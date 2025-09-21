ETV Bharat / state

ఏమండీ వింటున్నారా - మీ శ్రీమతి కోసం ఈ రోజు!

చిన్న చిన్న ప్రశంసలు ఇస్తున్న భర్తలెందరున్నారు? - మీకు తెలుసా నేడు భార్యల దినోత్సవం

Representative image of Woman Wife's Day Special Story
Representative image of Woman Wife's Day Special Story (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wife's Day Special Story and Tips For Better Partnership : 'ఏమోయ్‌ ఈ రోజు ఎంత బాగా వండేవ్‌, అమృతంలా ఉంది' అంటే ఆమె తినకపోయినా కడుపునిండినంత సంతోషం కలుగుతుందట ఇల్లాలికి. ఇంటి పనిలో భర్త చిన్న సాయం చేసినా రోజంతా సంబరపడిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాది పనులను చక్కబెడుతూ కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకుంటున్నావ్‌ అనే చిన్న మెచ్చుకోలుతో మురిసిపోతుంది. మరి ఈ చిన్న చిన్న ప్రశంసలు ఇస్తున్న భర్తలెందరున్నారు? ఏడడుగులు వేస్తూ మనతో నడిచొచ్చి జీవితాంతం తోడుండే బంధానికి నేనున్నానంటూ భరోసా ఇస్తున్నది ఎందరు? మీకు తెలుసా నేడు భార్యల దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా అయినా మీ శ్రీమతికి ఓ కానుక ఇచ్చెయ్యండి మరి.

వాళ్లకి కుటుంబమే ముందు:

  • విజయనగరానికి చెందిన 40 ఏళ్ల మహిళ ఏడాదిగా తలనొప్పి తరచూ వస్తోందని కళ్లు కూడా సరిగా కనిపించడం లేదని వైద్యులను ఆశ్రయించారు. ఎందుకమ్మా ఇన్నాళ్లూ అశ్రద్ధ అని వైద్యులు అడిగితే పిల్లల చదువు, ఇంట్లో ఇతర బాధ్యతలతో సమయం చిక్కలేదని వాపోయారు.
  • నగరానికి చెందిన 45 ఏళ్ల మహిళ కుమార్తెలిద్దరూ కళాశాల విద్య అభ్యసిస్తున్నారని, భర్త చెడు వ్యసనాలకు బానిసై ఇంట్లో అవసరాలు అసలు పట్టించుకోవడం లేదని పోలీసు స్టేషన్‌ మెట్లెక్కారు. తను పనికి వెళ్తే ఒప్పుకోవడం లేదని ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని, ఒక్కసారి పిలిచి కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వాలంటూ పోలీసులను ప్రాధేయపడ్డారు.

ఈ మూడూ ఎక్కువ:

1. నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకూ ఇల్లు, కుటుంబం కోసం కష్టపడుతూనే ఉంటారు మహిళలు. వాళ్లు ఒక్కపూట రెస్ట్​ తీసుకున్నా ఇల్లంతా గందరగోళంగా మారుతుంది.

  • విజయనగరం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నమోదవుతున్న రికార్డుల ప్రకారం గతేడాది నుంచి ఇప్పటి వరకు 20 ఏళ్లు దాటిన మహిళలను రక్తపోటు 30 శాతం, మధుమేహం 28 శాతం, థైరాయిడ్‌ 10 శాతం, రక్తహీనత 30 సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. వీరిలో మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్లు 25 శాతం మంది ఉన్నారు.

2. భార్య, భర్త ఇద్దరూ ఒకేసారి కోపగించుకోకూడదు. ఇంట్లో అరుపులు కేకలు వినపడకూడదు. పిల్లల ఎదుట గొడవ పడకూడదు. గతాన్ని తవ్వకూడదు.

  • కుటుంబ కలహాలతో గతేడాది 329 ఈ ఏడాది 235 మంది పోలీసు స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కారు.

3. ప్రేమ, ఆప్యాయత, కనీస గౌరవం కరవైతే.. కుటుంబం కోసం ఎంత కష్టపడినా గుర్తింపు లేదనే మనస్తాపంతో ఇంటి నుంచి కొందరు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొందరు తనువు చాలిస్తున్నారు.

  • గత ఏడాది ఆగస్టు నుంచి ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 396 మహిళల అదృశ్యం కేసులు నమోదయ్యాయి. 70 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.

భావోద్వేగాల నియంత్రణే బంధానికి బలం - మాటే ప్రేమకు వంతెన

కాస్త పట్టించుకుంటే సరి:

  • ఎంత బిజీగా ఉన్నా నెలకోసారి భార్య ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. శారీరకంగా, మానసికంగా వారికి అవసరమైన వైద్యం అందేలా చూడాలి.
  • మహారాజా ఆసుపత్రిలో మానసికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నవారికి ఉచితంగా కౌన్సెలింగ్, వైద్యం అందిస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం మహిళలను వేధిస్తున్న సమస్యల్లో క్యాన్సర్‌ ప్రథమం. ఇటీవల సర్వజన ఆసుపత్రిలో ఈ విభాగానికి ప్రత్యేకంగా వైద్య నిపుణులను నియమించారు. ప్రాథమిక దశలో గుర్తిస్తే సులభంగా బయటపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఒకవేళ ఆసుపత్రికి వెళ్లలేని వారైతే స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లో ఇ-సంజీవిని యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని మీ ఫోన్‌ నంబరు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకుంటే స్పెషలిస్టు వైద్యులు వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడి అవసరమైన సలహాలు, చికిత్స అందిస్తారు.

ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి: మహిళల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని డీఎంహెచ్‌వో ఎస్‌.జీవనరాణి వివరిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులదే ఈ బాధ్యత అని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు అప్పుడే అమ్మయినా, భార్యయినా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందంటున్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని రకాలుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు.

'లవ్​ మ్యారేజ్​ చేసుకున్నాక భర్త, అత్తమామలు కులం పేరుతో వేధిస్తున్నారు!' - నేను ఏం చేయాలి?

For All Latest Updates

TAGGED:

TIPS FOR BETTER PARTNERSHIPRELATIONSHIP TIPSRELATIONSHIP ADVICERELATIONSHIP TIPS FOR COUPLESWIFE APPRECIATION DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.