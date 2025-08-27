ETV Bharat / state

నెల్లూరు అరుణ చీకటి కోణాలు - బాధితుడి ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి.. - NELLORE LADY DON ARUNA CASE UPDATES

నెల్లూరు లేడీ డాన్ అరుణ అరాచకాలు - మాజీ ఎమ్మెల్యేతో సన్నిహితంగా ఉంటూనే రాజకీయ ఎత్తుగడలకు పురిగొల్పిన వైనం

Nellore Lady Don Aruna Case Updates
Nellore Lady Don Aruna Case Updates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read

Nellore Lady Don Aruna Case Updates: తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లుగా నెల్లూరు అరుణ లీలలు రోజుకొక్కటి తాజాగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాను నిర్మించిన నేర సామ్రాజ్యానికి సహకరించని ఎవరినైనా సరే ఆమె రౌడీమూకలతో బెదిరించేది. రూ.లక్షలు డిమాండు చేసేది. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ప్రధాన నాయకుల అండదండలతో అరుణ చెలరేగిపోయింది.

నెల్లూరు, గూడూరు, నాయుడుపేట, సూళ్లూరుపేట ప్రాంతాల్లో కొంతమంది రౌడీ మూకలను ఎంపిక చేసుకుని గంజాయి విక్రయాలు, వ్యభిచారం దందాలు చేయించేది. సీసీ కెమెరాలతో రహస్యంగా వీడియోలు చిత్రీకరించి ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకులను చెప్పుచేతుల్లో పెట్టుకుంది. దీంతో ఆమె ఉచ్చులో పడిన వారంతా కీలుబొమ్మలుగా మారారు. ప్రస్తుతం వీరి వెన్నులో వణుకుపుడుతోంది.

వెలుగులోకి వస్తున్న చీకటి కోణాలు: సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్యతో అరుణ సన్నిహితంగా ఉంటూ రాజకీయ ఎత్తుగడలు వేసింది. ప్రధానంగా సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన హోటళ్లను కేంద్రాలుగా చేసుకుని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడింది. అందరినీ మచ్చిక చేసుకుని అధికారుల బదిలీల నుంచి తిరుమల వెంకన్న దర్శనాల వరకూ ప్రభావితం చేసే స్థాయికి వెళ్లింది.

అరుణ భర్తకు సమీప బంధువు, నాయుడుపేటవాసి రాయపు శ్రీనివాసులును కొన్నేళ్ల క్రితం గంజాయి విక్రయాలు, వ్యభిచారం నిర్వహించేందుకు అరుణ ఉసిగొల్పింది. కానీ అందుకు ఆయన ఒప్పుకోకపోవడంతో రౌడీమూకలతో బెదిరించింది. దీనిపై అప్పట్లోనే నాయుడుపేటలోని మాజీ ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్య నివాసంలో అరుణ, శ్రీనివాసులు మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగింది.

ఒప్పుకోనివారికి బెదిరింపులు తాజాగా అరుణ నేరాలు బయటపడటంతో శ్రీనివాసులు కోవూరు పోలీసులకు సోమవారం ఫిర్యాదు చేశారు. తిరుపతి నుంచి కొంత మంది అమ్మాయిలు వస్తారనీ, వారితో వ్యభిచారం చేయించాలని బెదిరించిందనీ, అందుకు తాను ఒప్పుకోకపోవడంతో అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇరికించిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. రూ.50 లక్షలు ఇవ్వాలని మాజీ ప్రజాప్రతినిధిని సైతం బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో రాజకీయ నాయకుల జన్మదిన వేడుకలు జరిగితే నెల్లూరు, గూడూరు నుంచి అరుణ ప్రియుడు శ్రీకాంత్‌ తరఫు బ్యాచ్‌ ద్విచక్రవాహనాలతో భారీగా చేరేవారు.

నేరాలు, దందాలు, బెదిరింపుల నుంచి హత్యల వరకూ ఇలాగే నేర సామ్రాజ్యాన్ని నడిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గంజాయి తెప్పించుకుని, కళాశాలల విద్యార్థులను సైతం వాటికి అలవాటు చేయడం అందరినీ విస్మయపరుస్తోంది. జాతీయ రహదారుల పొడవునా ఉండే ప్రధాన హోటళ్లలో యథేచ్ఛగా వ్యభిచారం నడిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా కొందరు కూటమి ఎమ్మెల్యేలతో పరిచయాలను పెంచుకుని అసాంఘిక కార్యకలాపాలను కొనసాగించేందుకు అరుణ ప్రయత్నించడం గమనార్హం.

ఆడియో, వీడియో రికార్డులు: ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తులతో ఫోన్‌లలో మాట్లాడినప్పుడు వాయిస్‌ రికార్డు చేయటం, వారితో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవటం అరుణకు మొదటినుంచీ అలవాటు. ఆ అలవాటుతోనే తన తియ్యని మాటలతో వారిని ఉచ్చులోకి దించటం తర్వాత అనుకున్న పనులు చేయించుకోవటం ఆమె అనుసరించిన నేరవిధానం. ఒకవేళ తనకు అనుకూలించకపోతే వారితో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు లేదా వివిధ ప్రదేశాలకు ట్రిప్పులకు వెళ్లినప్పుడు తీసిన వీడియోలు, ఫొటోలను చూపి బెదిరించేది. అప్పటికీ దారికి రాకపోతే వాటిని చూపి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసేది. ఓ అదనపు ఎస్పీ, ఓ జైలు అధికారిపైనా ఇలాగే ఫిర్యాదులు చేసింది.

అరుణ ఫోన్లలో అసలు గుట్టు - ఆడియో, వీడియో రికార్డులు, వందల ఫొటోలు!

ఆమె ఓ అరాచకశక్తి - సెటిల్‌మెంట్లు, దందాలతో పేట్రేగిపోయితున్న మహిళ

