రెండేళ్లలో 12 పెళ్లిళ్లు - వాళ్లే టార్గెట్​ - KONASEEMA 12 MARRIAGES FRAUD

Woman From Konaseema District Cheating in the Name of Marriage: ఇటీవల పెళ్లి పేరుతో మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దొంగ పెళ్లి కూతుళ్లు, పెళ్లి కొడుకులు డబ్బు సంపాదన ధ్యేయంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు కోకొల్లలుగా జరుగుతున్నాయి. డబ్బుల కోసం 12 మోసపూరిత పెళ్లిళ్లకు ఒడిగట్టారంటూ ఓ ముఠాపై డా. బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు ఫిర్యాదు అందింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు, నరసాపురానికి చెందిన జీవీ రాజేశ్వరి, లక్ష్మి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరుకు చెందిన సుజాత తదితరులు ఏఎస్పీ ఏవీఆర్‌పీబీ ప్రసాద్​కు ఫిర్యాదు అందజేశారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురానికి చెందిన యువతి ఆమె తల్లి వీరలక్ష్మి, తండ్రి పాత్రధారి రామకృష్ణ, కల్యాణ్, మద్దాల శ్రీనివాస్, దుర్గ ముఠాగా ఏర్పడి కోర్టులో విడాకుల కేసులు నడుస్తున్న వారే లక్ష్యంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రామచంద్రపురానికి చెందిన ఈ ముఠా రెండేళ్లలో పెళ్లి పేరిట 12 మందిని నమ్మించి తర్వాత వేధింపులకు పాల్పడి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేశారన్నారు. వీరి బాధితులు కొందరు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారన్నారు.

వాళ్లే టార్గెట్​​: విడాకులు తీసుకుని నిరాశలో ఉన్న యువకులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మాయమాటలు చెప్పి వివాహం వరకు తీసుకువెళ్తారన్నారు. ఆ ముఠాలోని యువతి, యువకుడి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడి నమ్మకం కుదిరేలా చేస్తుందన్నారు. అమ్మాయిని చూసేందుకు అబ్బాయి బంధువులను ఆహ్వానించి ఎక్కువ మంది రాకూడదని షరతు విధిస్తారన్నారు. పెళ్లి విషయంలో తొందరపెట్టి రెండో వివాహం చేసుకుంటున్నట్లు సంతకాలు సైతం తీసుకుంటారన్నారు.

కొద్దిరోజులకే వేధింపులు ప్రారంభిస్తారన్నారు. డబ్బులు ఇచ్చినా ఇంకా కావాలంటూ తర్వాత వెంటాడుతారన్నారు. వీరి బాధితుల్లో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. ఇటీవల పాలకొల్లులో కేసు నమోదు కావడంతో బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా బయటకు వస్తున్నారన్నారు. నిత్య పెళ్లికుమార్తె, ఆ ముఠా సభ్యులను శిక్షించి కాజేసిన సొమ్ము తిరిగి ఇప్పించాలని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.