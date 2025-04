ETV Bharat / state

లంక భూముల్లో మేత కరవు - పంట పొలాలపై అడవి ఆవులు దాడి - WILD COWS DESTROY FIELDS

Wild Cows Destroying Crops in AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 10:02 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:27 AM IST 3 Min Read

Wild Cows Destroying Crops in AP: అడవి ఏనుగులు పంటను ధ్వంసం చేయడం విన్నాం. అడవి పందుల బెడదా చాలా ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. కానీ అడవి ఆవులు పొలాలపైకి దండెత్తడం ఎప్పుడైనా విన్నారా! ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కృష్ణాతీర లంక భూముల్లో (నది లోపల) అడవి ఆవులు పంటల్ని నాశనం చేస్తున్నాయి. కొన్నేళ్ల కిందటి వరకు ఏడాదిలో 365 రోజులూ పచ్చగడ్డితో అలరారిన ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా చందర్లపాడు, పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు, అచ్చంపేట మండల పరిధిలోని తీర గ్రామాల లంకభూముల్లో నాలుగేళ్లుగా ఆవులకు మేత కరవైంది. ఒక్కో మందలో దాదాపు 70 నుంచి 100 కు పైనే ఉంటూ మొత్తంగా 1,000 నుంచి 1,200 ఉంటాయని అంచనా. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా చందర్లపాడు, పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు, అచ్చంపేట మండల పరిధిలోని తీర గ్రామాల లంక భూముల్లో నాలుగేళ్లుగా ఆవులకు మేత కరవైంది. ఆకలికి తట్టుకోలేక సుబాబుల్, జామాయిల్‌ చెట్ల బెరడునూ తింటున్న దుర్భర పరిస్థితి. మేత కోసం పొలాల్లోకి వస్తున్నాయి. పంటల్ని నేలమట్టం చేస్తున్నాయి. తోలేందుకు ప్రయత్నించే రైతులపైనా దాడికి దిగుతున్నాయి. లంక భూముల్లో మేత కరవు - పంట పొలాలపై అడవి ఆవులు దాడి (ETV Bharat) అడవి ఆవులు వృద్ధి చెందాయిలా! ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల సమీపాన పులిచింతల దిగువ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజి ఎగువ వరకు ఒకప్పుడు వందలు, వేల ఎకరాల్లో లంక భూములుండేవి. కావాల్సినంత మేత, ఆ పక్కనే నీళ్లు సమీప గ్రామాల రైతులు తమ పశు సంతతిని అక్కడే వదిలివేసేవారు. గ్రామాల్లో మేత ఉంటే మళ్లీ ఇంటికి తోలుకొచ్చేవారు. కృష్ణా ఒడ్డునే ఉండే గ్రామాల్లోని వారు లంక భూముల్లోనే ఉంచుతూ సాకుతారు. వరదల సమయంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొట్టుకొచ్చి ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నాయి. ఇలా వాటి సంతతి క్రమక్రమంగా వృద్ధి చెంది వేల సంఖ్యలో చేరాయి. లంక అటవీ భూముల్లో తిష్ఠ: ఎండాకాలంలోనూ పచ్చగడ్డితో కళకళలాడే లంక భూములన్నీ ఇప్పుడు మాయమయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఈ భూముల్ని పేదలకు పంపిణీ చేయడంతో యూకలిప్టస్, సుబాబుల్‌ తోటలు వేస్తున్నారు. దీంతో కృష్ణా నదిలో లంకల రూపురేఖలే మారిపోయాయి. నాలుగైదేళ్లుగా అక్కడ మేత కూడా దొరకని పరిస్థితి దాపురించింది. ఆవుల నివాసానికి చోటూ లేదు. దీంతో ఆవుల మందలు బయటకొచ్చి పగటిపూట తోటల్లో ఉంటున్నాయి. సాయంత్రం గడ్డి వెదుక్కుంటూ అడ్డొచ్చిన పంటల్ని తొక్కేస్తున్నాయి. తెల్లారేసరికి మళ్లీ తోటల్లోకి చేరుతున్నాయి.

