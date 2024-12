ETV Bharat / state

పులిని పరిగెత్తించిన మహిళ - భర్తను కాపాడుకోవడానికి ధైర్యసాహసాలు

Woman Fight With Tiger For Her Husband in Telangana : జనావాసాల్లో పులులు సంచరించడం కలకలం రేపుతోంది. వన్యప్రాణులు జనజీవనంలోకి రావడంతో భయంతో వణికిపోతున్నారు. తాజాగా తెలంగాణలో పత్తి ఏరుతున్న యువతిపై పులి దాడి చేసి హతమార్చగా ఏపీలోనూ పులి, చిరుతలు జనావాసాల్లో కనిపించి ఆందోళన రెకెత్తిస్తున్నాయి. మూగజీవాలపై చిరుతల దాడులు సర్వసాధారణం కాగా అటవీ ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలు భయం గుప్పిట బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఓ మహిళ పులిపై తిరగబడింది. పులిని పరుగులు పెట్టించి తన భర్త ప్రాణాలు నిలబెట్టుకుంది. ఈ ఘటన తెలంగాణలోని అసిఫాబాద్​ జిల్లాలో జరిగింది.

సిర్పూర్‌(టి) మండలం దుబ్బగూడలో సురేశ్, సుజాత దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వ్యవసాయమే వీరి జీవనాధారం. కొన్ని రోజులుగా అడవి పందులు పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయని సురేశ్ రాత్రుళ్లు అక్కడే కాపలాగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడు ఎన్నడూ పులి గానీ, ఇతర జంతువులని గానీ చూడలేదు.

