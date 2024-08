ETV Bharat / state

ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం - కుర్చీలోనే గర్భిణి ప్రసవం - Woman Delivered on Chair

By ETV Bharat Telangana Team

Woman Gives Birth on Chair ( ETV Bharat )

Woman Gives Birth to Baby on Chair : నల్గొండ జిల్లా నేరేడుగొమ్మ మండలానికి చెందిన అశ్విని తన భర్తతో కలిసి గురువారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో మూడో కాన్పు కోసం దేవరకొండ ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళ్లింది. అక్కడి సిబ్బంది వైద్యులు అందుబాటులో లేరని, జిల్లా ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని సిఫార్సు చేశారు. అక్కడ నుంచి అర్ధరాత్రి అంబులెన్స్‌లో నల్గొండలోని మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రానికి వచ్చింది. పరీక్షించిన వైద్యులు ప్రసవానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని చెప్పారు.