ఆహారం కోసం పాట్లు - వనం వదిలి పొలాల్లోకి వన్యప్రాణులు - FOREST ANIMALS GRAZING CROPS

Published : May 23, 2025 at 2:24 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Wild Animals Grazing Crops Due to Lack of Food in Forest: అడవుల్లో వన్యప్రాణుల స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణానికి భంగం కలిగింది. ఏటా వేసవిలో నిప్పు రాజుకుని పచ్చదనం తగ్గిపోతుంది. ఈ క్రమంలో వన్యప్రాణులకు మేత, నీళ్లు దొరకుండా పోతున్నాయి. దీనికితోడు వన్యప్రాణుల కోసం అటవీశాఖ చేపట్టే సంరక్షణ చర్యలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఫలింతగా జింకలు, నెమళ్లు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఆకలి, దప్పులు తీర్చుకోవటానికి పచ్చని పంటలను మేస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. పంటలను కాపాడుకోవటానికి రాత్రింబవళ్లు కాపలా కాయలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నీళ్లు, మేత కరవు: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో వన్యప్రాణులకు నీళ్లు, మేత కరవైంది. దీంతో మైదాన ప్రాంతాల వైపు జింకలు, నెమళ్లు వస్తున్నాయి. వంకలు, వాగులను ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటున్నాయి. సమీప ప్రాంతాల్లోని పొలాల్లో మొలకెత్తున్న విత్తనాలను నెమళ్లు తింటున్నాయి. వేరుశనగ, మొక్కజొన్న, కంది, సజ్జ, అలసంద పంట లేతగా ఉన్నప్పుడు జింకలు తినేస్తున్నాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కోతదశ పంటలకు అడవి పందుల బెడద తప్పట్లేదని వాపోతున్నారు.

జిల్లాలోని అమడగూరు మండలం కంచనగారిపల్లి, హరిపురం, గంగిరెడ్డిపల్లి, తనకల్లు మండలంలోని యరగుంటపల్లి, సీజీ ప్రాజెక్టుకు ఎగువన ఉన్న గ్రామాల్లో జింకలు, నెమళ్లు గుంపులు గుంపులుగా చేరుతున్నాయి. తలుపుల, ఎన్పీకుంట, నల్లమాడ ప్రాంతాల్లో అడవి పందుల సమస్య అధికంగా ఉందని రైతులు అంటున్నారు. పంటలు సాగు చేయాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటవీ అధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టి తమని ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

అరకొర నిధులు, కొరవడిన చర్యలు: అడవికి నిప్పు రాజుకోకుండా, వన్యప్రాణులకు తాగునీటి సదుపాయం కల్పించాల్సిన బాధ్యత అటవీశాఖదే. ఆ దిశగా చర్యలు కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఫలితంగా గ్రామాల్లో చైతన్య కార్యక్రమాలు, అడవి జంతులకు తాగునీటి తొట్టెల ఏర్పాటు నామమాత్రంగా మారింది. గడిచిన ఏడాదిలో చైతన్య కార్యక్రమాలు, సంరక్షణ చర్యలకు కేటాయించిన నిధులు రూ.2.25 లక్షలే. అడవి జంతుల కారణంగా జరిగిన నష్టం మాత్రం భారీగా ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా బాధిత రైతులకు అందించిన పరిహారం రూ.వేలల్లోనని వాపోతున్నారు.