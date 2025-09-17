మొబైల్ సిగ్నల్ లేకున్నా వాతావరణ హెచ్చరికలు - ఎలా అంటే?
ఇస్రో ఉపగ్రహం ఆధారంగా సేవలు - ప్రతి జిల్లాలో ఒక గ్రామంలో ఎలర్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు
Published : September 17, 2025 at 7:20 PM IST
Weather Warnings Through AWARE and RTGS : ఆర్టీజీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఎవేర్ ద్వారా వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీచేసే విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రయోగాత్మకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాకొకటి చొప్పున 26 గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలో సైరన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏదైనా ప్రమాదకర పరిస్థితి తలెత్తితే మైకుల ద్వారా సైరన్ వినిపించి, ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారు.
ఏంటి ప్రత్యేకత?
- ఎవేర్ ద్వారా 42 అంశాల్లో హెచ్చరికలిస్తారు. ప్రస్తుతం 18 రకాల సమాచారం అందిస్తున్నారు.
- భారీవర్షం, వరదలు, భూకంపం, పిడుగులు, ఈదురుగాలులు, వడగాలులు, జలాశయ నీటిమట్టాలలో హెచ్చుతగ్గులు.
- పరీవాహక ప్రాంతంలో అధిక వర్షపాతం, గాలినాణ్యత వివరాల్ని ఎవేర్ ద్వారా తెలియజేస్తారు.
- ఎవేర్ వెబ్సైట్ను ఇప్పటికే పలు ప్రైవేటు సంస్థలు ఉపయోగిస్తూ వాతావరణ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాయి.
- భారీ వర్షాలతో మొబైల్ సిగ్నల్స్ పని చేయకున్నా ఇస్రో ఉపగ్రహ సాయంతో ఎలర్ట్ కేంద్రాలు హెచ్చరికలిస్తాయి.
త్వరలో 600 గ్రామాల్లో అందుబాటులోకి : ఎలర్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటుకు ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.2లక్షలు ఖర్చయిందని తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భవనాల్లో ఏర్పాటు చేశామని మంగళవారం జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో ఐటీశాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్ వివరించారు. వర్షాలు, వరదల ప్రభావం అధికంగా ఉండే గ్రామాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. తొలివిడతగా సుమారు 600 గ్రామాల్లో అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పారు.
ఈ వ్యవస్థను నడిపించే అవేర్ ప్లాట్ఫామ్ 42 వేర్వేరు ప్రాంతాలలో హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం, భారీ వర్షపాతం, వరదలు, భూకంపాలు, ఉరుములు, బలమైన గాలులు, వేడి తరంగాలు, జలాశయ నీటి మట్టాలలో మార్పులు వంటి 18 కీలక పారామితులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. ఇది పరీవాహక ప్రాంతాలలో అధిక వర్షపాతం, గాలి నాణ్యతల గురించిన వివరాలను కూడా అందిస్తుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వాతావరణ సంబంధిత డేటా కోసం అనేక ప్రైవేట్ సంస్థలు ఇప్పటికే అవేర్ వెబ్సైట్పై ఆధారపడుతున్నాయి ఇప్పుడు గ్రామాలకు రియల్-టైమ్ హెచ్చరికల వల్ల తీర ప్రాంత వాసులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
భద్రతే ముందు : ఇది అందుబాటులోకి రావడం వల్ల గ్రామీణ జనాభా విపత్తుల సమయంలో ఎదుర్కొంటున్న ప్రమాదాలను బాగా తగ్గిస్తుందని సంబంధిత అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రమాదం జరగబోయే ప్రాంతాల్లో ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చెయ్యడం వల్ల జీవనోపాధిని కాపాడుకోవడానికి, ముఖ్యమైన వాటిని భద్రపరుచుకోవడానికి తగినంత సమయం లభిస్తుంది. సైరన్ ఇవ్వడం ద్వారా వారిని ఖాళీ చేయడానికి లేదా రక్షించుకోవడానికి అధికారులకు వీలు కలుగుతుంది. సైరన్లు, వాయిస్ హెచ్చరికలు కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్అవుట్లను తగ్గించడంతో, గ్రామస్థులు విపత్తులు సంభవించే ముందు తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
