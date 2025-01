ETV Bharat / state

ఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం - ఉరేసుకుని తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆత్మహత్య - అదే కారణమా? - WOMAN AND HER TWO DAUGHTERS DIED

WOMAN AND HER TWO DAUGHTERS DIED ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Jan 23, 2025, 2:07 PM IST | Updated : Jan 23, 2025, 2:16 PM IST

మధిర మండలం నిదానపురంలో విషాదం

ఉరేసుకుని తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆత్మహత్య

చోరీ కేసులో భర్తను పోలీసులు తీసుకెళ్లారని ఆత్మహత్య

మనస్తాపంతో భార్య ప్రేజా, కుమార్తెలు ఆత్మహత్య

