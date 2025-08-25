Women suspicious Death In khammam District : రెండేళ్లుగా ఆ దంపతులు తమ కుమార్తెను చూడలేదు. ఒక్కసారిగా అల్లుడు ఫోన్ చేసి మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయిందని, హాస్పిటల్లో చేర్పించామని చెప్పడంతో పరుగున వెళ్లారు. తీరా అక్కడ ఎముకల గూడులా మారి విగతజీవిగా పడి ఉన్న తమ కుమార్తెను చూసి ఒక్కసారిగా హతాశులయ్యారు. అల్లుడు నరేశ్ బాబు తమ బిడ్డకు తిండి పెట్టకుండా హింసించి హత్య చేశాడని ఆరోపిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట పట్టణంలో జరిగింది. నరేశ్బాబు బావ మాత్రం లక్ష్మీప్రసన్నకు రక్తహీనత, థైరాయిడ్ అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని, ఆమెను తల్లిదండ్రులకు చూపించలేదనడం అవాస్తమని వివరించారు. మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు తేలాల్సి ఉంది.
బాధితురాలి తండ్రి, అశ్వారావుపేట ఎస్సై కథనం ప్రకారం : మృతురాలి తండ్రి ముదిగొండ వెంకటేశ్వరరావు, బంధువులు, అశ్వారావుపేట ఎస్సై యయాతి రాజు కథనం ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలం ముచ్చవరం పంచాయతీ పరిధిలోని విశ్వన్నాథంపురానికి చెందిన లక్ష్మీ ప్రసన్న(33)ను అదే మండలం ఖాన్ఖాన్పేటకు చెందిన పూల నరేశ్బాబుకు ఇచ్చి 2015లో పెళ్లి జరిపించారు. తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఆ దంపతులకు కుమార్తె పుట్టింది. తరువాత నరేశ్ బాబు ఆరేళ్లపాటు తన భార్యతో కలిసి అత్తగారింట్లోనే ఉన్నాడు. మూడేళ్ల తర్వాత భార్యాబిడ్డలతో కలిసి అశ్వారావుపేటకు వచ్చి అక్కాబావల ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు.
వరకట్నం కోసం హింసించారని ఫిర్యాదు : శనివారం నరేశ్బాబు అత్తామామలకు ఫోన్ చేసి లక్ష్మీప్రసన్న ఇంట్లో మెట్ల పైనుంచి కిందపడటంతో గాయాలయ్యాయని, దగ్గర్లోని రాజమహేంద్రవరం హాస్పిటల్లో చేర్పించామని చెప్పాడు. దీంతో వారు ఆస్పత్రికి వెళ్లి చూడగా, అప్పటికే లక్ష్మీప్రసన్న మృతి చెంది ఉంది. ఎముకల గూడులా మారిన కుమార్తెను కాసేపు గుర్తుపట్టలేకపోయారు. శరీరమంతా కొత్త గాయాలు, మానిన గాయాల గుర్తులు ఉండటం చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. లక్ష్మీప్రసన్నను అదనపు కట్నం కోసం భర్త నరేశ్ బాబు, అతని తల్లి విజయలక్ష్మి, అక్క దాసరి భూలక్ష్మి, బావ శ్రీనివాసరావు హింసించేవారని ఆరోపించారు. మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. లక్ష్మీప్రసన్న మృతితో స్థానికంగా విషాధ ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
"మా కుమార్తె వివాహ సమయంలో రెండెకరాల మామిడితోట, అరెకరం పొలంతోపాటు రూ.10 లక్షల నగదు, రూ.10 లక్షలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలను కట్నంగా ఇచ్చాం. అశ్వారావుపేటకు వెళ్లిన ఏడాదివరకు తమ కుమార్తె మాట్లాడేది. రెండేళ్ల నుంచి ఆమెను మాకు చూపించలేదు, ఫోన్ చేసినా ఆమెతో మాట్లాడనివ్వలేదు. మేము అక్కడికి వెళ్లినా ఊర్లో లేదని ఏవేవో కారణాలు చెప్పి పంపించేవారు. ఆమెను గృహ నిర్బంధం చేసి ఆహారం పెట్టకుండా చంపేశారు"- లక్ష్మీప్రసన్న తల్లిదండ్రులు
