Married Woman Commits Death With His Son in Kakinada : భర్త, అత్తింటి వేధింపులు తాళలేక ఓ మహిళ నాలుగేళ్ల కుమారుడిని చంపి, తాను ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన కాకినాడలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానిక రేచర్లపేటకు చెందిన రాజాల రమ్యదీప్తి(30) ఎమ్మెస్సీ చదువుకుంది. ఈమె సొంతూరు తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం మండలం ఉండేశ్వరపురం. 2020లో రమ్యదీప్తికి రాజాల శరత్‌బాబుతో వివాహమైంది. అతను అబుధాబిలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో రూ.7.50 లక్షలు, 10 కాసుల బంగారు ఆభరణాలు ఇచ్చారు.

పెళ్లి రోజు సాయంత్రమే ఆమెను తీసుకుని శరత్‌బాబు అబుధాబి వెళ్లిపోయాడు. నెలరోజులు బాగానే చూసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నుంచి ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడు. వీరికి ఓ బాబు పుట్టాడు. భర్త, అత్త, ఆడపడుచులు, భర్త అమ్మమ్మ సైతం వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని రమ్యదీప్తి పుట్టింటివారి వద్ద కన్నీటి పర్యంతం అయ్యేది. రెండు నెలల క్రితం ఉద్యోగం నిమిత్తం వేరే చోటుకు వెళ్తున్నానని చెప్పిన శరత్‌బాబు భార్య, కుమారుడిని కాకినాడ పంపాడు. అనంతరం పుట్టింటికి వచ్చిన రమ్యదీప్తి భర్త, అత్తింటి వారి తీరు ఏమాత్రం మారలేదని తల్లితో చెప్పి కన్నీమున్నీరైంది. అనంతరం గత నెల 24న తిరిగి అత్తారింటికి వెళ్లిపోయింది.

సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి మరీ వేధింపులు : రమ్యదీప్తికి ఆమె తల్లి మంగళవారం ఫోన్‌ చేసి ఎలా ఉన్నావు అని అడిగారు. పనిలో ఉన్నా తర్వాత చేస్తానని ఆమె చెప్పింది. తన చావుకు భర్త, అత్త, ఆడపడుచులే కారణమని, ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టి మరీ హింసిస్తున్నారని బుధవారం ఉదయం సుమారు 5 గంటలకు తన తల్లికి వాయిస్‌ సందేశం పంపింది. అనంతరం ఆమె గదిలో చున్నీతో ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. అంతకుముందు నాలుగేళ్ల కుమారుడు ప్రశాంత్‌కు నోరు, ముక్కుకు ప్లాస్టర్‌ వేయడంతో ఊపిరాడక ఆ చిన్నారి మరణించాడు. రమ్యదీప్తి తల్లి గుడేటి అరుణకుమారి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.