MAKING HANDBAGS FROM SAREES: పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారిన ప్లాస్టిక్ను ఎదుర్కోవడం కష్టం అనిపించినా, తనవంతు ప్రయత్నంగా ఒక గృహిణి ముందుకు కదిలింది. తన సంకల్పంతో మార్పు తీసుకురావచ్చని నిరూపించారు. ఆమె ఎవరో కాదు అనంతపురానికి చెందిన గుగ్గెళ్ల మధురిమ. చీరలతో హ్యాండ్బ్యాగులు తయారు చేయించి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
మదనపల్లిలో పుట్టిన మధురిమ, ఎంఎస్సీ బీఈడీ పూర్తి చేసి 1998లో డీఎస్సీలో సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా ఎంపికై ఓ పల్లెటూర్లో ఏడాదికి పైగా ఉద్యోగం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రోడ్లపై, మురుగు కాలువల్లోని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తిని పశువులు మృత్యువాత పడటం గమనించి చలించిపోయారు. ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ కోసం, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే మరుసటి ఏడాదే పెళ్లై అనంతపురం వచ్చేసి, ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి గృహిణిగానే కొనసాగారు. అయినా ఆమె మనసు మాత్రం ఎప్పుడూ పర్యావరణం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండేది.
అయితే 2022లో కుటుంబంతో కలిసి బ్యాంకాక్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ దుకాణాల్లో వస్త్ర సంచుల వినియోగం గమనించారు. అది మధురిమను బాగా ఆకట్టుకుంది. మన దగ్గర కూడా ఈ విధంగా వస్త్ర సంచులు వాడితే ఎంత బావుంటుందో అనే ఆలోచన వెంటాడింది. తన ఆలోచనను భర్తతో పంచుకుంటే ఆయన కూడా ప్రోత్సహించారు. భర్త ప్రోత్సాహంతో తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో క్లాత్ కొనుగోలు చేసి, వాటిని కుట్టించి అనంతపురంలోని కూరగాయల మార్కెట్, తోపుడుబండ్లు, హోటళ్లకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో 2024లో లక్షా పదివేల సంచులు పంచారు. ఇదంతా ఖర్చుతో కూడుకున్నదే అయినా ప్రజలకు అలవాటు చేస్తే తప్పకుండా మార్పు వస్తుందని నమ్మారు. అయితే సంచుల రవాణా, కుట్టింపు కష్టంగా అనిపించడంతో మధురిమకు కొత్త ఆలోచన వచ్చింది. అదే చీరలతోనే సంచులు తయారు చేయడం.
అందులోనూ స్థానికంగా కుట్టిస్తే పలువురికి ఉపాధి కూడా కల్పించవచ్చు అనుకున్నారు. నగరంలో ఇళ్లలో ఉండి టైలరింగ్ పనులు చేసే మహిళలను గుర్తించారు. అనంతరం చీరల సేకరణ మొదట ఇంట్లో ఉన్న పట్టు చీరలతోనే మొదలుపెట్టారు. తనతో పాటు అత్త, అమ్మ, తన కుమార్తెకు చెందిన సుమారు 100 పట్టుచీరల దాకా ఇచ్చేశారు. పది మంది టైలర్లతో దాదాపు వెయ్యి సంచులను కుట్టించారు.
వాటిని నగరంలో పంపిణీ చేసినపుడు ప్రజలు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీంతో చీర బ్యాగులనే పంచాలని డిసైడ్ అయ్యారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో అన్ని రకాల చీరలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని డ్రైక్లీనింగ్ చేయించి టైలర్లకు ఇచ్చేవారు. సాధారణంగా ఒక్కో చీరతో పది సంచులు తయారవుతాయి. ఒక్కో సంచి కుట్టినందుకు టైలర్లకు 10 రూపాయలు కూలీ చెల్లించేవారు.
ఇలా చిన్న ప్రయోగంగా మొదలైన ఈ ప్రయత్నం ఇప్పుడు పెద్ద స్థాయికి చేరింది. ప్రస్తుతం 150 మంది మహిళలు ఈ పనిలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో చీరలను సేకరించి డ్రైక్లీనింగ్ చేసి అనంతపురంలోని టైలర్లకు ఇచ్చి సంచులు తయారు చేస్తున్నారు. పది రోజులకోసారి ఈ సంచులను స్థానిక మార్కెట్లు, హోటళ్లు, తోపుడు బండ్లవారికి పంపిణీ చేస్తున్నారు.
ప్లాస్టిక్ రహిత అనంతపురం కోసం తన వంతు కృషి చేస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉందని, అంతేకాకుండా పలువురు మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తుండటంతో తన జీవితంలో నిజమైన సంతోషమని మధురిమ చెప్పుకొచ్చారు. మధురిమ చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం పర్యావరణ పరిరక్షణకే కాకుండా, సామాజిక మార్పుకూ, మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకూ చక్కటి మార్గం చూపుతోంది.
