథకం కింద ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తోంది. వారికి జీరో టికెట్లను జారీ చేస్తోంది. ఆ ఛార్జీల మొత్తాన్ని ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం నేరుగా చెల్లిస్తోంది.

వరుసగా రెండేళ్లు లాభాలు : గతంలో రోజువారీ ప్రయాణికుల సగటు 45.49 లక్షలు ఉండగా మహాలక్ష్మి పథకంతో 59.10 లక్షలకు పెరిగింది. అదనంగా 13.61 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తుండటంతో ఆర్టీసీ రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో లాభాలు వచ్చాయి. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్టీసీకి రూ.104.11 కోట్ల లాభాలు వచ్చాయి. 2024-25లో జనవరి నాటికే రూ.529.20 కోట్ల లాభాలు రాగా ప్రస్తుతం దసరాకు కూడా భారీగానే ఆదాయం రానుంది.

ఉచిత బస్సు పథకంలో ప్రయాణ ఖర్చుల్లేకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనం పొందడంతోపాటు తెలంగాణ మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరిగింది. మహాలక్ష్మీ పథకం వల్ల ఆర్టీసీకి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగినట్లు బడ్జెట్‌లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 69 శాతం నుంచి ఏకంగా 94 శాతానికి పెరగడంతో ఆర్టీసీ లాభాలు పోందుతుండటం శుభ పరిణామం. దసరా వసూళ్లను త్వరలోనే రవాణా శాఖ వెల్లడించనుంది.

