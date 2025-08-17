ETV Bharat / state

ఆమె ఓ అరాచకశక్తి - సెటిల్‌మెంట్లు, దందాలతో పేట్రేగిపోయితున్న మహిళ - WOMAN RUNS GANGS IN NELLORE

నెల్లూరు జిల్లాలో అరాచకశక్తిగా ఓ మహిళ - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నాయకుల అండదండలతో దందాలు - తాజాగా మళ్లీ పైరవీలు, దందాలు మొదలు పెట్టిన మహిళ

Woman Committing Irregularities in Nellore District
Woman Committing Irregularities in Nellore District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 4:51 PM IST

Woman Committing Irregularities in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ మహిళ అరాచకశక్తిగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నాయకుల అండదండలు, ఓ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి సన్నిహిత సంబధాలతో ఆ ఐదేళ్లూ సెటిల్‌మెంట్ల పర్వం సాగించారు. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ మళ్లీ పైరవీలు, దందాలతో రెచ్చిపోతున్నారు.

ఒకప్పుడు చిన్న బొటిక్‌ నడిపే మహిళ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నెల్లూరు జిల్లాలో అరాచకశక్తిగా ఎదిగారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అండదండలు, అప్పట్లో జిల్లాలో పనిచేసిన ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారితో సన్నిహిత సంబంధాలతో ఆ ఐదేళ్లూ అత్యంత పవర్‌ఫుల్‌గా తయారయ్యారు. జిల్లాలోని పోలీస్‌స్టేషన్లను తన కనుసైగలతో శాసించేంతగా తయారై సెటిల్‌మెంట్లు, దందాలతో పేట్రేగిపోయారు. డెన్లు ఏర్పాటుచేసుకుని రౌడీషీటర్లతో గ్యాంగ్‌లు నడిపించారు.

ఆమె ఓ అరాచకశక్తి - సెటిల్‌మెంట్లు, దందాలతో పేట్రేగిపోయితున్న మహిళ (ETV)

మళ్లీ మొదలైన పైరవీలు, దందాలు : గంజాయి స్మగ్లింగ్‌ చేయిస్తూ కోట్లు కూడబెట్టారు. తనకు తాను ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యదర్శిగా పరిచయం చేసుకుంటూ ఈ దందాలు చేసేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొన్నాళ్లపాటు వ్యూహాత్మక మౌనం పాటించిన ఆ మహిళ తాజాగా మళ్లీ పైరవీలు, దందాలు మొదలుపెట్టేశారు. ఓ హత్య కేసులో దోషిగా తేలి యావజ్జీవ శిక్ష అనుభవిస్తున్న శ్రీకాంత్‌ అనే ఖైదీకి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇటీవల పెరోల్‌ ఇప్పించటంలో ఆమెదే కీలకపాత్రని సమాచారం.

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పెరోల్‌ : ఓ వైన్‌షాపు మేనేజర్‌ను హత్య చేసిన కేసులో తిరుపతి జిల్లా గూడూరుకు చెందిన శ్రీకాంత్‌ను దోషిగా తేల్చి న్యాయస్థానం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష వేసింది. 2010 నుంచి నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో అతను ఖైదీగా ఉన్నాడు. 2014 ఫిబ్రవరి 12న జైలు నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయిన శ్రీకాంత్‌ 2018 నవంబరులో మళ్లీ పోలీసులకు చిక్కి అప్పటి నుంచి జైల్లో ఉన్నాడు. పెరోల్‌ కోసం ఇటీవల శ్రీకాంత్‌ దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. శ్రీకాంత్‌ బయటకొస్తే తీవ్ర నేరాలకు పాల్పడే అవకాశముందని అతనికి పెరోల్‌ ఇవ్వొద్దంటూ నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల ఎస్పీలు, నెల్లూరు జైల్‌ సూపరింటెండెంట్‌ అభ్యంతరం తెలిపారు. వాటిని బేఖాతరు చేస్తూ అతనికి 30 రోజుల పెరోల్‌ మంజూరు చేస్తూ కొద్దిరోజుల కిందట హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఉన్నతాధికారులను సైతం ప్రభావితం : శ్రీకాంత్‌ కారాగారంలో ఉంటే అతని గ్యాంగ్‌ను తానే నడిపిస్తూ దందాలు చేయిస్తున్న సదరు మహిళే నెల్లూరు జిల్లాలో కొంతమంది నాయకులతోపాటు సచివాలయంలోనూ కొందరు ఉన్నతాధికారులను ప్రభావితం చేసి మరీ ఈ పెరోల్‌ మంజూరు చేయించారని సమాచారం. ఈ వ్యవహారం వివాదాస్పదమవటంతో ప్రభుత్వం పెరోల్‌ రద్దు చేసింది. అయితే ఆ మహిళ ఏ స్థాయిలో పైరవీలు, సిఫార్సులు చేస్తున్నారో, అధికార యంత్రాంగం ఆమెకు ఎంతలా సాగిలపడుతోందో చెప్పేందుకు ఈ ఘటన ఉదాహరణగా నిలిచింది.

ఆ మహిళకు పోలీసులు దాసోహం : అనారోగ్యం పాలయ్యారంటూ శ్రీకాంత్‌ను గతేడాది డిసెంబరులో నెల్లూరు జిల్లా జైలు అధికారులు తిరుపతి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసు వాహనం దిగి, అతను ఆసుపత్రికి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఓ ద్విచక్రవాహనం వచ్చి ఢీకొనటంతో చేయి విరిగింది. దీంతో శ్రీకాంత్‌ను మళ్లీ నెల్లూరు జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు అతణ్ని ఎవరూ కలవకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత సెంట్రీ పోలీసులదే. కానీ ఈ పవర్‌ఫుల్‌ మహిళకు సెంట్రీ విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు దాసోహమైపోయారు. ఆమె ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు శ్రీకాంత్‌ దగ్గరకు వెళ్లేవారు.

ఫీచర్ న్యూస్‌

