పొరపాటున వేరే రైలు ఎక్కిన మహిళ - అంతలోనే ఘోరం!

Woman Dies After hit by Train while Crossing Railway Track: తాను చేరాల్సిన గమ్యానికి ఓ రైలు ఎక్కాల్సి ఉండగా హడావుడిలో మరోవైపు వెళ్లే అదే పేరుతో ఉన్న రైలెక్కిన మహిళ చివరకు ప్రమాదానికి గురై మృత్యు ఒడికి చేరిన విషాదమిది. కాకినాడ జిల్లా తుని జీఆర్పీ పరిధి నర్సీపట్నం రోడ్డు స్టేషన్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక్కడి 1వ నెంబరు ప్లాటఫామ్‌ వద్ద రైలు ఢీకొని ఆమె మృతి చెందినట్లు ఎస్సై జి. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

పొరపాటున వేరే బండి : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మక్కువ మండలం తోటవలస గ్రామానికి చెందిన సాలూరు సంతోషి (37) సోమవారం విశాఖలోని కేజీహెచ్‌లో చికిత్సకు వచ్చారు. రాత్రి విజయనగరం వెళ్లే రాయ్‌గఢ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు ఎక్కడానికి విశాఖ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు. అవగాహన లేక తుని వైపు వచ్చే రాయ్‌గఢ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కారు. అయితే తాను పొరపాటున వేరే బండి ఎక్కినట్లు గుర్తించారు.

తల్లికి ఫోన్‌ చేసి కంగారు పడవద్దని, ఇంటికి వచ్చేస్తానని తెలిపారు. అయితే కాసేపటి తర్వాత నర్సీపట్నం రోడ్డు స్టేషన్‌లో దిగిన సంతోషి మరో రైలు ఎక్కేందుకు పట్టాలు దాటుతున్నారు. ఇంతలో వేగంగా వచ్చిన ఓ రైలు ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందారు. శరీరభాగాలు ఛిద్రమయ్యాయి. పట్టాలపై లభ్యమైన ఆధారాలు, చరవాణి ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చామని ఎస్సై తెలిపారు. తుని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి మార్చురీలో మృతదేహాన్ని ఉంచారు.