Wildlife Safe Road for Expressway in Forest Area in Chittoor : వన్యప్రాణులు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన ఘటనలు ఎక్కడో ఒకచోట తరచూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అభయారణ్యాలు జాతీయ రహదారులకు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో అయితే ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉందని అటవీ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇకపై మూగ జీవాలు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయాల పాలవ్వకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆ దిశగా చర్యలు కూడా చేపడుతున్నారు.
ఏనుగులు సంచరించడానికి వీలుగా 12 అండర్పాస్లు : వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి అడ్డంకి లేకుండా సంచరించేందుకు ఎక్స్ప్రెస్ వే అధికారులు ప్రత్యేక మార్గాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం చెన్నై-బెంగళూరు 258 కి.మీ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మాణానికి రూ.17,930 కోట్లతో పనులు చేపట్టారు. ఈ హైవే జిల్లాలో చిత్తూరు పలమనేరు అడవి మార్గం గుండా వెళ్తుంది. చిత్తూరు నుంచి కర్ణాటక సరిహద్దు వరకు 65 కి.మీ దూరం పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్గం అడవి గుండా సాగుతుంది. ఇక్కడ ఏనుగుల సంచారం ఉండటంతో వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఎక్స్ప్రెస్ వే అధికారులు ఆలోచించారు. చిత్తూరు నుంచి కర్ణాటక సరిహద్దు వరకు ఈ మార్గంలో ఏనుగులు సంచరించడానికి వీలుగా 12 అండర్పాస్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఎత్తైన పిల్లర్లు నిర్మించి దానిమీద రోడ్డు నిర్మాణం చేపడుతున్నారు.
వందకుపైగా గజరాజుల సంచారం : అలాగే తిరుపతి జిల్లాలోని కాలూరు నుంచి పీలేరు వరకు ఎన్హెచ్-71ను భాకరాపేట రక్షిత అడవిలో నిర్మించాల్సి ఉంది. కనుమదారిలో మొత్తం 11 కి.మీ. ఉండగా నిర్మాణంలో భాగంగా ఏనుగులు, ఇతర వన్యప్రాణుల రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా నాలుగుచోట్ల 15 అడుగుల ఎత్తులో అండర్పాస్లు నిర్మించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తిరుపతి జిల్లా పరిధిలో 30, చిత్తూరు పరిధిలో వందకుపైగా గజరాజులు సంచరిస్తుండటంతో అభివృద్ధి పనుల్లో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు అటవీ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.
రోడ్డుపై ఏనుగుల బీభత్సం - లారీని అడ్డగించి దాడి
గతంలో జరిగిన ఘటనలు:
రహదారిపై ఏనుగుల గుంపు : కొన్ని నెలలుగా మన్యం జిల్లా ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఎప్పుడు ఏ గ్రామంలోకి వెళ్లి ఏనుగులు దాడులు చేస్తాయోనని వణికిపోతున్నారు. ఇటీవల జియ్యమ్మవలస మండలం సుభద్రమ్మ వలస సమీపంలో ఏనుగుల గుంపు ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి వచ్చి వాహనాలపై దాడి చేశాయి. పార్వతీపురం నుంచి కురుపాం వరకు చింతపండు లోడుతో వెళ్తున్న ఓ లారీని అడ్డగించిన ఏనుగులు వాటి అద్దాలను ధ్వంసం చేశాయి. దీంతో లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ అక్కడినుంచి పరుగులు తీశారు. తరచూ ఏనుగుల రోడ్లపై సంచరించడం వల్ల ప్రజలు, ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
రోడ్డుపై పులి సంచారం : గతంలో అల్లూరి జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండలంలోని దారకొండ అటవీ ప్రాంతంలోని పెద్దపులి సంచరిస్తోందని గిరిజనులు తెలిపారు. డొంకరాయి నుంచి పాడేరు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు వెళ్తున్న క్రమంలో దారకొండ ఘాట్ రోడ్డుపై పెద్దపులి సంచరిస్తుండగా కొంతమంది వీడియో తీయగా, ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. దారకొండ ఘాటి రాదారిలోని సప్పర్ల రెయిన్ గేజ్ వద్ద పులి కనబడినట్లు గిరిజనులు పేర్కొన్నారు.