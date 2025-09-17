ETV Bharat / state

మహిళలపై పాశవిక దాడులు - కిరాతకంగా ప్రాణాలు తీసిన నిందితులు

ఒకే రోజు నగరంలో ఇద్దరి మహిళల మృతదేహాలు - చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద గోనె సంచిలో మృతదేహం - ఈ ఘటనలపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

WOMAN DEAD BODY IN GUNNY BAG
Crime Rate in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 8:32 PM IST

Attacks on Women Issues : ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తెచ్చినా దేశంలో మహిళలపై దాడులు ఆగడం లేదు. అత్యంత కిరాతకంగా అతివల ఉసురు తీస్తున్న నిందితులు తప్పించుకునేందుకు రకరకాల పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో ఒకేరోజు జరిగిన రెండు ఘటనలు తీవ్ర భయాందోళన రేకెత్తించాయి. ఇద్దరు మహిళలను అతికిరాతకంగా చంపిన దుండగులు, అత్యంత పాశవికంగా మృతదేహాలను నగరంలో వదిలివేశారు. నగర శివార్లలో ఒకటి, చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌లో మరో మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఒకే రోజున రెండు ప్రాంతాల్లో బయటపడిన మృతదేహాలు తీవ్ర కలకలం రేపాయి.

ఆటోడ్రైవర్లు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా : రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మూటకట్టిన గోనె సంచిలో ఓ మహిళ మృతదేహం బయటపడింది. మృతురాలి వయసు 25 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పార్కింగ్‌ ఏరియాలోని గోనె సంచి నుంచి దుర్వాసన రాగా అనుమానంతో అక్కడి ఆటోడ్రైవర్లు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

పథకం ప్రకారమే హత్య : సంచి తెరిచిచూసేసరికి అందులో మహిళ మృతదేహం బయటపడింది. మృతురాలిని హత్య చేసినట్లు శరీరంపై గాయాలున్నాయి. కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు పథకం ప్రకారమే ఓ వ్యక్తి మృతదేహాన్ని ఆటోలో తీసుకొచ్చి అక్కడ వదిలేసినట్లు గుర్తించారు. చర్లపల్లి నుంచి అగర్తలా వెళ్లే స్పెషల్ ట్రైన్‌లో నిందితుడు పారిపోయినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు. ఈ మేరకు నిందితుడి ఫోటోలను పోలీసులు విడుదల చేశారు.

మూడు రోజుల క్రితమే హత్య! : రాజేంద్రనగర్ మండలం కిస్మత్‌పూర్ బ్రిడ్జి కింద స్థానికులు ఓ మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మహిళ మృతదేహమని గుర్తించిన పోలీసులు కుళ్లిన స్థితిలో ఉండటంతో, మూడు రోజుల క్రితమే హత్య జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మృతదేహంపై దుస్తులు లేకపోవడంతో అత్యాచారం చేసి నిందితులు చంపేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ టీమ్ ఆధారాలను సేకరించి మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా వివరాలు : ఘటనా స్ధలంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు సమీప పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన మిస్సింగ్ కేసుల వివరాలనూ పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే దర్యాప్తులో మృతురాలి వివరాలు తెలిసినట్టు పోలీసులు చెప్పారు. మృతురాలిని నాంపల్లికి చెందిన మహిళగా గుర్తించారు. ఆమె నాంపల్లి నుంచి రాజేంద్రనగర్ ఎలా వచ్చిందనే దానిపై పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.

ఒకే రోజు రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగిన దారుణాలతో మహానగరంలో భయాందోళన నెలకొంది. శివారు ప్రాంతాల్లో పోలీస్​ పెట్రోలింగ్‌ పెంచాలని, అదనంగా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిందితులను త్వరగా పట్టుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. హైదరాబాద్​ మహా నగరంలో హత్యలు, దోపిడీలు, సైబర్​ నేరాలు ఇటీవల ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. వీటిపై పోలీసులు వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

WOMAN BODY FOUND CHARLAPALLIRAJENDRANAGAR MANDAL KISMATPURWOMAN DEAD BODY IN GUNNY BAGHYDERABAD POLICECHARLAPALLI RAILWAY STATION

