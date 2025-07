ETV Bharat / state

Wife Tried to Kill Husband with Boyfriend : కోరి కొరివిని నెత్తిన పెట్టుకోవడం అంటే ఇదే. మనస్పర్థలతో విడిపోయిన భార్యను మూడేళ్ల తర్వాత ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ప్రియుడితో ఏకంగా భర్తనే హతమార్చేందుకు ఆ ఇల్లాలు పథకం వేసింది. మద్యం తాగించి చావు దెబ్బలు కొట్టి చనిపోయాడనుకుని వదిలేయగా నరకం అంచుల వరకు వెళ్లి ఆ భర్త తిరిగొచ్చాడు. బతికి ఉంటే బలుసాకు తిని బతుకుతా కానీ భార్య మాత్రం వద్దంటున్నాడు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వనపర్తి జిల్లా పెద్దగూడెం తండాకు చెందిన నానావత్ రాందాస్‌ నాయక్‌కు 2009లో అదే జిల్లాలోని మర్రికుంటకు చెందిన జ్యోతితో వివాహమైంది. పెళ్లి చేసుకున్నాక కొద్దిరోజులకు హైదరాబాద్ శివారు బాలానగర్‌కి వచ్చి కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. ఈ క్రమంలో దంపతుల మధ్య విబేధాలు రావడంతో మూడేళ్ల క్రితం రాందాస్‌తో పాటు అతని కుటుంబసభ్యులపై వనపర్తి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో జ్యోతి గృహహింస కేసు పెట్టింది. అప్పటి నుంచి భార్యభర్తలిద్దరూ విడివిడిగా ఉంటున్నారు. రాందాస్‌ తన సొంతఊరిలో కూలీ పనులు చేసుకుంటుండగా, జ్యోతి నిజాంపేట్‌ పరిధిలోని రాజీవ్‌గృహకల్పలో నివాసం ఉంటుంది.

ప్రగతినగర్‌లో జొన్నరొట్టెలు విక్రయిస్తూ బతుకుతోంది. ఇద్దరు కుమార్తెలను మర్రికుంటలోని తన తల్లిగారింట్లో ఉంచుతోంది. అయితే నెల రోజుల క్రితం జరిగిన పెద్దమనుషుల పంచాయితీలో రాందాస్-జ్యోతి దంపతులు కలిసి ఉండాలని, పెద్దవారవుతున్న పిల్లల గురించి ఆలోచించాలంటూ సర్ది చెప్పారు. దీంతో భర్తతో కలిసి ఉండేందుకు జ్యోతి ఒప్పుకుంది. రాందాస్‌ను నిజాంపేట్‌లోని తన నివాసానికి తీసుకెళ్లింది. అప్పటినుంచి అతను రోజూ కూలీ పనులకు వెళ్తున్నాడు. ఇక్కడి వరకూ అంతా బాగానే ఉన్నా వారం, పదిరోజులుగా మళ్లీ దంపతులిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు, గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి. దాంతో రాందాస్‌ను చంపేయాలని వీలుకాకపోతే తన వద్దనుంచి తరిమెయ్యాలని జ్యోతి భావించింది.

గోపీతో వివాహేతర సంబంధం : మూడేళ్లుగా భర్తతో దూరంగా ఉన్న సమయంలో జ్యోతికి గోపీ అనే యువకుడితో ఏర్పడిన పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ క్రమంలో గోపీతో పాటు బంధువు హేమంత్‌నాయక్‌తో కలిసి భర్త అడ్డు తొలగించుకునేందుకు జ్యోతి పథకం రచించింది. ఈనెల 26న రాత్రి 9 గంటల సమయంలో రొట్టెలు చేస్తున్న తన దగ్గరకు రావాలని భర్తకు సూచించింది. అప్పటికే వారి ఇంటి వద్దకెళ్లి వేచిచూస్తున్న గోపీ, నీ భార్య జ్యోతి పిలిచిందంటూ రాందాస్‌ను బైక్‌పై ఎక్కించుకుని ఆమె దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు. జ్యోతి దగ్గర జొన్నరొట్టెలు కొనుగోలు చేసినట్లు నటించాడు.