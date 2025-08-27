Wife Killed Husband in Nirmal District : 'ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య' అనే వార్తలను ఈ మధ్య తరచూ వింటూ, చూస్తూ ఉన్నాం. అలాంటి ఘటనల్లో నిందితులు జైలుకు వెళుతున్నా, పలువురిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా నిర్మల్ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. 30 ఏళ్ల పెళ్లి బంధాన్ని కాదని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చిందో భార్య. ఆ తర్వాత మూర్ఛతో బాత్రూమ్లో పడి చనిపోయాడంటూ అందరినీ నమ్మించి అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేసింది. గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన కుమారుడికి అనుమానం రావడంతో తల్లిని ప్రశ్నించగా, పొంతనలేని సమాధానం చెబుతుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో జరిగిన ఘాతుకం బయటపడింది. నిర్మల్ జిల్లా సోన్ మండలంలో జరిగిన ఈ ఘటన అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.
ఏఎస్పీ రాజేశ్ మీనా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోన్ మండలం న్యూవెల్మల్ గ్రామానికి చెందిన తిరునగరి నాగలక్ష్మి(48), హరిచరణ్(50) దంపతులు. వీరికి 30 ఏళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. వీరికి కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కుమార్తెకు వివాహం కావడంతో అత్తవారింట్లో ఉండగా, కుమారుడికి మూడేళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. అతడు ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ వెళ్లాడు. కోడలు మాత్రం అత్తామామలతో కలిసి ఉంటోంది.
హరిచరణ్ తనకున్న రెండెకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని ముందుకు లాగుతున్నాడు. కొన్నేళ్లుగా అదే గ్రామానికి చెందిన అంకం మహేశ్ (45)తో నాగలక్ష్మికి వివాహేతర బంధం ఏర్పడింది. ఇదే విషయంపై భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఈ నెల 22న అర్ధరాత్రి మహేశ్తో బయటకు వెళ్లింది. వారు తిరిగి ఇంట్లోకి వస్తుండగా మహేశ్పై హరిచరణ్ బ్యాట్తో దాడికి పాల్పడ్డాడు.
వెంటనే తేరుకున్న ఇద్దరు హరిచరణ్ను ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లి దాడి చేశారు. నాగలక్ష్మి తువాలుతో కాళ్లను బంధించగా, మహేశ్ చీరతో మెడను బిగించాడు. దీంతో ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హతమార్చి తీసుకెళ్లి బాత్రూంంలో పడేశారు. కొంతకాలంగా మృతుడికి మూర్ఛ వ్యాధి ఉంది. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకొని బాత్రూమ్లో మూర్ఛ వచ్చి జారిపడి మృతి చెందినట్లు చిత్రీకరించారు. ఇరుగు పొరుగు వారిని నమ్మించింది. అలాగే కోడలిని కూడా నాగలక్ష్మి నమ్మేలా చేసింది. కుమారుడికి సమాచారం ఇవ్వడంతో గల్ఫ్ నుంచి వెంటనే వచ్చాడు. ఎవరికీ అనుమానం కలగకుండానే మరుసటి రోజు అంత్యక్రియలను పూర్తి చేశారు.
కుమారుడి అనుమానం : హరిచరణ్ కుమారుడికి ఇంట్లో చీర, తువాలు, బ్యాట్ చిందరవందరగా ఉండి ఉండటంతో అనుమానం వచ్చింది. ఈ విషయంపై తల్లిని సమాధానం అడగ్గా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది. భర్త చనిపోయిన బాధ ఆమెలో కనిపించకపోవడంతో వెంటనే సోన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఘటనా స్థలికి చేరుకొని సీఐ గోవర్ధన్ రెడ్డి పరిశీలించారు. విచారణ చేపట్టి ఆమెను తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించగా, నేరాన్ని అంగీకరించింది. ఆమెను, ప్రియుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హత్య తర్వాత నిందితులిద్దరూ స్థానిక ఆర్ఎంపీ రమేశ్ను పిలిపించారు. అతడు హరిచరణ్ను పరీక్షించి, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వారికి చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. హత్య విషయం తెలపలేదనే కారణంతో పోలీసులు అతడిపైనా కేసు నమోదు చేశారు.
