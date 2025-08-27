ETV Bharat / state

ప్రియుడి కోసం 30 ఏళ్ల బంధానికి తెర : భర్తను హతమార్చి - మూర్ఛ అని నమ్మించి - WIFE KILLED HUSBAND

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన భార్య - మూర్ఛతో మృతి చెందినట్లు అందరినీ నమ్మించిన భార్య - కుమారుడికి అనుమానం రావడంతో నిజం వెలుగులోకి - నిర్మల్​ జిల్లాలో జరిగిన ఘటన

Wife Killed Husband in Nirmal District
Wife Killed Husband in Nirmal District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 10:47 AM IST

Wife Killed Husband in Nirmal District : 'ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య' అనే వార్తలను ఈ మధ్య తరచూ వింటూ, చూస్తూ ఉన్నాం. అలాంటి ఘటనల్లో నిందితులు జైలుకు వెళుతున్నా, పలువురిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా నిర్మల్​ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. 30 ఏళ్ల పెళ్లి బంధాన్ని కాదని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చిందో భార్య. ఆ తర్వాత మూర్ఛతో బాత్​రూమ్​లో పడి చనిపోయాడంటూ అందరినీ నమ్మించి అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేసింది. గల్ఫ్​ నుంచి వచ్చిన కుమారుడికి అనుమానం రావడంతో తల్లిని ప్రశ్నించగా, పొంతనలేని సమాధానం చెబుతుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో జరిగిన ఘాతుకం బయటపడింది. నిర్మల్​ జిల్లా సోన్​ మండలంలో జరిగిన ఈ ఘటన అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

ఏఎస్పీ రాజేశ్​ మీనా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోన్​ మండలం న్యూవెల్మల్​ గ్రామానికి చెందిన తిరునగరి నాగలక్ష్మి(48), హరిచరణ్​(50) దంపతులు. వీరికి 30 ఏళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. వీరికి కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కుమార్తెకు వివాహం కావడంతో అత్తవారింట్లో ఉండగా, కుమారుడికి మూడేళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. అతడు ఉపాధి కోసం గల్ఫ్​ వెళ్లాడు. కోడలు మాత్రం అత్తామామలతో కలిసి ఉంటోంది.

Wife Killed Husband
హరిచరణ్​ (Eenadu)

హరిచరణ్​ తనకున్న రెండెకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని ముందుకు లాగుతున్నాడు. కొన్నేళ్లుగా అదే గ్రామానికి చెందిన అంకం మహేశ్ ​(45)తో నాగలక్ష్మికి వివాహేతర బంధం ఏర్పడింది. ఇదే విషయంపై భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఈ నెల 22న అర్ధరాత్రి మహేశ్​తో బయటకు వెళ్లింది. వారు తిరిగి ఇంట్లోకి వస్తుండగా మహేశ్​పై హరిచరణ్​ బ్యాట్​తో దాడికి పాల్పడ్డాడు.

వెంటనే తేరుకున్న ఇద్దరు హరిచరణ్​ను ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లి దాడి చేశారు. నాగలక్ష్మి తువాలుతో కాళ్లను బంధించగా, మహేశ్​ చీరతో మెడను బిగించాడు. దీంతో ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హతమార్చి తీసుకెళ్లి బాత్​రూంంలో పడేశారు. కొంతకాలంగా మృతుడికి మూర్ఛ వ్యాధి ఉంది. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకొని బాత్రూమ్​లో మూర్ఛ వచ్చి జారిపడి మృతి చెందినట్లు చిత్రీకరించారు. ఇరుగు పొరుగు వారిని నమ్మించింది. అలాగే కోడలిని కూడా నాగలక్ష్మి నమ్మేలా చేసింది. కుమారుడికి సమాచారం ఇవ్వడంతో గల్ఫ్​ నుంచి వెంటనే వచ్చాడు. ఎవరికీ అనుమానం కలగకుండానే మరుసటి రోజు అంత్యక్రియలను పూర్తి చేశారు.

కుమారుడి అనుమానం : హరిచరణ్​ కుమారుడికి ఇంట్లో చీర, తువాలు, బ్యాట్​ చిందరవందరగా ఉండి ఉండటంతో అనుమానం వచ్చింది. ఈ విషయంపై తల్లిని సమాధానం అడగ్గా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది. భర్త చనిపోయిన బాధ ఆమెలో కనిపించకపోవడంతో వెంటనే సోన్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఘటనా స్థలికి చేరుకొని సీఐ గోవర్ధన్​ రెడ్డి పరిశీలించారు. విచారణ చేపట్టి ఆమెను తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించగా, నేరాన్ని అంగీకరించింది. ఆమెను, ప్రియుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హత్య తర్వాత నిందితులిద్దరూ స్థానిక ఆర్​ఎంపీ రమేశ్​ను పిలిపించారు. అతడు హరిచరణ్​ను పరీక్షించి, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వారికి చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. హత్య విషయం తెలపలేదనే కారణంతో పోలీసులు అతడిపైనా కేసు నమోదు చేశారు.

