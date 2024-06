ETV Bharat / state

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను కడతేర్చిన ఇల్లాలు- నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి ఉరేసుకున్నట్లు చిత్రీకరణ - Wife Killed Husband

Wife Killed Husband With Help of her Lover in Eluru District ( ETV Bharat )