'నీవు లేని లోకంలో ఉండలేను - నీవెంటే నేను'

Wife Committed Suicide After Her Husband Death in Vijayawada : వారిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ఒకరంటే మరొకరికి పంచప్రాణాలు. పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లిపీటలు ఎక్కారు. కోటి ఆశలతో కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఎంతో అన్యోన్యంగా, ప్రేమ అనురాగాలతో మెలుగుతున్నారు. ఇలా తమ జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోతున్న తరుణంలో రోడ్డు ప్రమాదం భర్తను కబళించింది. ఈ విషయాన్ని భార్య తట్టుకోలేకపోయింది. నీవు లేని ఈ లోకంలో నేను ఎందుకని భావించి ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడిన హృదయవిదారక సంఘటన కృష్ణాజిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

ఏడాది కిందటే పెళ్లి : విజయవాడ నగర శివారులోని ప్రసాదంపాడుకు చెందిన రాచపూడి నాగరాజు స్థానికంగా ఉన్న ఓ హోటల్‌లో టిఫిన్‌ మాస్టర్‌గా పని చేస్తున్నారు. నగరంలోని అయోధ్యనగర్‌కు చెందిన చల్లా ఉషను ప్రేమించారు. వీరి ఇద్దరూ సంవత్సరం కిందటే పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. అయోధ్యనగర్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రతి రోజూ తన భర్త హోటల్​కు సాయంత్రం 6 గంటలకు వెళ్లి రాత్రి 11 గంటల తర్వాత ఇంటికి వచ్చేవారు.

అతివేగం కారణంగా : రోజులాగే సోమవారం (అక్టోబర్​ 7న) పనికి వెళ్లి, అర్ధరాత్రి అయినా ఇంటికి రాలేదు. మంగళవారం (అక్టోబర్​ 8న) తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో బి.ఆర్‌.టి.ఎస్‌.రోడ్డులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అతడు మృతి చెందినట్లు భార్యకు సమాచారం వచ్చింది. ఉష తన బంధువులతో కలిసి సంఘటన స్థలానికి చేరుకుంది. విగతజీవిగా పడిఉన్న భర్తను చూసేసరికి తట్టుకోలేక గుండెలవిసేలా రోదించింది. గుణదల కుమ్మరిబజారుకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు బైక్​ పై భానునగర్‌ కూడలి నుంచి పడవలరేవు వైపు రాంగ్‌ రూట్‌లో అతి వేగంగా వెళుతూ నాగరాజు బైక్​ను ఢీ కొట్టారు. దీంతో వారు గాయాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రమాద తీవ్రతకు బైక్​ల ముందు భాగాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.