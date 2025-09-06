ETV Bharat / state

14 అడుగుల వెడల్పు-18 అడుగుల పొడవుతో ముగ్గు - రూ.25 లక్షలు గెలుచుకున్న సునీత

సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమెరికన్‌ అసోసియేషన్‌ ముగ్గుల పోటీ - రోజుకు 6 గంటల చొప్పున ఐదు రోజులు పాటు వేసిన సునీత

aaa-rangoli-competition-2024
aaa-rangoli-competition-2024 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read

AAA Rangoli Competition 2024 : ముగ్గులు వెయ్యడం ఓ కళ. కానీ ఇది ఆడవాళ్లు ఎంతో అలవోకగా చేసేస్తారు. పండగలప్పుడు ముంగిళ్లలో రంగవల్లులు తీర్చిదిద్ది వేడుకను మరింత శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఎంతో సంతోషంగా వివిధ రూపాల్లో, ప్రత్యేకమైన ఆకారాల్లో తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలా రంగవల్లులు అలంకరిస్తారు. ఇలా సరదాగా ముగ్గులు వెయ్యడంలో కొత్త ఏముంది అనుకుంటున్నారా? అలా అనుకుంటే పొరపాటే. అవునండీ ఇంటి ముందు వేసే ఈ ముగ్గులతో ఓ మహిళ ఏకంగా రూ. 25 లక్షలు గెలుచుకుంది. ఇంతకీ ఆ ముగ్గు ఏంటి? దాని ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా! అయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసకు చెందిన మల్లా సునీత ప్రథమ బహుమతి కింద రూ.25 లక్షలు గెలుపొందారు. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమెరికన్‌ అసోసియేషన్‌ (ఏఏఏ) 2024 డిసెంబరు 1 నుంచి 2025 జనవరి 15 వరకు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించింది. దీనికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 35 వేల మంది పోటీపడ్డారు. తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా ముగ్గు వేయడంతో ప్రథమ బహుమతి కింద సునీత గెలుపొందారు.

AAA Rangoli Competition 2024 Winner Malla Sunitha
ప్రథమ బహుమతి గెలుచుకున్న మల్లా సునీత (Eenadu)

ఆగస్టు 30న గుంటూరులో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో నగదు బహుమతి అందుకున్నారు. మొత్తం 19 కిలోల ముగ్గుతో 14 అడుగుల వెడల్పు, 18 అడుగుల పొడవుతో ఆమె రంగవల్లిని వేశారు. ఇది పూర్తి చేయడానికి రోజుకు ఆరుగంటల చొప్పున ఐదు రోజులు పట్టిందని సునీత చెప్పారు. ఈ ముగ్గును తన ఇంట్లోని వరండాలో వేశారు.

అబ్బురపరుస్తున్న 100 మీటర్ల సంక్రాంతి ముగ్గు

ఈనాడు వసుంధర పేజీలో రావడంతో ఆసక్తి : చిత్రలేఖనం, ముగ్గులు వేయడంపై తనకు చిన్నతనం నుంచే ఆసక్తి ఉండేదని విజేత మల్లా సునీత తెలిపారు. తాను తొలిసారి 2004లో ‘ఈనాడు’ వసుంధర పేజీలో ముగ్గుల పోటీ ప్రకటన చూసి ముగ్గు వేశానని పేర్కొన్నారు. దానికి తనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి వచ్చిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తన ఫొటో, ముగ్గుతో వసుంధర పేజీలో రావడంతో ముగ్గులు వేయడంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నానని వివరించారు.

‘ఈనాడు’ రంగవల్లికి ప్రతిసారీ ముగ్గులు వేసి పంపించడం జరిగిందన్నారు. పత్రిక వారు ప్రోత్సహించేవారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అదే స్ఫూర్తితో ఏఏఏ (ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమెరికన్‌ అసోసియేషన్‌ ) నిర్వహించిన పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి గెలుచుకోవడం సంతోషంగా ఉందని సునీత తెలిపారు. సునీత నాలుగేళ్లుగా అమెరికాలో ఉంటున్న తెలుగు పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక శ్లోకాలు, చిత్రలేఖనం, ముగ్గులు వేయడంపై ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా వారానికి రెండు సార్లు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమెరికన్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతీ ఏటా ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తుంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ముగ్గుల పోటీల ద్వారా సంక్రాంతి పండగను మరింత ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడం, పోటీల్లో పాల్గొనేవారి సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడమే అని చెబుతున్నారు ఏఏఏ నిర్వాహకులు. ప్రతీ సంవత్సరం వందలాది మంది మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారని వారు వివరిస్తున్నారు.

పాఠశాలల్లో సంక్రాంతి కోలాహలం- రంగవల్లులు, ఆటపాటలతో విద్యార్థుల సందడి

For All Latest Updates

TAGGED:

AAA RANGOLI COMPETITION 202425 LAKH MONEY IN AAA COMPETITIONSRIKAKULAM WON 25 LAKH PRIZE MONEYముగ్గుల పోటీలుAAA RANGOLI COMPETITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.