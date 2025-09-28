ETV Bharat / state

ఇనుప చువ్వతో దాడి చేసి, ప్లాస్టిక్ చాపలో చుట్టి - ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఘాతుకం

భర్తను చంపి గోతిలో పాతిపెట్టిన భార్య, ప్రియుడు - భర్త అదృశ్యమయ్యాడంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు

Wife and Lover Arrested for Brutal Murder of Husband
Wife and Lover Arrested for Brutal Murder of Husband (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 11:58 AM IST

Wife and Lover Arrested for Brutal Murder of Husband: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హిరియూరు తాలూకా మద్దిహళ్లి గ్రామాన్ని భయానక హత్య కేసుతో కుదిపేసింది. భర్త అదృశ్యమయ్యాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి, అదే భర్తను తన ప్రియుడి సహకారంతో హత్య చేసిన భార్య కథ అందరినీ షాక్‌కు గురి చేస్తోంది. దీనిపై పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అదృశ్యమని ఫిర్యాదు: మద్దిహళ్లి గ్రామానికి చెందిన మమత (27) సెప్టెంబర్‌ 24న అబ్బినహొళె పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చి తన భర్త బాలణ్ణ (52) నాలుగు రోజులుగా కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బాలణ్ణ ఇంటి పరిసరాలు, పొలం, తోటను పరిశీలించిన వారు అక్కడ పలు ఆధారాలను కనుగొన్నారు.

అదే విధంగా పోలీసులకు గ్రామస్థుల నుంచి కీలక సమాచారం లభించింది. మమత స్వయంగా వారి తోటలో గోతిలో మట్టి వేస్తూ కనిపించిందని కొందరు గ్రామస్థులు చెప్పారు. అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తోటను నిశితంగా పరిశీలించి కొత్తగా తవ్విన గోతిని గుర్తించారు. వెంటనే మమతను అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా భర్తను తానే చంపినట్టు ఒప్పుకుంది. గోతిని తవ్వి, మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు.

ప్రియుడితో కలిసి పథకం ప్రకారం హత్య: మమతను విచారించగా నేరం వెనుక మరొకరకు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హీరేతురుపి గ్రామానికి చెందిన మూర్తి అనే వ్యక్తితో ఆమెకు గత కొంతకాలంగా వివాహేతర సంబంధం ఉంది. బాలణ్ణ తన మొదటి భార్య మరణం తర్వాత మమతను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్యకు నలుగురు సంతానం కాగా మమతకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.

మూర్తితో ఉన్న సంబంధాన్ని భర్తకు తెలిసిపోయింది. దీనిపై తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ముఖ్యంగా బాలణ్ణ తన ఆస్తిని మొదటి భార్య సంతానానికి రాయడం మమతకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. తన పిల్లలకు అన్యాయం జరిగిందని, మూర్తితో సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన మమత, తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను తొలగించాలనే ప్లాన్ వేసింది.

సెప్టెంబర్ 20న రాత్రి బాలణ్ణ ఇంటి ముందు నిద్రిస్తుండగా మూర్తితో కలిసి ఇనుప చువ్వతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం శవాన్ని ప్లాస్టిక్ చాపలో చుట్టి తోటలో గోతిలో పూడ్చిపెట్టారు. మరుసటి రోజు గోతిలో మట్టి నింపుతుండగా కొందరు గ్రామస్థులు గమనించారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు తెలిపారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు - మమత, మూర్తి అరెస్టు: తదుపరి దర్యాప్తులో మమత చెప్పిన అబద్ధాలు ఒక్కొక్కటిగా బట్టబయలయ్యాయి. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం హిరియూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. హత్యకు సహకరించిన మూర్తితో పాటు మమతను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని, భర్తను హతమార్చిన మమత, మూర్తి చివరకు చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు. ఆస్తి, వివాహేతర సంబంధం, స్వార్థం కలిసి కుటుంబాన్ని ఎలా నాశనం చేస్తాయో ఈ ఘటన గుర్తు చేస్తుంది. దంపతుల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం లేకపోవడం, ఎంత ప్రమాదకరమో సమాజానికి ఒక పాఠంగా నిలుస్తోంది.

WIFE KILLED HUSBANDEXTRAMARITAL AFFAIR MURDERWIFE ARRESTED FOR MURDER OF HUSBANDWIFE LOVER KILLS HUSBANDWIFE KILLED HUSBAND WITH BOY FRIEND

