పెద్దపులికి సవాల్ విసురుతున్న రేసులు - ఆవాస మార్పు తప్పని పరిస్థితి!
పులుల ఆవాస మార్పునకు దారితీస్తున్న రేసుకుక్కల పెరుగుదల - రేసులు ఉన్న చోట ఉండేందుకు ఇష్టపడని పులులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 7:10 PM IST
WILD DOGS IN NALLAMALA: నల్లమల అరణ్యం భారతదేశంలోని అతి ముఖ్యమైన జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటి. నాగార్జునసాగర్- శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ దేశంలోనే అగ్రగామి వన్యప్రాణి సంరక్షణ ప్రాంతాలలో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. ఈ రిజర్వులో 2023లో 74 పెద్దపులులు ఉన్నట్లు లెక్కించగా, 2024లో వీటి సంఖ్య 76కి చేరింది. వన్యప్రాణి సంరక్షణలో ఈ సంఖ్య గర్వకారణం. అయితే, ఈ అడవి రారాజులకే ఇప్పుడు కొత్త ముప్పు పొంచి ఉంది అదే రేసుకుక్కలు (అడవి కుక్కలు).
అనూహ్యంగా పెరిగిన రేసుల సంచారం: ప్రకాశం జిల్లాలోని అర్థవీడు పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో రేసుకుక్కల సంచారం అనూహ్యంగా పెరిగిందని పశువుల కాపరులు తెలిపారు. నాగులవరం, కాకర్ల, మొట్టిగొంది వంటి గ్రామాల పరిసరాల్లో ఇవి తరచూ కనిపిస్తున్నాయి. పెద్ద పులుల సంచారాన్ని గుర్తించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్ కెమెరాల్లో కూడా రేసుల కదలికలు స్పష్టంగా నమోదయ్యాయి.
పులి - రేసుల మధ్య పోరాటం: అడవిలో పెద్ద పులికి ఎదురు తిరగగల శక్తి చాలా తక్కువ జంతువులకు మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే రేసుకుక్కలు జట్టుగా జీవించే జంతువులు. వీటికి సమూహంగా వేటాడే అలవాటు ఉంది. ఒకటి లేదా రెండు కాదు, గుంపులుగా ఏర్పడి పెద్ద జంతువులపై దాడి చేస్తాయి. అందువల్ల పెద్ద పులి వంటి శక్తివంతమైన జంతువు కూడా వీటి దాడికి తలొగ్గాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
రేసుల సంచారం ఎక్కువైన ప్రదేశాల్లో పులులు ఉండేందుకు ఇష్టపడవని అటవీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పులి వేటాడిన జంతువును రేసులు గుంపుగా వచ్చి లాక్కుంటాయి. అంతేకాకుండా పులి ఎదురుదాడి చేసినా వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చివరకు పులికి వెనక్కి తగ్గక తప్పదు.
ఆవాస మార్పు - పులులపై ప్రభావం: రేసుల కారణంగా పులుల జీవన విధానంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. సాధారణంగా పులులు ఒక పరిధిని తమ ఆవాసంగా చేసుకొని ఆ ప్రాంతంలో వేటాడుతూ జీవిస్తాయి. కానీ రేసుల సంచారం పెరిగినప్పుడు ఆ ప్రాంతాలను వదిలి కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఇది పులుల సహజ జీవన విధానానికి విఘాతం కలిగిస్తుంది.
అటవీ అధికారుల ఆందోళన: రేసుకుక్కల ప్రభావం వల్ల పులుల సంచారం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. పెద్ద పులుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సంరక్షణా చర్యలకు ఇది ఒక సవాలుగా మారింది. పులుల సంఖ్య పెరగడం వన్యప్రాణి సంరక్షణ విజయానికి సంకేతం అయినా, రేసుల పెరుగుదల దానికి విరుద్ధ ఫలితాలు ఇవ్వొచ్చని భావిస్తున్నారు. అడవిలో సహజ సమతుల్యత కోసం ప్రతి జాతికీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. కానీ రేసుల అధిక ప్రభావం వల్ల పులుల ఆధిపత్యం తగ్గిపోతే, అది జీవ వైవిధ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.
నల్లమలలో పులుల సంఖ్య పెరగడం సంతోషకరం. కానీ రేసుకుక్కల పెరుగుదల పులుల భవిష్యత్తుపై ముప్పుగా మారింది. వన్యప్రాణి సంరక్షణలో ఇది కొత్త సవాలు. అధికారులు ప్రత్యేక వ్యూహాలు రూపొందించి రేసుల పెరుగుదలను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే పులుల ఆధిపత్యం నల్లమలలో కొనసాగుతుంది.
