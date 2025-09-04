ETV Bharat / state

ప్రియుడి కోసం దారుణం - భర్తతో పాటు 22 ఏళ్ల కుమార్తె హత్య - ఆపై క్షుద్రపూజలతో! - WIFE KILLED HUSBAND AND DAUGHTER

అడవిలో అనుమానాస్పదంగా యువతి మృతి - కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - ప్రియుడి మోజులో పడి భర్త, కుమార్తెను హత్య చేసిన భార్య - ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా 'క్షుద్రపూజల' కథ

Wife Killed Husband and Daughter
Wife Killed Husband and Daughter (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 11:07 AM IST

Wife Killed Husband and Daughter : అడవిలో అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన యువతి కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తతో పాటు 22 ఏళ్ల కుమార్తెను హత్య చేసిన మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నారని 2 నెలల క్రితం భర్తను, తన విషయం ఎక్కడ బయట పడుతుందోనని గత నెల 3వ తేదీన బిడ్డను కుమార్తెను హత్య చేశారు. ఈ ఘటన జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అరెస్టు వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ కిరణ్​ ఖరే బుధవారం వెల్లడించారు.

గత నెల 28న జిల్లాలోని కాటారం పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని కమలాపూర్​ క్రాస్​ రోడ్డు సమీపంలో ఓ యువతి మృతదేహాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కాటారం డీఎస్పీ సూర్యనారాయణతో పాటు సీఐ నాగార్జున రావు, ఎస్సై ఆకుల శ్రీనివాస్​ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహం వద్ద ఆధార్​ కార్డు పెట్టి, దాని చుట్టూ నిమ్మకాయలు, పసుపు, కుంకుమ చల్లి క్షుద్రపూజలు చేసినట్లు ఆనవాళ్లను గుర్తించారు. ఆ ఆధారాల ప్రకారం మృతి చెందిన యువతి చిట్యాల మండలం ఒడితల గ్రామానికి చెందిన కప్పల వర్షిణి (22)గా గుర్తించారు.

అయితే అదే నెల 6న చిట్యాల పోలీస్​ స్టేషన్​లో తన కుమార్తె కనిపించడం లేదని తల్లి కప్పల కవిత ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు కాటారం మండలం గంగారం క్రాస్​ రోడ్డు వద్ద వాహనాలను తనిఖీ చేస్తుండగా, ద్విచక్ర వాహనంపై కవిత, మరో వ్యక్తి ఇద్దరూ కలిసి వస్తుండడాన్ని గమనించారు. వారిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ వారు ఆపకుండా పారిపోయేందుకు చూశారు. పోలీసులు వారిని వెంబడించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమదైన శైలిలో విచారించగా తామే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించారు.

తండ్రి కప్పల కుమార స్వామి మొదటి భార్య మృతి చెందగా, 20 ఏళ్ల కిందట తాడిచర్ల మండలం కొయ్యూరు గ్రామానికి చెందిన కవితను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. చిన్న కుమార్తెకు వివాహం అయింది. దీంతో చిట్యాల మండలం ఒడితల గ్రామంలోనే పెద్ద కుమార్తె, తల్లి కవిత, తండ్రి కుమార స్వామి నివాసం ఉంటున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం కుమారస్వామికి పక్షవాతం సోకడంతో ఇంటికే పరిమితం అయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే అదే గ్రామానికి చెందిన జంజర్ల రాజ్​కుమార్​ అనే యువకుడు కవితకు పరిచయం అయ్యాడు. ఆ పరిచయం కాస్తా ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం వరకు వెళ్లింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన భర్త భార్యను పలుమార్లు మందలించినా ఆమె బుద్ధి మార్చుకోలేదు.

కుమార్తె గొంతు నులిపి హత్య : భర్తను చంపితే తమకు అడ్డు ఉండదని భావించింది. భార్య కవిత, ప్రియుడు కలిసి గత జూన్​ 25న ఇంట్లో కుమార్తె లేని సమయంలో భర్త గొంతు నులిపి హత్య చేశారు. ఆపై అనారోగ్యంతో భర్త చనిపోయినట్లు బంధువులు అందరినీ నమ్మించారు. పెద్ద కుమార్తెకు అనుమానం వచ్చి, తల్లిని నిలదీసింది. దీంతో ఆమెను కూడా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రియుడు రాజ్​ కుమార్​, తల్లి కవిత కలిసి ప్లాన్​ చేశారు. అదను చూసి ఆగస్టు 2న అర్ధరాత్రి ఇంట్లో గొంతు నులిపి చంపేశారు. ఆ మృతదేహాన్ని సంచిలో ఒడితల శివారులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వెనుక భాగంలో దుబ్బగట్టు గుట్ట పొదల్లో పడేశారు.

అయితే మృతదేహాన్ని ఎవరైనా చూస్తే తమపై అనుమానం వస్తుందన్న కారణంతో గత నెల 25న శవాన్ని రాజ్​కుమార్​ మరో సంచిలో తీసుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై కాటారం సమీపంలోని కమలాపూర్​ క్రాస్​ రోడ్డు సమీపంలో పడేశాడు. ఆపై ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా శవం పక్కన క్షుద్ర పూజలు చేసినట్లు చిత్రీకరించారు. ఈ మొత్తం విషయాన్ని జిల్లా ఎస్పీ విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు.

