ఫేస్బుక్ స్నేహం - వ్యాపారికి రూ.కోటి టోకరా వేసిన మహిళ
బైక్ షోరూమ్ యజమానికి ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన మహిళ - ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పేరుతో మోసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 7:18 PM IST
WOMAN CHEATS BUSINESSMAN: ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో ట్రేడింగ్ పేరుతో ఓ మహిళ స్థానిక బైక్ షోరూమ్ యజమానిని మోసం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై సీఐ షేక్ ఖాజావలి మంగళవారం వివరాలు వెల్లడించారు. కందుకూరు రోడ్డులో బైక్ షోరూమ్ నిర్వహిస్తున్న ఓ వ్యాపారికి శరణ్యారెడ్డి అనే మహిళ ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయమైంది. స్నేహితులుగా మారిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ మహిళ ట్రేడింగ్ పెట్టుబడుల పేరుతో వ్యాపారిని తన వలలోకి లాగింది.
ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఉచ్చులో వ్యాపారి: పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, శరణ్యారెడ్డి ఫేస్బుక్ ద్వారా చాటింగ్ చేస్తూ, “ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్లో త్వరగా లాభాలు వస్తాయి, నేనూ ఇప్పటికే మంచి ఆదాయం పొందుతున్నాను” అంటూ నమ్మబలికింది. దీంతో వ్యాపారి తొలుత జాగ్రత్తగా రూ.50,000 పెట్టుబడి పెట్టాడు. కొద్దిరోజులకే వెబ్సైట్లో “ప్రాఫిట్ వచ్చిందని” చూపించడంతో నమ్మకమొచ్చింది. అదే నమ్మకంతో ఆగస్టు, సెప్టెంబరు నెలల్లో మొత్తం రూ.1.16 కోట్లు ఆన్లైన్ ద్వారా జమ చేశాడు.
లాభం కాదు, నష్టం మాత్రమే: తర్వాత ఆ వ్యాపారి తిరిగి పెట్టుబడులు తీసుకోవాలని అడగగా, మహిళ మాట మార్చడం ప్రారంభించింది. ఆమె “ఇంకా రూ. 80 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే మొత్తం రూ.2.76 కోట్లు వస్తాయి, లేదంటే ముందే పెట్టిన మొత్తాన్ని కూడా వదులుకోవాలి” అంటూ బెదిరించింది. దీంతో వ్యాపారి మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మోసం ఎలా జరిగింది?: పోలీసులు ఇప్పటికే బాధితుడు అందించిన ఆన్లైన్ లావాదేవీల రికార్డులు, చాట్ హిస్టరీలను సేకరించారు. పోలీసులు ప్రస్తుతం శరణ్యారెడ్డి ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆమెతో సంబంధం ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఫోన్ నంబర్లు, వెబ్సైట్ వివరాలను ట్రాక్ చేస్తున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి మోసాలు జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ కేసు సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి కూడా బదిలీ చేసే అవకాశముంది. ‘సోషల్ మీడియాలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్త’ అని పోలీసుల హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తులను నమ్మొద్దని, ఇటీవలి కాలంలో ఇలాంటి ట్రేడింగ్, క్రిప్టో, ఫారెక్స్ పేర్లతో మోసాలు పెరుగుతున్నాయని సూచించారు. తెలియని వెబ్సైట్లు, అప్లికేషన్లలో డబ్బులు పెట్టడం పెద్ద ప్రమాదం అని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ, అధికారిక లైసెన్స్, బ్యాంక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నదీ కానిదీ తనిఖీ చేయాలని సూచించారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు, మొదట చిన్న మొత్తంలో లాభం చూపించి నమ్మిస్తారు. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మాత్రం కంటికి కనిపించరు. ఒక్కసారిగా ఖాతాలు బ్లాక్ చేస్తారు. దీంతో బాధితులకు అప్పులు మాత్రమే మిగిలాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్, క్రిప్టో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఫారెక్స్ ప్లాట్ఫార్మ్ల పేరుతో మోసాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ వేదికల ద్వారా నకిలీ అకౌంట్లతో ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఇవ్వడం ద్వారా మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటివంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
పెట్టుబడి తక్కువ ఆదాయం ఎక్కువ అంటున్నారా - అయితే జాగ్రత్త!
జిత్తులమారి కేటుగాళ్లు - మాటలు నమ్మారో - నట్టేట మునిగినట్లే!